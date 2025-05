Maminka Janě darovala ledvinu: „Mně nechybí, jí zachránila život“

Další teoretickou adeptkou mohla být právě matka pacientky, paní Olga – odběry ale ukázaly, že se krevní skupiny obou žen liší, takže by případná transplantace měla výrazně složitější průběh. Tehdy, v roce 2016, se jednalo teprve o 21. případ transplantace od žijícího dárce s nekompatibilní krevní skupinou. „Pamatuji si, že k nám přišel pan profesor Ondřej Viklický, přednosta Nefrologického oddělení v IKEMu, a začal nám vysvětlovat, jak by taková transplantace probíhala. Povídal a povídal, až jsem ho zarazila, a přímo se zeptala, jestli by na mém místě do transplantace šel, i když mám jinou krevní skupinu než dcera. Prohlásil, že ano, tak jsem konstatovala, že není o čem přemýšlet,“ líčí zlomový moment odhodlaná máma, která si udělala jasno prakticky okamžitě. „Hned jsem věděla, že do transplantace jdu. Dala jsem dceři život a byla jsem si jistá, že musí žít dál."