Na měsíc vyřadily průmyslově zpracované potraviny. Máma s dcerou zažily změnu, kterou nečekaly
Novinářka Michaeleen Doucleffová a její osmiletá dcera Rosy se rozhodly na 30 dní vyškrtnout z jídelníčku průmyslově zpracované potraviny. Chtěly zjistit, zda se bez nich dá v dnešní době vůbec fungovat. Už po několika dnech si ale začaly všímat překvapivých změn – zmizely chutě na sladké, ubylo neustálé uzobávání a zlepšila se i jejich celková pohoda.
Vědecké výzkumy už delší dobu upozorňují, že potraviny vyráběné průmyslovým způsobem často obsahují konzervanty, emulgátory, umělá aromata a další přidané látky. Ty jsou podle odborníků spojovány s vyšším rizikem obezity, cukrovky nebo srdečně-cévních onemocnění. Jak upozorňuje doktorka Dariush Mozaffarianová z bostonského Tufts Food Is Medicine Institute: „Důkazy jsou nevyvratitelné.“
Navzdory tomu většina lidí tyto výrobky jí téměř denně. Doucleffová se ale rozhodla patřit k menšině, která se jim vyhne. S dcerou si proto nastavily jednoduché pravidlo: pokud výrobek obsahoval ingredience, které neznaly nebo je nedokázaly vyslovit, zůstával v obchodě. Z jejich jídelníčku tak zmizely ochucené jogurty, cereálie, sladkosti, sušenky i balené pečivo. Místo nich začaly kupovat základní a co nejméně upravené suroviny – například ovesné vločky, bílý jogurt, sýry, luštěniny, ořechy, ovoce nebo zeleninu.
Změny přišly překvapivě rychle
Už po několika dnech si obě všimly výrazného rozdílu. Neustálé přemýšlení o jídle, které je dříve provázelo během dne, téměř zmizelo. Touha po sladkých nebo slaných pochutinách se postupně vytratila a také potřeba stále něco uzobávat byla mnohem menší.
Podobný efekt zaznamenali i vědci ve studii zveřejněné v časopise Nature Medicine. Účastníci, kteří přešli na stravu složenou převážně z minimálně zpracovaných potravin, nejen zhubli, ale zároveň u nich klesla chuť na nezdravé jídlo. „Když lidé zhubnou, obvykle je jejich chuť k jídlu větší. My jsme ale zjistili pravý opak,“ vysvětluje vedoucí výzkumu Samuel Dicken.
Jídlo začalo chutnat jinak
Pozitivní změna se projevila i u malé Rosy. Dříve byla v jídle poměrně vybíravá, ale během třetího týdne začala bez problémů jíst domácí večeře, například krůtí karbanátky s rýží a pak choi. Zelenina, kterou dříve odmítala, jí najednou přestala vadit.
Psycholožka Ashley Gearhardtová z Michiganské univerzity upozorňuje, že průmyslově vyráběné svačiny, zvlášť ty plné cukru a rafinovaných sacharidů, mohou narušovat přirozený pocit hladu a sytosti. „Po jídle s rafinovanými sacharidy přichází rychlý pokles hladiny cukru v krvi, což vyvolává další chutě a potřebu svačinek,“ vysvětluje.
Po několika týdnech si Doucleffová všimla také změn v psychické pohodě. Podle studie publikované v časopise Nutritional Neuroscience může kvalitní strava založená na zelenině, ovoci, ořeších a celozrnných produktech přispět ke snížení příznaků deprese.
Největší zkouška přišla mimo domov
Zatímco doma bylo dodržování pravidel poměrně snadné, mimo rodinné prostředí se ukázalo, jak silně jsou průmyslové potraviny v běžném životě zakořeněné. Rosy je dostávala na narozeninových oslavách, při návštěvách u přátel nebo na veřejných akcích. Právě tyto situace byly pro rodinu největší výzvou.
Psycholožka Gearhardtová proto doporučuje stanovit si jasná místa, kde se průmyslově zpracované potraviny nejí – typicky například doma nebo v autě. Takové pravidlo může pomoci snížit chutě a udržet si nové návyky. „Je to jako kuřák na palubě letadla – ví, že tam kouřit nemůže, a mozek se na to nakonec přestane soustředit,“ říká.
Vaření jako důležitá dovednost
Velkou roli v jejich experimentu sehrála také samotná příprava jídla. Rosy začala v kuchyni nejen pomáhat, ale postupně vařila i samostatně. Podle doktorky Agnes Aytonové z Royal College of Psychiatrists v Londýně je právě zapojení dětí do vaření jedním z nejúčinnějších způsobů, jak je naučit zdravým stravovacím návykům. „Vaření děti učí nejen zdravému stravování, ale i radosti z přípravy jídla,“ říká Aytonová. Rosy navíc pomohly moderní kuchyňské spotřebiče, díky nimž byla příprava pokrmů rychlejší a jednodušší.
Nový vztah k jídlu
Po měsíci bez průmyslově vyráběných potravin se jejich chuťové preference výrazně proměnily. Chuť na sladké nebo slané pochutiny zeslábla a zároveň se snížilo i množství jídla, které během dne snědly. Přesto byl jejich jídelníček výživnější než dříve.
Obě se cítily lépe fyzicky i psychicky a znovu objevily radost z jídla, které není jen rychlou svačinou, ale skutečným zážitkem. Pro Michaeleen a její dceru Rosy tak tento experiment nepředstavoval jen krátkodobou výzvu. Stal se začátkem změny, kterou by si rády udržely i do budoucna – života, ve kterém průmyslově zpracované potraviny nehrají hlavní roli. A právě to je podle nich největší překvapení celého experimentu.