„Září je, kvůli nástupu dětí do školy a konci dovolených, obdobím zvýšeného stresu, a tedy i rizika vzniku atak migrény. Stres a shon jsou jedním ze spouštěčů záchvatů, které umí člověka zablokovat na řadu dnů,“ říká Rýza Blažejovská, předsedkyně pacientské organizace Migréna-help. Právě v tomto rizikovém měsíci pořádají festival, kde nabízí praktické tipy, workshopy a možnost osobně konzultovat své problémy s odborníky, včetně fyzioterapie, aromaterapie a dalších podpůrných metod.
Představeny by měly být i moderní možnosti prevence i akutní terapie, které pomáhají zastavit záchvaty migrény a mohou je užívat i lidé s jinými zdravotními omezení.
„Migréna sice nezabíjí, ale může zničit život. Aby se lidé vyhnuli bolestem a potížím, často užívají příliš mnoho analgetik a triptanů a nemoc se horší. Dnes máme naštěstí k dispozici preventivní biologickou léčbu s vysokou účinností. Úplnou novinkou jsou potom malé molekuly zvané gepanty, které umí zablokovat protein, jenž záchvaty migrény spouští. Lék lze využít jak při prevenci, tak při samotném záchvatu. Díky mechanismu účinku jej mohou užívat i lidé, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu, infarkt, trpí vysokým krevním tlakem nebo lidé, kterým dosavadní léčba nezabírá,“ vysvětluje MUDr. Eva Medová, vedoucí Centra pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy FN Královské Vinohrady.
Ačkoli je život s nemocí náročný a vysoce omezující, jen málokdo vyhledá lékaře hned na začátku. Setkávají se s bagatelizací svých potíží i od svých příbuzných a známých.
„V ordinaci se bohužel stále setkávám s tím, že pacient vyhledá naši pomoc až po mnoha letech utrpení. I dnes totiž pacienti slýchají od svého okolí, že ‚je to jen bolest hlavy‘ a mají se z toho vyspat. Výsledkem je, že potíže tají, o nemoci se bojí mluvit v práci i doma. Přitom kvůli ní přicházejí o práci, plýtvají dovolenou, vzdávají se kariéry, přátelství a vztahů. Je třeba neustále opakovat, že migréna není slabost. Je to neurologické onemocnění, které si zaslouží stejně vážný přístup jako například diabetes nebo epilepsie,“ vypráví o svých zkušenostech MUDr. Jiří Neumann, primář neurologického oddělení v Nemocnici Chomutov.
Festival si klade za cíl také víc umožnit sdílení zkušeností. Svůj příběh letos otevřeně představí herečka a moderátorka Michaela Maurerová, která dlouhodobě bojuje s migrénou. Migréna není slabost – je to zdravotní stav, který je potřeba efektivně a profesionálně řešit.
Tipy a triky, jak zvládnout migrénu
Sledujte spouštěče: Migrénu často spouští stres, nedostatek spánku, změny hormonů, hladovění nebo jasné světlo. Zkuste si vést deník, kde si zaznamenáte, kdy a proč migréna přišla.
Pravidelný spánek a odpočinek: Nedostatek spánku je častým spouštěčem. Snažte se chodit spát a vstávat ve stejnou dobu a večer si dopřejte klid od obrazovek.
Hydratace a jídlo: Dehydratace a vynechávání jídel zvyšují riziko záchvatu. Mějte po ruce vodu a malé zdravé svačiny.
Kontrola stresu: Vyzkoušejte dechová cvičení, meditaci, jógu nebo aromaterapii s uklidňujícími vůněmi (levandule, máta, bergamot).
Správná ergonomie a fyzioterapie: Uvolnění krční páteře, pravidelné protahování a lehké cvičení mohou výrazně snížit frekvenci záchvatů. Fyzioterapeut vám může ukázat konkrétní cviky a tejpování.
Studený nebo teplý obklad: Studený obklad na čelo a spánky nebo teplý zábal na šíji mohou pomoci uvolnit napětí a zmírnit bolest.
Světlo a zvuk: Pokud je migréna aktivní, vyhýbejte se jasnému světlu a hlučnému prostředí. Sluneční brýle, zatemnění místnosti a tichá hudba mohou pomoci.
Akutní a preventivní léčba: Vhodné léky nasazené odborníkem (analgetika, triptany nebo moderní gepanty) mohou zastavit záchvat nebo snížit jeho intenzitu. Preventivní terapie snižuje frekvenci záchvatů.
Sdílení a podpora: Nebojte se mluvit s rodinou, kolegy nebo přáteli o své migréně. Sdílení zkušeností a tipů s ostatními pacienty může ulevit psychicky i prakticky.
Plán B: Mějte vždy připravené klidné místo, vodu, léky a možnost odpočinku – i když jste doma, v práci nebo s dětmi.
