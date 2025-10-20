20. 10. Vendelín
Kdy sirup spíš škodí: 5 nejčastějších chyb rodičů při léčbě dětského kašle

Dětský kašel
Dětský kašelFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Stačí jedna dávka léku ve špatnou dobu a místo klidné noci přichází pláč, kašel a bezesný spánek celé rodiny. U dětského kašle nerozhoduje jen typ sirupu, ale také načasování, složení a dávkování.

Jedna lžička sirupu ve špatný čas a místo úlevy přichází probdělá noc. I drobná chyba při volbě nebo načasování léku může u dětí zhoršit kašel, narušit spánek a prodloužit průběh nemoci. Obzvlášť u malých dětí hrají roli detaily – typ sirupu, jeho složení, správné dávkování.

Slabá imunita v zimě
Slabá imunita v zimě

Imunita je teď nejvíc ohrožená. Odborníci radí, jak ji posílit a zůstat zdraví až do zimy

Zdraví

Pozor zejména na kombinované přípravky na horečku a kašel. Kromě paracetamolu často obsahují i látku proti suchému kašli, například dextrometorfan. U dítěte s horečkou a vlhkým kašlem je takový lék nevhodný – může potlačit odkašlávání a zhoršit stav. V těchto případech je vždy lepší volit jednotlivé léky cíleně podle příznaků. „Rodiče se na nás v online poradně obracejí každý den. Často jde o podobné situace: snaha pomoci dítěti, ale špatně zvolený sirup nebo jeho podání večer situaci spíš zkomplikuje,“ říká Mgr. Zdenka Morvai – specialistka na zdraví maminek a dětí.

1. Sirup na vykašlávání večer před spaním

Sirup před spaním
Foto: Shutterstock

Proč je to problém?
Některé sirupy – expektorancia na vykašlávání by se neměly podávat podvečer, po 17:00. Sem patří třeba Mucosolvan, ACC, Robitussin, Bromhexin, Erdomed. Tyto léky je vhodné podávat přes den.

Co se stane?
Dítě začne v noci více kašlat, budí se, nespí – a nevyspí se ani rodiče.

Co dělat lépe: na noc dát antitussika Sinecod, Levopront, Tussin. Vhodné je dostatečně vyvětrat místnost, více podložit hlavu polštáři.

Dětský kašel má mnoho podob – a žádný „univerzální sirup neexistuje. Vždy je důležité správně určit typ kašle, zvolit vhodný přípravek a sledovat reakci dítěte. Pokud se stav do několika dní nezlepší, nebo se přidá dušnost, horečka či únava, je namístě kontaktovat lékař,” dodává odbornice.

Zdroj: Mgr. Zdenka Morvai

