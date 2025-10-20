Pozor zejména na kombinované přípravky na horečku a kašel. Kromě paracetamolu často obsahují i látku proti suchému kašli, například dextrometorfan. U dítěte s horečkou a vlhkým kašlem je takový lék nevhodný – může potlačit odkašlávání a zhoršit stav. V těchto případech je vždy lepší volit jednotlivé léky cíleně podle příznaků. „Rodiče se na nás v online poradně obracejí každý den. Často jde o podobné situace: snaha pomoci dítěti, ale špatně zvolený sirup nebo jeho podání večer situaci spíš zkomplikuje,“ říká Mgr. Zdenka Morvai – specialistka na zdraví maminek a dětí.
1. Sirup na vykašlávání večer před spaním
Proč je to problém?
Některé sirupy – expektorancia na vykašlávání by se neměly podávat podvečer, po 17:00. Sem patří třeba Mucosolvan, ACC, Robitussin, Bromhexin, Erdomed. Tyto léky je vhodné podávat přes den.
Co
se stane?
Dítě začne v noci více kašlat, budí se, nespí – a nevyspí se ani rodiče.
Co dělat lépe: na noc dát antitussika – Sinecod, Levopront, Tussin. Vhodné je dostatečně vyvětrat místnost, více podložit hlavu polštáři.
2. Stejný sirup na suchý i vlhký kašel
Proč je to problém?
Suchý kašel potřebuje zklidnit, zatímco vlhký kašel naopak podpořit, aby se dítě zbavilo hlenu. Použití „špatného“ typu sirupu může situaci zhoršit. Pokud dáte dítěti sirup na tlumení kašle, i když už má zahleněné průdušky, hlen se neodkašle, může zůstat v dýchacích cestách a přispět k zánětu.
Co dělat lépe: Pozorujte kašel – je suchý a dráždivý, nebo „vlhký“ a chrčivý? Podle toho vyberte příslušný typ léku.
3. Dávkování podle věku, ne podle hmotnosti
Proč je to problém?
Děti různého věku mohou mít velmi rozdílnou váhu. Stejné množství sirupu může být pro jedno dítě nedostatečné a pro druhé naopak příliš.
Co dělat lépe: Řiďte se hmotností dítěte, ne jen doporučením podle věku na obalu. V případě nejistoty se poraďte v lékárně.
4. Příliš brzké nasazení léků bez pozorování průběhu
Proč je to problém?
Kašel je přirozený obranný reflex. Někdy odezní během 1–2 dnů bez nutnosti zásahu. Příliš rychlé podání léků, zvláště tlumicích, může narušit přirozený průběh a maskovat zhoršování stavu.
Co dělat lépe: Pokud dítě nemá horečku a kašel není záchvatovitý, dejte tělu den nebo dva. Pomáhejte podpůrně: vlhký vzduch, dostatek tekutin, klidový režim.
5. Nedostatečná hydratace
Proč je to problém?
Hlen v dýchacích cestách se zahušťuje, pokud dítě málo pije. Suchý vzduch a horečka problém zhoršují.
Co dělat lépe: Nabízejte dítěti pití častěji – po malých doušcích, ale pravidelně. Pomoci mohou i vlažné bylinné čaje (např. s tymiánem, lipou, jitrocelem) a inhalace solným roztokem.
„Dětský kašel má mnoho podob – a žádný „univerzální sirup“ neexistuje. Vždy je důležité správně určit typ kašle, zvolit vhodný přípravek a sledovat reakci dítěte. Pokud se stav do několika dní nezlepší, nebo se přidá dušnost, horečka či únava, je namístě kontaktovat lékař,” dodává odbornice.