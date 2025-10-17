V lékárnách lze najít řadu produktů, které slibují okamžitý účinek – často nesou označení „Akut“, „Forte“ nebo „Rapid“. Podle farmaceutky sice můžou pomoct, když na nás něco leze, ale zázraky od nich nečekejte. „Opravdové posílení imunity je běh na delší trať, ideálně v horizontu tří měsíců,“ vysvětluje PharmDr. Hana Chudobová. „Vyplatí se začít už s příchodem chladnějších dnů. Základem je dostatek spánku, pestrá strava, pravidelný pohyb a klidná mysl. Doplňky stravy nebo otužování mohou být jen třešničkou na dortu,“ dodává.
Zlaté trio podzimu: strava, vitamínové doplňky i pohyb
To, co jíme, se do naší imunity promítá víc, než si uvědomujeme. „Dbejte na pestrý jídelníček, který zahrnuje ovoce a zeleninu bohatou na vitamin C, ryby, ořechy a semínka pro zinek a omega-3 mastné kyseliny a také zakysané mléčné výrobky obsahující probiotika. A nezapomínejte dostatečně pít vodu – většina procesů v těle bez ní nefunguje správně,“ doporučuje Chudobová.
Byliny a přírodní extrakty můžou také prospět k budování imunity. Mezi osvědčené přírodní přípravky patří třeba echinacea, rakytník, lékořice nebo šípek. Šanci lze dát i konopí, které obsahuje látky, jež pomáhají tělo zvládat stres, ovlivňují náladu, spánek i odolnost. „V konopí najdeme také flavonoidy a terpeny, které pomáhají při zánětech a chrání nervové buňky,“ doplňuje bylinkář Jiří Nutil s tím, že nejčastěji se používají ve formě CBD kapek nebo kapslí. „Každý organismus ale reaguje jinak, proto doporučuji začít s menší dávkou a postupně ji zvyšovat.“
A jaké jsou základní stavební kameny, když přijde na budování imunity? Vitamin C, vitamin D a zinek. Důležité jsou i imunoglukany, které tělo ocení hlavně při zvýšené zátěži. „Zásoby vitaminu D, které si tělo vytvoří ze slunce v létě, vydrží jen několik týdnů,“ upozorňuje lékárnice Chudobová. Proto je lepší jej v podzimních měsících určitě doplňovat, ideálně po konzultaci s lékařem, protože potřeby se liší podle věku i zdravotního stavu.
Nezapomínejte ani na pohyb. Není potřeba se hned vrhat do maratonu: stačí každodenní svižná chůze nebo delší aktivita, která vás baví, ať už je to jóga, běh nebo tanec. Stejně důležitý je ale i odpočinek. Tělo roste, sílí a regeneruje, když má prostor zpomalit.
Tichý sabotér naší imunity
Stres dokáže tělo oslabit ještě rychleji než chladné počasí a ovlivňuje spánek, trávení i náladu. Naučte se zpomalit – třeba i tím, že si naordinujete malé rituály klidu: pomalé ráno s bylinkovým čajem místo kávy, pár minut protažení nebo procházku po práci. Drobné změny mohou přinést dlouhodobě větší efekt než nárazové detoxikační kúry. „Důležité je, aby se z těchto kroků stal pravidelný zvyk, nikoli jen krátkodobý experiment,“ doplňuje Chudobová. Pokud vám to zdraví dovolí, můžete přidat i otužování nebo saunu – ale nemusí být vhodné pro každého. Těhotné ženy a lidé s kardiovaskulárními potížemi by se měli nejdřív poradit s lékařem.