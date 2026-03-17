17. 3.
Kdy se z pomocníka stává nepřítel? Pozor na kombinaci vitamínu D s dalšími doplňky stravy

Češi se zamilovali do doplňků stravy. Utrácí za ně až dvakrát víc peněz, než je evropský průměr. Ukázal to výzkum Health Report. Foto: Shutterstock
Petra Holakovská

V posledních letech se vitamín D stal fenoménem ve světě doplňků stravy. Přezdívá se mu „sluneční vitamín“ a je nezastupitelný pro imunitu, zdraví kostí i psychickou pohodu. Málokdo si ale uvědomuje, že jeho účinek může výrazně ovlivnit to, jaké další potraviny a doplňky zároveň užíváme. Některé kombinace totiž mohou vstřebávání vitamínu D podpořit, jiné ho naopak oslabit. Na co si dát pozor?

Pokud užíváte vitamín D, je naprosto klíčové vědět, které další suplementy mohou narušit jeho vstřebávání, účinnost nebo způsob, jakým ho tělo metabolizuje. Přestože je vitamín D obecně bezpečný a s mnoha látkami spolupracuje, existují čtyři konkrétní doplňky, u nichž je třeba zbystřit. Pojďme se podívat na to, proč může být „více někdy spíše na škodu a jak tyto interakce chytře vyřešit.

Hořčík: Nezbytný spojenec, který vyžaduje prostor

Vztah mezi hořčíkem (magnesiem) a vitamínem D je fascinující a lehce paradoxní. Na jednu stranu totiž hořčík nutně potřebujete k tomu, aby se vitamín D v těle vůbec aktivoval. Bez dostatečné hladiny hořčíku může totiž vitamín D v krvi cirkulovat v neaktivní formě, což snižuje jeho celkový přínos. Problém však nastává ve chvíli, kdy se rozhodnete suplementovat obojí ve vysokých dávkách najednou. Nadměrné hladiny hořčíku totiž mohou narušit rovnováhu vápníku v těle. Co s tím? Odbornice Theresa Gentile, mluvčí Akademie výživy a dietetiky, doporučuje strategický přístup: Pokud užíváte hořčík, vitamín D i vápník, zkuste mezi dávkami hořčíku a vápníku nechat několikahodinový odstup. Tím zabráníte tomu, aby tyto minerály „bojovaly o stejné vstřebávací cesty. Ještě lepší cestou může být tzv. přístup „jídlo na prvním místě“. Než sáhnete po pilulce s hořčíkem, zkuste do jídelníčku zařadit více listové zeleniny, ořechů, semínek, celozrnných obilovin a fazolí. Přírodní zdroje hořčíku jsou pro tělo často lépe využitelné a méně náchylné k narušení metabolických procesů vitamínu D.

Vápník: Dynamické duo s háčkem

Vápník a vitamín D jsou v učebnicích biologie často uváděni jako nerozluční přátelé. Je pravdou, že společné užívání těchto dvou suplementů může být velmi prospěšné pro zdraví kostí, protože vitamín D zásadně pomáhá vápníku s jeho vstřebáváním. Nicméně i zde platí, že příliš mnoho dobrého může škodit. Velmi vysoké dávky vápníku mohou začít konkurovat metabolismu vitamínu D i dalších živin. Pokud vám lékař doporučil vysoké dávky vápníku, řešením není vitamín D vynechat, ale rozložit si suplementaci do celého dne. Časový odstup mezi tabletami pomůže tělu efektivněji zpracovat obě látky bez zbytečných ztrát v jejich účinnosti.

Vitamín K: Dopravní policista vašeho těla

Vitamín K, konkrétně ve formě K2, je v poslední době stále častěji doporučován jako povinný doprovod k vitamínu D. A má to dobrý důvod. Výzkumy ukazují, že nerovnováha mezi doplňkovým vitamínem D a vitamínem K může vést k nebezpečnému jevu: Vápník se namísto do kostí začne ukládat do cév. Tento proces může časem způsobit aterosklerózu, tedy postupné tuhnutí a zužování tepen, což dramaticky zvyšuje riziko srdečního infarktu nebo mrtvice. Vitamín K v tomto vztahu funguje jako jakýsi „dopravní policista, který směruje vápník tam, kam patří – do kostní tkáně. Klíčem k úspěchu je tedy správná koncentrace obou vitamínů. Pokud uvažujete o jejich kombinaci, je nezbytné poradit se s lékařem. Optimální dávkování je totiž velmi individuální a závisí na vašem aktuálním zdravotním stavu a konkrétních cílech. Správně vybalancovaná dvojice D+K je však pro kardiovaskulární systém a kosti doslova požehnáním.

Vitamín A: Bitva o receptory

Možná vás překvapí, že i další vitamín rozpustný v tucích – vitamín A – může s „déčkem soupeřit. Nadměrné množství doplňkového vitamínu A totiž může oslabovat přínosy vitamínu D pro zdraví kostí. Oba tyto vitamíny sdílejí stejné absorpční cesty a doslova se perou o stejné receptory v těle, což přímo ovlivňuje metabolismus vápníku. V tomto případě však odborníci neradí vitamín A úplně vynechat. Stěžejní je u nich rovnováha. Oba vitamíny se nejlépe vstřebávají, pokud je konzumujete společně s jídlem obsahujícím tuky. Strategickým tahem je opět sázka na přírodu. Vitamín A získávejte raději z potravin, jako je mrkev, sladké brambory, špenát nebo kapusta. Tyto zdroje poskytují beta-karoten, který si tělo přemění na aktivní vitamín A pouze v množství, které aktuálně potřebuje. Pokud přesto užíváte multivitamin, hledejte takový, kde je vitamín A zastoupen převážně ve formě beta-karotenu, nikoliv jako retinyl palmitát nebo retinyl acetát.

Jak suplementovat chytře a bezpečně?

Vitamín D je nepochybně jedním z nejbezpečnějších a nejužitečnějších doplňků, které lze tělu dopřát. Abyste však z jeho užívání vytěžili maximum a vyhnuli se nežádoucím interakcím s hořčíkem, vápníkem či vitamíny A a K, je dobré držet se několika pravidel:

Konzultujte s odborníkem: Před zahájením jakékoliv nové suplementace nebo při změně dávkování se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo nutričním specialistou.

Hlídejte si časování: Rozestupy mezi jednotlivými doplňky mohou výrazně zlepšit jejich vstřebávání.

Upřednostňujte stravu: Kdykoliv je to možné, hledejte zdroje minerálů a vitamínů v přirozené stravě.

Dbejte na kvalitu a formu: Ne všechny formy vitamínů jsou si rovny – hledejte ty, které jsou pro tělo nejvhodnější.

    Díky správnému dávkování a načasování zajistíte, že vaše tělo bude fungovat jako dobře promazaný stroj, kde každý nutrient plní svou roli na maximum.

    VIDEO: Cpát se pilulkami s vitamíny? To zdraví spíš uškodí. Lékař popsal vážné následky

    Doktore, poraďte! - doplňky stravy | Video: Jakub Zuzánek, Veronika Rodriguez

    Zdroj: health.com

