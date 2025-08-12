Jednoduchý test rovnováhy odhalí víc než si myslíte. Jak jste na tom s věkem?

Vědecké týmy se někdy zaměřují na témata, která mohou znít na první pohled úsměvně – například na to, jak dlouho člověk dokáže stát na jedné noze. Ve skutečnosti ale tato schopnost odhaluje mnohé o naší fyzické kondici a může naznačovat, zda nestárneme rychleji, než bychom chtěli. Podle studie publikované v odborném časopise PLoS One může test rovnováhy formou výdrže ve stoji na jedné noze vypovídat nejen o kondici, ale i o biologickém věku člověka.
V rámci výzkumu bylo sledováno čtyřicet dobrovolníků starších padesáti let. Hodnotila se mimo jiné síla úchopu, stabilita kolen a schopnost udržet rovnováhu po dobu 30 sekund na jedné noze. Ukázalo se, že pro řadu účastníků byl tento úkol náročnější než jiné fyzické testy. Podobné výzvy přitom kolují i na sociálních sítích – například desetisekundový stoj na každé noze bez opory, který prověřuje koordinaci mezi svaly a nervovým systémem. Ti, kdo tuto dovednost zvládají, bývají obratnější a méně ohroženi pády.
„Studie ukazuje, že je důležité hodnotit nejen bezproblémovou chůzi a sílu, ale také zvládání rovnováhy, protože to dává úplný obraz o tom, jak někdo stárne a jaké jsou jeho schopnosti,“ říká fyziolog Matthew Accetta z newyorské nemocnice Hospital for Special Surgery. Výsledky navazují na rostoucí počet důkazů, že schopnost udržet rovnováhu souvisí s celkovým zdravotním stavem. Slábnoucí balanc zvyšuje riziko pádů, které mohou být u starších osob nebezpečné i kvůli časté osteoporóze. Rovnováha však není jen o svalech – významnou roli hraje i nervový systém a schopnost zpracovávat senzorické podněty.
Jak na tom jste s rovnováhou?
Nejjednodušší způsob, jak si otestovat svůj balanc, je vyzkoušet, jak dlouho vydržíte stát na jedné noze. Odborníci dokonce stanovili orientační hodnoty podle věku:
-
Do 40 let: 45 sekund s otevřenýma očima, 15 sekund se zavřenýma očima
-
40–49 let: 42 sekund s otevřenýma očima, 13 sekund se zavřenýma očima
-
50–59 let: 41 sekund s otevřenýma očima, 8 sekund se zavřenýma očima
-
60–69 let: 32 sekund s otevřenýma očima, 4 sekundy se zavřenýma očima
-
70–79 let: 22 sekund s otevřenýma očima, 3 sekundy se zavřenýma očima
Při testu stůjte volně bez opory, ale pro jistotu mějte v dosahu stůl nebo stěnu, kdyby se vám rovnováhu nepovedla udržet. Pokud zjistíte, že nevydržíte tak dlouho, jak byste měli, můžete tuto dovednost trénovat – třeba při čištění zubů, vaření nebo čekání u konvice. Skvěle pomáhá také jóga a další balanční cvičení. Nezapomeňte posilovat obě strany těla – obvykle ta dominantní zvládne více, takže slabší stranu je dobré trénovat intenzivněji.