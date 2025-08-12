Reklama
Reklama
Reklama

Jednoduchý test rovnováhy odhalí víc než si myslíte. Jak jste na tom s věkem?

Test rovnováhy
Test rovnováhyFoto: Shutterstock
Test rovnováhy
Test rovnováhyFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Na první pohled jednoduchý cvik může odhalit víc, než byste čekali. Stoj na jedné noze totiž podle vědců vypovídá nejen o fyzické kondici, ale i o biologickém věku a celkovém zdraví. Stačí pár desítek sekund, abyste zjistili, zda váš balanc odpovídá vašemu věku – a zda není čas začít s tréninkem.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Vědecké týmy se někdy zaměřují na témata, která mohou znít na první pohled úsměvně – například na to, jak dlouho člověk dokáže stát na jedné noze. Ve skutečnosti ale tato schopnost odhaluje mnohé o naší fyzické kondici a může naznačovat, zda nestárneme rychleji, než bychom chtěli. Podle studie publikované v odborném časopise PLoS One může test rovnováhy formou výdrže ve stoji na jedné noze vypovídat nejen o kondici, ale i o biologickém věku člověka.

Reklama
Inkontinence trápila Moniku dlouhých 20 let
Inkontinence trápila Moniku dlouhých 20 let

„Lidem to přijde hlavně nechutné,“ říká Monika, která žije s dvojitou inkontinencí

Zdraví

V rámci výzkumu bylo sledováno čtyřicet dobrovolníků starších padesáti let. Hodnotila se mimo jiné síla úchopu, stabilita kolen a schopnost udržet rovnováhu po dobu 30 sekund na jedné noze. Ukázalo se, že pro řadu účastníků byl tento úkol náročnější než jiné fyzické testy. Podobné výzvy přitom kolují i na sociálních sítích – například desetisekundový stoj na každé noze bez opory, který prověřuje koordinaci mezi svaly a nervovým systémem. Ti, kdo tuto dovednost zvládají, bývají obratnější a méně ohroženi pády.

„Studie ukazuje, že je důležité hodnotit nejen bezproblémovou chůzi a sílu, ale také zvládání rovnováhy, protože to dává úplný obraz o tom, jak někdo stárne a jaké jsou jeho schopnosti,“ říká fyziolog Matthew Accetta z newyorské nemocnice Hospital for Special Surgery. Výsledky navazují na rostoucí počet důkazů, že schopnost udržet rovnováhu souvisí s celkovým zdravotním stavem. Slábnoucí balanc zvyšuje riziko pádů, které mohou být u starších osob nebezpečné i kvůli časté osteoporóze. Rovnováha však není jen o svalech – významnou roli hraje i nervový systém a schopnost zpracovávat senzorické podněty.

Reklama
Balancování na jedné noze.
Balancování na jedné noze
Foto: Shutterstock

Jak na tom jste s rovnováhou?

Nejjednodušší způsob, jak si otestovat svůj balanc, je vyzkoušet, jak dlouho vydržíte stát na jedné noze. Odborníci dokonce stanovili orientační hodnoty podle věku:

  • Do 40 let: 45 sekund s otevřenýma očima, 15 sekund se zavřenýma očima

  • 40–49 let: 42 sekund s otevřenýma očima, 13 sekund se zavřenýma očima

  • 50–59 let: 41 sekund s otevřenýma očima, 8 sekund se zavřenýma očima

  • 60–69 let: 32 sekund s otevřenýma očima, 4 sekundy se zavřenýma očima

  • 70–79 let: 22 sekund s otevřenýma očima, 3 sekundy se zavřenýma očima

Při testu stůjte volně bez opory, ale pro jistotu mějte v dosahu stůl nebo stěnu, kdyby se vám rovnováhu nepovedla udržet. Pokud zjistíte, že nevydržíte tak dlouho, jak byste měli, můžete tuto dovednost trénovat – třeba při čištění zubů, vaření nebo čekání u konvice. Skvěle pomáhá také jóga a další balanční cvičení. Nezapomeňte posilovat obě strany těla – obvykle ta dominantní zvládne více, takže slabší stranu je dobré trénovat intenzivněji.

Zdroj: Very Well Health, Science Focusjournals.plos.org

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama