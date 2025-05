Michaela Salák otevřeně o rakovině: „Je to, jako byste stáli na útesu “

S upřímným a dojemným příspěvkem se na svém Instagramu svěřila Michaela Salák, manželka bývalého hokejového reprezentanta Alexandra Saláka. Oznámila, že v pouhých 38 letech čelí závažné diagnóze. „Co nevidět to budou tři měsíce od chvíle, kdy se mi tak trochu obrátil život naruby,“ napsala. „Nikdy by mě nenapadlo, že ve svých 38 letech usednu do čekárny onkologie v Motole jako pacient. Ten první měsíc mám dodnes v takové zvláštní mlze. Jako by to tělo nebylo moje. Jako by se to celé dělo někomu jinému.“