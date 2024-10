Rakovina prsu: Jak může prevence a samovyšetření zachránit život

Říjen je měsícem boje proti rakovině prsu, což nám každoročně připomíná důležitost prevence a včasného záchytu tohoto onemocnění. Patří totiž mezi nejčastější druhy rakoviny u žen po celém světě, a i když její výskyt roste, dobrá zpráva je, že s včasnou diagnózou se šance na úspěšnou léčbu výrazně zvyšuje. Prevence, samovyšetření a pravidelné lékařské prohlídky hrají klíčovou roli v boji proti této nemoci.

První příznaky: na co si dát pozor?

Nejběžnějším příznakem zhoubného nádoru prsu je bulka nebo zduření či zatuhnutí. Bulka, která nebolí, je tvrdá a má nepravidelné okraje, je více podezřelá. V oblasti bradavky a dvorce je nutné zpozornět při zarudnutí, mokvání, vtažení nebo výtoku z bradavky či pokrytí bradavky šupinkami, které se snadno sedřou a lehce krvácí.

Prevence - váš nejlepší spojenec

Prevence rakoviny prsu spočívá v kombinaci zdravého životního stylu, povědomí o rizikových faktorech a pravidelných lékařských kontrol. Ačkoliv nelze eliminovat všechny rizikové faktory, existuje několik kroků, které mohou riziko vzniku rakoviny snížit:

Zdravá strava a aktivní životní styl

Udržování zdravé váhy, pravidelné cvičení a vyvážená strava mohou snížit riziko rakoviny prsu. Strava bohatá na zeleninu, ovoce, celozrnné výrobky a zdravé tuky, jako jsou omega-3 mastné kyseliny, je klíčová.

Omezení alkoholu a kouření

Studie ukazují, že konzumace alkoholu a kouření jsou spojeny s vyšším rizikem vzniku rakoviny prsu. Omezení těchto návyků může pomoci snížit riziko onemocnění.

Samovyšetření, zn. ideálně každý den

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak pomoci včas odhalit rakovinu prsu, je pravidelné samovyšetření. Právě to by se mělo stát součástí každodenní péče o tělo, protože může napomoci včasnému záchytu jakýchkoliv změn. Většina nádorů, které si ženy objeví samy, je nalezena právě díky tomuto jednoduchému úkonu.

Pokud při samovyšetření objevíte jakékoliv změny, neváhejte a vyhledejte lékaře. Ne každá změna automaticky znamená rakovinu, ale jen odborné vyšetření může potvrdit nebo vyloučit závažný problém.

Pravidelné lékařské prohlídky a mamograf

Samovyšetření je důležité, ale nemělo by být jedinou metodou prevence. Ženy nad 45 let by měly pravidelně absolvovat mamografické vyšetření, které dokáže odhalit i drobné nálezy, jež by mohly být pouhým okem nebo hmatem nepostřehnutelné. Pokud máte v rodině zvýšené riziko rakoviny prsu, může lékař doporučit zahájení pravidelných vyšetření i dříve.

Říjen: měsíc povědomí o rakovině prsu

Každý rok se v říjnu po celém světě rozsvěcují růžová světla jako symbol solidarity v boji proti rakovině prsu. Růžová stužka se stala celosvětově uznávaným symbolem povědomí o této nemoci a podpory žen, které ní trpí nebo ji přežily. Během října se koná řada kampaní zaměřených na zvyšování povědomí o prevenci a včasné diagnostice. Organizace pořádají charitativní akce, běhy, workshopy a přednášky, které podporují osvětu a vybízejí ženy k pravidelným kontrolám.

Nejste v tom sama

Speciální projekt Aliance žen s rakovinou prsu s názvem Bellis - mladé ženy s rakovinou prsu se zaměřuje na pomoc a podporu pacientkám v produktivním věku, které procházejí nebo prošly léčbou spojenou s nádorovým onemocněním prsu. Pro tyto ženy, jejich blízké a děti pořádá odborné a podpůrné projekty a akce. Vypořádat se s nemocí pomáhá také možnost sdílet svůj příběh nebo si vyslechnout další lidi, kteří si procházejí nebo prošly tou samou situací - právě toto vzájemné sdílení dodává ženám vzájemnou naději, motivaci a odhodlání poprat se s touto zákeřnou nemocí.

Projekt se věnuje prevenci, pořádá workshopy samovyšetření, benefiční akce jako charitativní koncerty, kalendáře, módní přehlídky a vernisáže fotografií, dále sportovní akce, kde se věnují plavání, józe a běhu. Umožňuje také pacientkám navštěvovat jak osobní terapeutické konzultace, tak i podpůrné psychologické skupiny. Z jejich dílny si můžete také poslechnout podcasty o rakovině prsu Bellis Pink Talks nebo pořídit průvodce rakovinou prsu - knihu Nejsi na to sama.