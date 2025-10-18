„Jako balon, který ne a ne prasknout,“ popisuje Helena období zvládání menopauzy po padesátce

Jedním z prvních signálů blížící se menopauzy bývá nepravidelný cyklus. Menstruace se objevuje s delšími rozestupy, aby nakonec vynechala úplně. Takové období zažila i čtenářka Helena (51), která se s námi o svou zkušenost podělila. „Často jsem měla pocity jako při premenstruačním syndromu – podrážděnost, náladovost, takové to vnitřní napětí, menstruace ale nepřišla. Připadalo mi to, jako když se nafukuje balon, který ne a ne prasknout,“ vzpomíná. Frustrace se k těmto stavům přidává snadno a úleva nepřichází hned – najít ji bývá proces. Pro Helenu to byl hlavně pohyb, který pro ni vždy znamenal relaxaci. „Cvičení mi od pocitu napětí pomáhalo ulevit. Byla to chvíle, kdy jsem mohla vypnout hlavu.“ Někdy to může být sport, jindy procházka nebo tichý večer s knihou. Smysl má hledat ty okamžiky, kdy nával myšlenek na chvíli ustoupí – právě tehdy se dostaví klid.
Reklama
Strava jako tichý pomocník: cesta k energii místo hladovění
Tabulky říkají, že by žena kolem padesátky měla přijímat zhruba o 200 kalorií denně méně než dříve. Na papíře to vypadá jednoduše, v praxi to ale může znít jako strašák – a právě kvůli tomu mají některé ženy tendenci pouštět se do striktních diet.
Nutriční poradkyně Zuzana Líšková ale upozorňuje: „Hladovění ani přísné diety nejsou řešením – právě naopak. V menopauze se zpomaluje metabolismus, mění se hormonální rovnováha a tělo potřebuje stabilní přísun živin. Pokud žena drží velmi přísnou dietu, tělo reaguje stresem, snižuje výdej energie a tukové zásoby si ještě víc chrání. Výsledkem bývá jojo efekt, únava a oslabení svalové hmoty.“ Lepší než drastické omezení je proto postupovat po malých krůčcích. Přidat do jídelníčku víc bílkovin, doplnit vápník, vitamin D nebo omega-3 a naopak ubrat tam, kde tělo zbytečně trpí – třeba u alkoholu nebo nadměrné kávy. Takové drobné úpravy jsou dlouhodobě udržitelné a přinášejí tělu víc energie i pohody.
Prevence jako nezbytný prvek: klid v duši díky pravidelným prohlídkám
K pocitu pohody patří i jistota, že máme přehled o svém zdraví. Největší klid přinášejí právě pravidelné gynekologické prohlídky, které dokážou potvrdit, že je vše v pořádku – nebo včas odhalit problém. „Ženy po čtyřicítce by měly být obzvláště pečlivé v docházení na pravidelné gynekologické prohlídky. Hodně žen ve starším věku si zároveň mylně myslí, že pokud už nemají tolik aktivní sexuální život, riziko vzniku karcinomu děložního čípku se jich netýká. Není tomu tak. U žen starších 55 let je navíc klíčové, aby si uvědomily, že riziko tohoto onemocnění je stále reálné. Právě v této věkové skupině je důležité provádět screening nejen cytologický, ale využít i HPV test,“ dodává k tomu MUDr. Iva Kinkorová Luňáčková. Jak důležitá prevence je, potvrzuje sama čtenářka Helena, která má osobní zkušenost: „Na jedné z pravidelných kontrol mi lékař zjistil problém v oblasti děložního hrdla a následně jsem musela podstoupit konizaci (biopsii) děložního čípku. Kdybych tehdy na prohlídku nešla, možná by se na to nepřišlo včas. I proto vím, jak zásadní tyto kontroly jsou.“
Reklama
Zařadit slovo „nemusím“ do slovníku je přirozené
Menopauza často přináší i nečekané zpomalení. Přestože se Helena snažila udržovat v pohybu, večer už jí často nezbývala energie ani na oblíbenou jógu. „Vadilo mi, že povinnosti, které jsem dřív zvládla rychle, najednou trvaly déle. Musela jsem zkrátit úvazek a smířit se s tím, že nestíhám tolik, co dřív. Nejdřív jsem se s tím nedokázala srovnat. Pak ale přišel zlom – uvědomila jsem si, že nemusím jet na výkon, nemusím chodit na všechny akce, nemusím mít všechno pod kontrolou. Nemusím,“ popisuje. Právě tohle uvědomění pro ni znamenalo největší úlevu. Vypustit přehnané nároky, dát prostor odpočinku a najít klid v tom, že není nutné být neustále v běhu. Protože někdy je největší síla právě v tom, dovolit si říct to jedno slovo: nemusím.
Mohlo by vás zajímat: „Takhle dokážeš chodit?“ TikTokem se šíří videa mužů na menstruačním simulátoru
Zdroj: Čtenářka Helena, rozhovor s nutriční poradkyní Zuzanou Líškovou a patoložkou MUDr. Ivanou Kinkorovou Luňáčkovou, imsociety.org
Mohlo by vás zajímat
Reklama