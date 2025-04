Jak spíte, tak stárnete. Vědci odhalili varovný signál alzheimera

Studie sledovala 128 starších dospělých s průměrným věkem 71 let. Účastníci byli rozděleni do skupin podle délky času, který potřebovali k dosažení REM spánku. Výsledky byly zarážející: ti, kteří REM fáze dosahovali nejpomaleji (více než 192 minut), měli výrazně vyšší pravděpodobnost diagnózy Alzheimerovy choroby než ti, kteří do REM přešli rychleji (méně než 98 minut).



„Zpožděná REM fáze může znamenat, že mozek není schopen dostatečně regenerovat a upevňovat paměťové stopy. Je to tichý signál, který se objevuje dříve, než si všimneme výrazných problémů s pamětí,“ vysvětlil hlavní autor studie, neurolog Yue Leng z Kalifornské univerzity v San Francisku.