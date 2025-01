17 příznaků, jimiž se hlásí Alzheimer: Poznáváte je?

Alzheimerova choroba V ČR jí trpí až 80 tisíc lidí. Je to degenerativní nemoc nervové soustavy, která mění látkovou činnost mozku. Projevuje se ztrátou paměti a návyků, vyhasínáním osobnosti, neschopností komunikovat a vyjádřit své potřeby, svalovou atrofií a patologickým hubnutím, ztrátou schopnosti pohybů a jejich koordinace nebo ztrátou časové a místní orientace.

"Já mám snad Alzheimera," zvykli jsme si říkat, kdykoliv zapomeneme klíče, mobil nebo něčí jméno, a bereme to jako vtip. Jenže co když to Alzheimerova choroba doopravdy JE?

Poruchy paměti mohou být způsobené například nedostatkem vitamínu B12 nebo problémy s ledvinami či játry. Rozhodně ale nejsou jedinými příznaky tohoto onemocnění. Dokonce ani nepatří k těm nejtypičtějším. Ne nadarmo patří k základním psychologickým způsobům diagnostiky test s hodinami. Zadáním je nakreslit ciferník se všemi číslicemi a na ručičkách "nastavit" určitý čas. Divili byste se, jaké obrázky vzniknou.

Co by vás mělo varovat?

Alarmující přesun výskytu choroby mezi mladší ročníky potvrzují i zástupci sítě Alzheimercentrum, která se na péči o nemocné v ČR specializuje. Podle odborníků jsou na vině kromě genů také stres, přetěžování (ne vždy jen prací, ale neustálými podněty) a následná nedostatečná regenerace mozku.

Pravděpodobněji ale očekáváme Alzheimera u starších lidí. O své blízké se však nemusíte bát, pokud se objeví jeden ze signálů. Vážné to začne být, až když se jich projevuje několik a opakovaně.

1. Bezradnost

Začíná to zlehka. Jako dětinské chování, k němuž patří závislost, nesamostatnost a nejistota. Projevuje se hlavně večer při únavě. Postižení často hledají oporu v jednom člověku a následují ho jako stín. Obávají se běžných činností, třeba jít na úřad nebo na nákup.

2. Problémy v komunikaci

Když se řečové schopnosti snižují, pacient nedokáže sledovat rozhovor. Třeba přestane mluvit uprostřed věty a neví, jak dál. Důležitou stopou je také chudší slovník - třeba používání zájmen "to, tohle, tamto" místo konkrétních pojmů, případně záměna názvů věcí a používání slov se špatným významem. Konečnou stanicí je "dětské" žvatlání nebo dokonce úplná ztráta schopnosti mluvit. Pozor také na neustálé opakování stejných slov či vět, omílání názorů či neustálé vyptávání na tutéž věc.

3. Zanedbanost

Nedodržování hygieny - zuby, sprcha, holení, mytí a česání vlasů, stříhání nehtů - je signálem, který nepřehlédnete už na dálku. Obzvlášť nebezpečné však je zapomínání brát léky.

4. Chybná rozhodnutí

Člověk s Alzheimerem se rozhoduje nesmyslně nebo zdánlivě nezodpovědně. Volí například nepatřičné oblečení nebo se naopak obléká pořád do téhož, ať je venku zima nebo letní parno. Chová se jinak než dřív, a nedokáže poznat, co je nebezpečné. První známkou obvykle bývá špatný úsudek ohledně finančních záležitostí. Může se projevit jako utrácení nebo naopak škudlení. Pozor na to: nuly na bankovce za číslem často přestanou mít pro postiženého jakýkoliv význam!

5. Špatná motorika

Alzheimer zasahuje i schopnosti pohybu, zejména jemnou motoriku. Projevit se může třesem rukou, takže dotyčný není schopen zapnout knoflíky, použít vidličku a nůž, natož "pochopit" mobil.

6. Nesmyslné činnosti

Příznačný je také neklid a neustálý pohyb včetně neuvědomělých pohybů končetin. Takový člověk také často opakuje nesmyslně činnost - zavírá a otvírá šuplík, leští zrcadlo, sčítá výdaje za dovolenou v roce 1975 a podobně. Často nervózně pochoduje sem a tam, a neustále se pohybuje.

7. Ztráta zájmu o okolí

Co je vlastně příčina a co následek? Alzheimer vede k osamělosti a podle mnoha výzkumů osamělost vede k Alzheimerovi, zjednodušeně řečeno. Pokud váš blízký neprojevuje zájem o věci - koníčky, přátele, rodinu, sport - které pro něj byly důležité, je to na pováženou. Lhostejnost, apatie, ztráta zájmu o sociální kontakty vedou k depresi, která je průvodním a zhoršujícím faktorem Alzheimerovy choroby.

8. Podezíravost

Pohybuje se od vcelku nevinných projevů ve stylu "tvoje matka mi schválně vyhodila sbírku známek" až k dramatům, kdy je nemocný skálopevně přesvědčen, že mu někdo chce ublížit nebo ho rovnou zabít. A samozřejmě se tomu ze všech sil brání. Halucinace (zrakové, sluchové, čichové i chuťové) jsou ve srovnání s tím vlastně jen neškodnou poruchou.

9. Schovávání věcí

Přesně jako v onom vtipu, kdy brýle babičce schovává "ten zlý Němec". Mohou se najít v ledničce, v zásuvce na ponožky nebo v odpadkovém koši. Ještě horší je, když pacient věří, že se mu ztratily věci, které ve skutečnosti vůbec neměl. Opačnou stranou téže mince je ukrývání věcí na často neznámých místech. Těch padesát tisíc se pak už nikdy nikde nenajde...

10. Podrážděnost a změny nálad

Pacienty rozčilují změny a fixují se na určité detaily. Propady nálad se pohybují mezi plačtivostí a vztekem bez viditelného důvodu. Podráždění je důsledkem strachu, zmatku a vyčerpání ze snahy porozumět světu, který náhle přestal dávat smysl. Rozbuškou může být změna prostředí. Není výjimkou, že docela čiperný dědeček přijde do nemocnice se srdíčkem a za pár dní je z něj mentální troska.

11. Špatný odhad prostoru

Zrak sice ke stáru slábne, ale u Alzheimera se k problémům s viděním přidávají potíže se čtením, rozeznáváním barev a odhadem vzdálenosti, což může být vražedné, pokud má dotyčný řidičák. V pozdějším stádiu už nemocný nepoznává ani sám sebe v zrcadle. Natož aby poznal své blízké.

12. Ztráta dovedností

Jak se pouští televize? Jak se vaří guláš? Jak se dostanu na nádraží? Jakmile člověk neumí to, co dělal předtím už stokrát, je zle

13. Poruchy spánku

Zmatek a úzkost se k večeru zhoršují a přesahují do noci. Způsobují neklidný spánek, při čemž se často stírají hranice mezi snem a realitou a člověk nedokáže odlišit čas a situaci. Projevuje se také přecházením po bytě a někdy i mimo něj. Podchlazený člověk v pyžamu na ulici bývá častým tématem policejního zpravodajství.

14. Zmatení místa a času

Vánoce nebo Velikonoce? Chybné vnímání času je jedním z nejvýznamnějších příznaků. Projevuje se ztrátou smyslu pro sledování dat, dní v týdnu, dokonce letopočtu. Pět minut se může jevit jako pět let: Nemocný je přesvědčen, že vás neviděl dlouho, ačkoliv jste si odskočili jen pro noviny. Sám sebe třeba začne vnímat jako malé dítě. Dezorientace způsobuje, že pacient bloudí a ztrácí se.

15. Problémy s jídlem

Projevem mohou bát opět oba extrémy: ztráta zájmu o jídlo nebo naopak chorobná žravost. Typické je zapomenout na oběd či večeři nebo jíst jedno jídlo třeba půl dne. Projevuje se také změnou chutí, třeba odpor k dříve oblíbenému jídlu. Důsledkem může být podvýživa, která ještě dál zhorší duševní stav.

Opačným extrémem jsou případy, kdy dotyčný zapomene, že už jedl a buď spořádá několik jídel po sobě nebo se jich aspoň zoufale dožaduje. "Víte, mladí mi nedávají jíst, mám hlad!" stěžuje si třeba babička šokované sousedce. Často také nemocní nepoznají, zda je jídlo studené nebo horké a mohou se popálit či opařit.

16. Nevhodné chování

Častým projevem bývá impulsívnost a ztráta kontroly nad tím, co je vhodné a co je už "za čárou". Lidé s Alzheimerem bývají verbálně nebo i fyzicky agresivní. Mohou tak urážet a zraňovat druhé, nebo se dostávat do potíží, když dají průchod například svým sexuálním popudům. Svlékání na veřejnosti a krádeže v obchodech nejsou taky žádnou výjimkou.

17. Ztráta paměti

Tento typický příznak necháváme na konec, protože každý někdy zapomíná a s Alzheimerem to souviset nemusí. U této choroby však člověk zapomene to, o čem se mluvilo před minutou a ptá se znovu a znovu na totéž. Přitom třeba dokáže recitovat báseň, s níž před 50 lety vyhrál recitační soutěž ve škole. Ztráta paměti však není konzistentní - jeden den si nevzpomene na jméno své kočky, druhý den ho zná. Nic není jisté ani předvídatelné.

