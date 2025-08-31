„Já přece nekouřím, napadlo mne jako první,“ vzpomíná Ilona na setkání s rakovinou plic

Nikdy v životě jsem si nezapálila, nikdy jsem nežila s kuřákem. V rodině nikdo nekouřil. Bylo mi teprve třiačtyřicet, jedla jsem zdravě, pila zeleninové šťávy, cvičila jógu a meditovala, snažila se nestresovat, chodila na preventivní prohlídky. Krevní testy i gynekologie byly v pořádku. Všechno tomu odporovalo – a přesto jsem seděla v ordinaci s diagnózou, která se ke mě přece vůbec nehodí…
Jen pár měsíců předtím jsem se vrátila z Kostariky. Odletěla jsem tam prázdná, vyčerpaná, s pocitem vyhoření a osobními problémy. Čtyři měsíce v nádherné přírodě, daleko od každodenního stresu, mi změnily život. Každý den jsem cvičila, začala surfovat, překonávala jsem své strachy, jedla lehce, téměř nepila alkohol, meditovala a cítila se svobodná. Po návratu jsem měla pocit, že stojím na novém začátku. Nic nenasvědčovalo tomu, že v mém těle roste nádor.
Jediným signálem byla ztráta kondice. Při běhu a cvičení jsem se zadýchávala víc než dřív. „Holt jsem vyšla z formy,“ uklidňovala jsem se. Trenér mi ale doporučil sportovní prohlídku se zátěžovým testem. Netušila jsem, že tahle rada mi možná zachrání život. Spirometrie ukázala odchylky a následovalo další vyšetřování. Rentgen, CT, podezření na adenokarcinom. Situace, která se zdá úplně neskutečná.
Stav na infarkt
Pneumolog se mě snažil uklidnit – prý by mohlo jít o postcovidovou lézi. Skutečně jsem covid prodělala, takže jsem si oddychla. Jenže CT spíš potvrzovalo původní podezření. A když lékař znovu vyslovil slovo „adenokarcinom“, sevřelo se mi srdce podruhé. Pak přišla bronchoskopie – a výsledek byl negativní. Na okamžik jsem si oddechla, jenže to nebylo definitivní. PET vyšetření vykázalo nízkou aktivitu, ale ani to nepřineslo jistotu. Měla jsem nervy na pochodu. Každý lékař říkal něco trochu jiného a já nevěděla, čemu věřit. Nakonec jsem se objednala k vyhlášenému onkologovi. Vyslechl mě, podrobně prostudoval výsledky a řekl jasně: „Musí to pryč. Co nejdřív.“ V tu chvíli jsem věděla, že cesta zpět není. Čekala mě operace, aniž bych měla jasno, jak vážné to vlastně je.
Moje nálada byla jako na houpačce. Jednou jsem byla odhodlaná bojovat, jindy jsem propadala zoufalství. V hlavě se honily otázky: proč já, když nekouřím, žiju zdravě, jsem ještě mladá? Nechtěla jsem vyděsit rodinu, tak jsem se tvářila, že je všechno v pořádku. Psychologickou pomoc jsem nevyhledala. Dnes vím, že by mi tehdy hodně pomohla.
Vzpomínala jsem na své rodiče, kteří oba zemřeli na rakovinu, když jim nebylo ani 46. Pamatuji si, jak těžké to pro nás se sestrou bylo. Tehdy žádné podpůrné organizace neexistovaly. Možná právě proto dnes tolik vidím, jak důležité je mít možnost se někomu svěřit a nebýt v tom sám. Den operace přišel v době, kdy znovu sílila covidová vlna. Pět hodin na sále, pak probuzení. Chirurg se usmíval: „Operace proběhla skvěle. Odebrali jsme levý horní lalok a mízní uzliny.“
A sakra…
Už během doznívající anestezie mi bylo jasné, že to nebyl postcovidový nález. Radiolog měl pravdu. Nádor byl zhoubný a dost velký. A přede mnou byly nejdelší dny v životě – desetidenní čekání na výsledky biopsie. Ty určily, v jakém stadiu nemoc je a jaké jsou moje šance. Každý den byl plný strachu, jestli mám před sebou rok, nebo čtyřicet let. Úzkosti se řešily léky, ale duše potřebovala víc. Chvályhodné bylo, že fyzioterapeut přicházel už od druhého dne po operaci a pomáhal mi rozhýbat tělo. Ale na strachy a obavy nikdo nemyslel.
Nakonec se ukázalo, že šlo o první stádium. Bylo to obrovské štěstí. Rakovina plic je totiž často odhalena až pozdě, kdy už šance na přežití nejsou. V České republice na ni ročně umírá přes pět tisíc lidí, celosvětově 1,8 milionu. 60 % pacientů s prvním stadiem má šanci přežít pět let. U čtvrtého stádia je to prakticky nula. Já patřím k těm šťastným.
Dnes, kdy tomu budou v listopadu čtyři roky od operace, žiju s následky – občasná bolest, menší kapacita plic, pravidelné kontroly, nervózní čekání na výsledky. Ale žiju. A vážím si každého nádechu. Uvědomila jsem si, jak křehké zdraví je. Obrovskou oporou je mi partner, který při mně stál a nikdy neodešel, přátelé a rodina. Pomáhá mi dechová rehabilitace, chůze po horách, jóga a pozitivní nastavení mysli. Moje zkušenost mě dovedla k myšlence založit spolek, který by se rakovině plic věnoval. Když jsem potkala Lucku a Robina, také nekuřáky s rakovinou plic, věděla jsem, že se nic neděje náhodou. Společně jsme založili organizaci Šance pro plíce (dříve Moje plíce), aby lidé věděli, kam se mohou obrátit o pomoc, kde najít informace i podporu. Aby měli naději, že i tuto diagnózu lze zvládnout.
Souběžně jsme spustili výzvu Nekašli na to, která upozorňuje na možnost bezplatného vyšetření v rámci programu časného záchytu rakoviny plic. Spousta lidí o něm neví nebo se bojí jít. Přitom jim to může zachránit život.
Celá tato zkušenost mne posílila a transformovala. Chci, aby můj příběh byl inspirací. Aby lidé věděli, že v tom nejsou sami. A že zdraví není samozřejmost – je to dar, kterého bychom si měli vážit. Proto jsem se stala nejen zakladatelkou pacientského spolku, ale také advokátkou práv pacientů a iniciátorkou několika kampaní. Mezi nimi je například kampaň Šlápni do toho (součást projektu Aktivní září) – přijďte se také rozhýbat na zahajovací akci!
- Čtvrtek 4. září 2025
- 14:00–18:00
- U Písecké brány – K Brusce 5, Praha 6
Zdroj: Ilona Mančíková
