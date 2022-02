Helena Houdová má v těle nádor. Zbavuje se ho sama pomocí energií

Helena Houdová se podělila o informaci ohledně svých závažných zdravotních problémů. Prozradila totiž, že má v těle nádor. Dvaačtyřicetiletá modelka a bývalá miss, která se spolu se svými třemi dětmi usadila na indonéském ostrově Bali, se léčí pomocí energií.

"Prošla jsem si teď velmi bolestným zážitkem. Osm nebo devět dní jsem v kuse plakala. Nechala jsem tak ze svého těla odejít generace smutku všech žen, které přišly přede mnou. Dovolila jsem mu odejít a díky tomu se mi zmenšil i nádor," prohlásila Houdová v jednom ze svých vysílání na sociální síti, kde se snaží podobně naladěným lidem předávat svoje životní zkušenosti.

Momentálně je modelka v Egyptě, kde se spolu s několika ženami chystá podniknout plavbu po Nilu a 22. 2. 2022 chce před pyramidami v Gize otevřít světelný portál do jiných dimenzí. "Spoustu z vás, stejně jako mě, Egypt prostě zavolal. Není pro to moc vysvětlení, když zavolá, děje se to silně a rychle. Kódy Egypta, Lemurie i Atlantidy, hloubka, láska, světlo," napsala modelka k videu, které mělo zájemcům přiblížit, co je spolu s ní na cestě čeká.

Houdová se ve svém životě zaměřuje i na práci se sexuální energií. Na Valentýna tak překvapila svým vyznáním lásky ženám. "Je na čase, abych udělala zpověď. A oficiální den lásky mi připadá jako ideální pro otevření mého srdce. Přiznávám, že miluju… Ženy. A nejen, že je miluju, ale jsem jimi láskyplně posedlá," uvedla ve svém prohlášení.