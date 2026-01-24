Infarkt se u žen projevuje jinak než u mužů. Tohle jsou ženské příznaky

Zrádný infarkt
Když se řekne infarkt, možná si představíte staršího muže, který se chytá za hrudník. Srdeční příhoda ale postihuje také ženy, i když méně často. A příznaky se mohou poměrně výrazně lišit. Jaké to jsou, jak infarktu předcházet a čeho se naopak vzdávat nemusíte, se dozvíte v galerii.
Stejně jako u mnoha dalších nemocí a ohrožujících stavů mohou být projevy u žen a mužů odlišné. A protože se v medicíně dlouhá léta pracovalo s mužským tělem jako s "výchozím", může být pro zdravotníky těžší je rozeznat. Výjimkou není ani obávaná srdeční příhoda neboli infarkt.