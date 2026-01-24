Přeskočit na obsah
24. 1. Milena
Infarkt se u žen projevuje jinak než u mužů. Tohle jsou ženské příznaky

Infarkt se u žen často nehlásí typickou bolestí na hrudi. Místo toho přichází nenápadné varovné signály jako silná únava, nevolnost, dušnost nebo bolest zad a čelisti, které bývají snadno přehlédnutelné.
Infarkt se u žen často nehlásí typickou bolestí na hrudi. Místo toho přichází nenápadné varovné signály jako silná únava, nevolnost, dušnost nebo bolest zad a čelisti, které bývají snadno přehlédnutelné.
Jana Harmáčková
Když se řekne infarkt, možná si představíte staršího muže, který se chytá za hrudník. Srdeční příhoda ale postihuje také ženy, i když méně často. A příznaky se mohou poměrně výrazně lišit. Jaké to jsou, jak infarktu předcházet a čeho se naopak vzdávat nemusíte, se dozvíte v galerii.

Zrádný infarkt

sex škola vzdělání sexuální výchova gender ilustrační foto
Infarkt je u žen projevuje jinak než u mužůFoto: Larisa Rudenko / Shuttestock.com

Stejně jako u mnoha dalších nemocí a ohrožujících stavů mohou být projevy u žen a mužů odlišné. A protože se v medicíně dlouhá léta pracovalo s mužským tělem jako s "výchozím", může být pro zdravotníky těžší je rozeznat. Výjimkou není ani obávaná srdeční příhoda neboli infarkt. 

