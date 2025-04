Fatální nespavost: nemoc, při které oči zavřete až po smrti

Až do svých 52 let spal naprosto běžně – pět až sedm hodin v noci a krátký šlofík po obědě. Když ale přišel do nemocnice, dokázal v noci naspat sotva dvě až tři hodiny. Začaly se objevovat první příznaky – úbytek libida, o měsíc později zácpa, slzení očí a horečka. Další měsíc přinesl ještě těžší fázi: spal už jen hodinu denně a začal mít bizarní sny, které prožíval jako skutečnost. V jednom z nich se ocitl na vlastní korunovaci – vstal z postele a salutoval.