13. 12. Lucie
Bolest hlavy bez léků: tyto dva nápoje dokážou zmírnit bolest hlavy přirozenou cestou

Bolest hlavy u počítače
Foto: Shutterstock
Bolest hlavy u počítače
Bolest hlavy u počítačeFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Bolest hlavy umí zkazit celý den – a často po ní automaticky saháme po pilulce. Někdy ale stačí tělu pomoci jednodušším způsobem: doplnit tekutiny, zklidnit nervový systém a ulevit cévám. Káva i zelený čaj mohou při správném použití nabídnout rychlou i jemnější úlevu – a navíc fungují i jako malý rituál proti stresu.

Reklama

Bolest hlavy je jedním z nejčastějších důvodů, proč saháme po lécích. Často se objeví hned po probuzení a přetrvává, dokud si nevezmeme pilulku.

Přitom nejde jen o nepříjemný stav – bolest hlavy je často způsob, jakým nám tělo dává najevo, že je v nerovnováze. Stres, málo spánku, dehydratace nebo dlouhé hodiny strávené u obrazovek vytvářejí v těle napětí, které se může projevit pulzující nebo tlakovou bolestí. Než ale sáhnete po lécích, existují i jednodušší a přirozenější způsoby, jak tělu ulevit. Některé z nich známe už po staletí – příkladem takové úlevy jsou běžné nápoje, které máme doma.

Jak si ulevit od bolesti hlavy bez léků

Mezi nejčastěji zmiňované přírodní pomocníky patří káva a zelený čaj. Oba nápoje mohou přinést úlevu, každý ale trochu jiným mechanismem a v jiných situacích.

Reklama

Káva: rychlá úleva od napětí

Káva není jen prostředkem k probuzení. Její hlavní účinná látka – kofein – dokáže dočasně zúžit rozšířené cévy v mozku, což je jeden z častých spouštěčů bolestí hlavy, zejména těch způsobených stresem nebo únavou. Právě proto je kofein součástí mnoha volně prodejných léků proti bolesti hlavy – zvyšuje jejich účinnost a urychluje nástup úlevy. Při rozumném množství, obvykle jeden až dva šálky denně, může káva pomoci uvolnit napětí bez nežádoucích účinků, jako je nervozita nebo problémy se spánkem. Důležitý je ale i psychologický rozměr. Samotný rituál přípravy kávy – vůně, teplo v dlaních, krátká pauza – funguje jako malý okamžik zpomalení. A právě snížení stresu je často klíčem k tomu, aby bolest hlavy vůbec nevznikla.

Káva
Foto: iStock

Zelený čaj: klidná mysl, klidné tělo

Zelený čaj působí jemněji, ale dlouhodobě. Obsahuje nejen kofein, ale také L-theanin, aminokyselinu, která podporuje uvolnění a soustředění zároveň. Díky této kombinaci navozuje stav klidné bdělosti – mysl se ztiší, ale neztrácí pozornost. To je ideální prostředí pro zmírnění stresových bolestí hlavy.

Navíc je zelený čaj bohatý na antioxidanty, které pomáhají snižovat oxidační stres v těle. Ten bývá spojován s chronickými záněty a opakujícími se bolestmi hlavy. Pravidelné pití zeleného čaje může přispět ke zlepšení krevního oběhu v mozku a snížení četnosti bolestí hlavy v dlouhodobém horizontu.

Zelený čaj
Navíc je zelený čaj bohatý na antioxidanty, které pomáhají snižovat oxidační stres v těle.
Foto: Shutterstock

Kdy nápoje pomohou – a kdy ne

Je důležité dodat, že káva ani zelený čaj nejsou univerzálním řešením. U některých lidí, zejména u migrén, může kofein naopak bolest zhoršit. Klíčem je vnímání vlastního těla a střídmost. Pokud však bolest hlavy souvisí s únavou, stresem nebo napětím, mohou tyto jednoduché nápoje nabídnout překvapivě účinnou a šetrnou pomoc.

VIDEO: Migréna je podceňovaná. Dřív se považovala i za vrtoch hysterek, říká Blažejovská

Rozdíl mezi bolestí hlavy a migrénou je v síle, umístění a příznacích. Pokud při bolesti hlavy zvracíte, je to pravděpodobně migréna. | Video: Daniela Drtinová

