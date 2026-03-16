16. 3. Elena
Z „babičkovského“ koníčku se stal vědecky podložený recept na duševní zdraví. Pletení je nová jóga

PleteníFoto: Shutterstock
PleteníFoto: Shutterstock
Petra Holakovská

Možná si pletení spojujete jen s babičkou v houpacím křesle, ale nenechte se mýlit. Tento „staromódní“ koníček se vrací v plné síle a odborníci jásají. Pokud vás trápí věčný kolotoč myšlenek, stres v práci nebo jen potřebujete odložit telefon a přestat s nekonečným scrollováním, klubíčko vlny může být vaším nejlepším terapeutem.

Odborníci mu říkají „bilaterální rytmická psychosociální intervence. Zní to složitě? V podstatě jde o to, že pletení funguje jako dokonalý reset pro vaši hlavu. A ten potřebujeme všichni. A čím to, že nás pletení tak uklidňuje? Podle psychiatra Carla Birminghama z University of British Columbia pletení aktivuje obě mozkové hemisféry podobným způsobem jako metoda EMDR, která se používá k léčbě traumat. Rytmický pohyb rukou zleva doprava a zpět pomáhá mozku zpracovávat emoce a doslova „vypínat stresová centra, jako je amygdala. Tento efekt potvrzuje i studie Harvard Medical School, která zjistila, že pletení dokáže snížit srdeční tep v průměru o 11 tepů za minutu. Navozuje totiž stav hlubokého uvolnění, který je srovnatelný s meditací nebo jógou. Jak říká jedna z pletařek ve studii Gothenburgské univerzity: „Zatímco jsou mé ruce zaneprázdněné, moje mysl se zpomalí jsem schopná myslet jen na jednu věc, namísto toho, aby mi jich hlavou běželo 20 až 30 najednou.

Pletení ale není jen o novém svetru s norským vzorem. Amanda Wilsonová z kanadské Mississaugy trpěla od dětství obsedantně-kompulzivní poruchou, která se projevovala bolestivými návyky. „Škrábala jsem si kůži až do strupů a kousala si nehty tak krátce, že se mi do nich dostávaly infekce,“ svěřila se BBC. Vše se změnilo, když vzala do ruky přízi a jehlice. Dnes má, jak sama říká, krásné nehty a zdravou pokožku hlavy, protože svou potřebu zaměstnat ruce přetavila v pletení. Amanda ale rozhodně není jediná. Odborníci začínají pletení vnímat jako legitimní zdravotní intervenci pro lidi všech věkových kategorií. Ukazuje se, že tento koníček může pomoci s regulací emocí a zbavováním se škodlivých návyků – od kousání nehtů a nekonečného scrollování na sociálních sítích až po vážné závislosti na návykových látkách.

Stačí vzít do ruky jehlice a může být po starostech.
Foto: Shutterstock
Fyzické přínosy

Kromě psychické pohody přináší pletení i měřitelné fyzické benefity. Studie Harvard Medical School z roku 2007 (Mind and Body Institute) zjistila, že pletení dokáže snížit srdeční tep v průměru o 11 tepů za minutu a navozuje stav hlubokého klidu podobný józe. Další výhody zahrnují:

  • Zmírnění chronické bolesti: Opakované pohyby uvolňují serotonin, který zlepšuje náladu a tlumí bolest. Podle průzkumu organizace Knit for Peace pomáhá pletení více než 21 % respondentů zvládat bolesti spojené s artritidou.
  • Prevence kognitivního úpadku: Studie Mayo Clinic z roku 2011 u lidí nad 70 let ukázala, že u těch, kteří pletou, je menší pravděpodobnost rozvoje mírné kognitivní poruchy a ztráty paměti.
  • Boj s poruchami příjmu potravy: Carl Birmingham provedl v roce 2009 studii u mladých žen s anorexií a bulimií. Zjistil, že pletení pomohlo zahnat úzkostné myšlenky spojené s jídlem u 75 % účastnic.
Podle odborníků má pletení blahodárný vliv na mozek.
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Jak začít (a neztratit nervy)?

Pokud vás pletení láká, pamatujte na jednu věc: pletení a učení se pletení jsou dvě velmi odlišné aktivity. Zatímco pletení vás může dovést do stavu nirvány, učení se očkům může být frustrující. Zde je pár tipů pro začátek:

  1. Vyhledejte komunitu: Odhoďte zábrany, zapomeňte na staré vzorce a přihlaste se do kurzu pletení!
  2. Využijte YouTube: Pokud se vám hned nechce začlenit se mezi pletařky, pak existují stovky tutoriálů, které vás provedou prvními krůčky v klidu domova.
  3. Nebuďte na sebe přísné: Jak říká profesor Birmingham: „Můžete být příšerná pletařka, a přesto čerpat všechny benefity, pokud používáte obě ruce.

Zdroje: bbc.comgu.seindependent.co.uk

