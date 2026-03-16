Najdeme v ní buňky a tkáň z děložní sliznice, hormony, proteiny i bakterie specifické pro prostředí dělohy. Právě tato komplexní směs může podle odborníků sloužit jako okno do reprodukčního i celkového zdraví. A jednou možná umožní odhalit nemoci dříve, než se projeví. Ačkoliv tak může poskytovat velmi specifické informace o děloze a reprodukčním systému, dlouhou dobu byla téměř ignorována.
Žádný odpad, ale poklad. Menstruační krev se může stát klíčem k vašemu zdraví
Menstruace se týká téměř všech žen, i tak jde stále o téma, o kterém se hovoří šeptem. Vědci ale v posledních letech začínají upozorňovat, že to, co se během menstruace běžně považuje za „odpad“, může být ve skutečnosti mimořádně cenným zdrojem informací o vašem zdraví. Menstruační krev totiž obsahuje mnohem víc, než by mnozí čekali.
To potvrzuje i Christine Metzová, podle které vědci běžně analyzují sliny, kůži nebo dokonce zuby, zatímco menstruační krev dlouho přehlíželi. Proč? Jedním z důvodů může být společenské tabu. „Menstruační krev je bohužel stále vnímána jako něco špinavého,“ říká lékařka a výzkumnice Sara Naseriová, podle níž je ale ideální čas změnit pohled: nejde o odpad, ale o biologický materiál, který může být pro medicínu velmi cenný.
Diagnostika bez jehel?
Jednou z nejzajímavějších oblastí výzkumu je možnost využít ji jako alternativu k běžným krevním testům. Výzkumy totiž ukázaly, že některé biomarkery – například cholesterol, hormony nebo hodnoty HbA1c používané při diagnostice cukrovky – mají v menstruační a běžné krvi velmi podobné hodnoty.
V budoucnu by to mohlo znamenat jednodušší a méně invazivní sledování zdraví. Místo odběru krve v ordinaci by stačil vzorek zachycený například pomocí speciální vložky nebo menstruačního kalíšku. Takový přístup by umožnil častější a pohodlnější monitorování zdravotního stavu – přímo z domova.
Technologické firmy i výzkumné týmy už pracují na prototypech vložek nebo senzorů, které by během menstruace automaticky analyzovaly biomarkery v krvi. Díky takovému zařízení by specialisté mohli sledovat například hormony, zánětlivé markery nebo proteiny spojené s rakovinou. Zní to trochu jako sci-fi, ale podle odborníků jde o logický krok: pokud se tělo každý měsíc samo „vzorkuje“, proč tyto informace nevyužít.
Rakovina i chemikálie
Vědci nyní také zkoumají, zda menstruační krev může pomoci s diagnostikou konkrétních onemocnění, přičemž jedním z hlavních cílů výzkumu je endometrióza – bolestivé onemocnění, při němž tkáň podobná děložní sliznici roste mimo dělohu. Definitivní diagnóza často vyžaduje laparoskopii - studie analyzující buňky v menstruační krvi ale ukázaly rozdíly mezi ženami s endometriózou a bez ní. Například některé typy imunitních buněk jsou u pacientek výrazně méně zastoupené. Takový test by v budoucnu mohl urychlit diagnostiku, která dnes často trvá roky.
Další výzkum naznačuje, že může sloužit k odhalení lidského papilomaviru (HPV), který způsobuje většinu případů rakoviny děložního čípku. V jedné velké studii mělo testování menstruační krve citlivost kolem 94,7 %, což je srovnatelné s tradičním screeningem prováděným lékařem. Pokud se tato metoda potvrdí v dalších studiích, mohlo by to výrazně zpřístupnit screening ženám, které se vyšetření vyhýbají.
Menstruační krev však může obsahovat i biomarkery spojené s cukrovkou, zánětem nebo hormonální rovnováhou. Některé studie naznačují, že by mohla pomoci identifikovat rizika nemocí, jako je diabetes nebo některé druhy rakoviny, už v rané fázi. A dokonce může odhalit, jaké chemické látky se v těle hromadí. V pilotních studiích vědci našli v menstruační krvi například stopy fenolů, parabenů, ftalátů nebo organochloridů – chemikálií používaných v kosmetice, plastech nebo potravinách, které mohou narušovat hormonální systém. Podle odborníků tak může menstruační krev poskytovat velmi specifický obraz o tom, jaké látky působí přímo na reprodukční orgány.
Velký potenciál
Výzkum menstruační krve je teprve na začátku a mnoho vědců upozorňuje, že bude potřeba více studií, než se tyto metody stanou běžnou součástí medicíny.
Jedno je ale jisté: menstruační krev už není jen tabuizované téma nebo biologický odpad.
A pro vědu může představovat dosud nevyužitý zdroj informací – jakousi pravidelnou zdravotní zprávu, kterou tělo posílá každý měsíc. Právě díky ní by v budoucnu mohlo být sledování zdraví jednodušší, dostupnější – a možná i mnohem přesnější.