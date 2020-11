Co s vámi udělá každodenní šálek kávy? Má vliv na kosti, srdce i dech

Jaký vliv má káva na vaši postavu, ale třeba i srdce, ledviny či kosti? Odpovědi na tyto otázky vám bohužel neudělají příliš jasno v tom, zda je pití kávy škodlivé, nebo naopak zdraví prospěšné.

Jak si všiml deník Daily Mail, objevilo se hned několik studií, které tvrdí, že kofein obsažený v kávě snižuje riziko infarktu, chrání před demencí, a dokonce před rakovinou kůže, ale zároveň způsobuje úzkost, pálení žáhy a zhoršuje průběh menopauzy.

Jenže káva obsahuje kromě kofeinu i další látky, které mohou mít na náš organismus nemalý vliv. Které to jsou? Pojďme si to všechno pěkně shrnout a udělat si jasno o tom, v čem může káva člověku prospět a v čem naopak uškodit, a kolik jí vlastně můžeme vypít, abychom si neublížili?

Postava

Pokud budete pít kávu bez mléka, smetany a cukru, může být tento černý mok dobrým pomocníkem při hubnutí. Vynecháním mléka získáte nápoj, který prakticky nemá žádnou energetickou hodnotu, a přesto skvěle zažene třeba chuť na sladké. Zelená káva zase pomůže zrychlit metabolismus. Ne náhodou je káva povolená při nejrůznějších půstech.

Srdce

Jediný šálek kávy může zvýšit tlukot srdce na sto úderů za minutu, přičemž běžných je šedesát až osmdesát, a trvá zhruba hodinu, než se zase vrátíte do normálu. Lidem, kteří k tomu mají dispozice, prý také může přispívat k ucpávání tepen, zvyšovat krevní tlak.

"Lidé se srdečním onemocněním by vůbec neměli pít instantní kávu, protože obsahuje příliš velké množství draslíku, který může způsobit nebezpečné změny v srdečním rytmu," říká britský kardiolog Graham Jackson. Zdravému člověku však jeden šálek kávy denně rozhodně neuškodí a umírněná konzumace prý může skutečně působit jako prevence proti infarktu.

Trávení

Možná jste zaznamenali, že ranní šálek kávy dá vaše střeva do pohybu. Je to kvůli tomu, že kofein zvyšuje stahy zažívacích orgánů, čímž se urychluje trávení a samozřejmě vyměšování.

Zároveň to znamená, že látky, které jste přijali s potravou, mají méně času na to, aby je tělo absorbovalo. Což se hodí v případě, že nejíte zase tak zdravou stravu. Na druhou stranu kofein také narušuje vstřebávání železa. Dejte si proto kávu v jinou dobu, než kdy si dáváte například červené maso, protože jinak nevyužijete jeho benefitů.

Mimochodem, někteří lidé věří, že káva funguje na zácpu, jenže z dlouhodobého hlediska ji naopak může zhoršit. Kofein totiž vede k dehydrataci, a tím pádem i k pevné stolici. Káva by se rovněž neměla pít s prázdným žaludkem, ideální je k ní něco přikusovat. Jinak totiž způsobuje nadýmání a bolesti břicha.

Kosti

Příliš mnoho kávy může zapříčinit křehčí kosti a také osteoporózu, protože zrychluje úbytek kostní dřeně. "Kofein totiž ovlivňuje vstřebávání vápníku, který je pro silné kosti nezbytný, a urychluje jeho vylučování," vysvětluje specialistka Julia Thomsonová. Podle ní jsou maximem tři šálky kávy denně, a naopak doporučuje do něj přidat mléko.

Zuby

Nepijete kávu, abyste z ní neměli žluté zuby, a raději si dáváte čaj? Přitom třeba černý čaj působí na zuby mnohem hůř než káva. "Museli byste vypít pět až šest šálků kávy denně, aby to na vaše zuby mělo nějaký vliv," upozorňuje zubař Mervyn Druian a dodává, že káva s mlékem působí na zuby ještě mírněji.

Podle Druiana však káva má i pozitivní vliv na zuby. Dokonce i ta bezkofeinová prý obsahuje látky, které brání nejrůznějším bakteriím, aby ničily zuby. Jsou to prý ty látky, které dávají kávě její zemitou chuť.

Dech

Jistě znáte ten nepříjemný pocit, který se usadí ve vašich ústech, když dopijete kávu. Vzniká kvůli tomu, že káva vysušuje prostředí vašich úst, a čím více kávy vypijete, tím je tenhle pocit intenzivnější. V ústech zůstávají buňky, které po třech dnech umírají a kvůli kávě nejdou spláchnout. Místo toho se začnou rozkládat a uvolňují sirné plyny.

Jednoduchým řešením je omezit pití kávy, případně ji zajíst. Místo jídla si však můžete vzít i žvýkačku, abyste zbytečně nepřibírali. Pomůže také, když spolu s kávou pijete ještě vodu.

Mozek

Mírná konzumace kávy může podle nedávné studie snížit riziko vzniku Alzheimerovy choroby až o 20 procent. Odborníci to zaznamenali u těch lidí, kteří pili tři až šest šálků kávy denně. Kofein údajně udržuje mozkové buňky ve formě.

Kofein a obsažené antioxidanty snižují pravděpodobnost zánětu v mozku, zpomalují stárnutí mozkových buněk a zvláště těch, které se nachází v oblastech mozku majících na starosti paměť.

Ledviny

Káva působí jako diuretikum a nutí ledviny častěji vylučovat tekutinu. Pokud vaše ledviny fungují normálně, neznamená to vůbec nic, ale pro osoby s onemocněním ledvin to může být zásadní. Například ti, kdo měli v minulosti ledvinové kameny, si mohou častou konzumací kávy tuhle nepříjemnost znovu přivolat. Rovněž pro ty, kdo mají problémy s močovým měchýřem, to není úplně dobrá zpráva, káva totiž zvyšuje jeho činnost.

Kůže

Stejně jako káva dehydruje organismus, dehydruje i vaši pleť. Pokud máte nadměrně vysušenou pleť, neměli byste vypít víc než tři šálky denně. Na druhou stranu je káva spojována i s nižším rizikem vzniku rakoviny kůže, protože obsahuje antioxidanty.

Svaly

Káva dodává svalům energii a výdrž. Podle australských vědců může jeden šálek kávy denně za to, že sportovci vydrží trénovat o půl hodiny později. Stejně prý funguje i kola.

Údajně díky tomu, že kofein nutí svaly přeměňovat tuk na energii, a zároveň usnadňuje dýchání. Po chemické stránce je prý podobný teofylinu, což je lék, který se používá k léčbě astmatu.

Únava

Spousta lidí si dává kávu, když se cítí unavená a potřebuje nějakou vzpruhu. Kofein funguje rychle a spolehlivě. Rozpumpuje vám krevní oběh, což vás probere. Zároveň podporuje tvorbu hormonu dopamin, který zajišťuje dobrou náladu.

Protože ale potom trvá tři až šest hodin, až se váš organismus zase uklidní, neměli bychom pít kávu pár hodin předtím, než půjdeme spát. Může se pak totiž stát, že se budeme převalovat a nebudeme moci pořádně usnout, a káva tak bude mít přesně opačný účinek - ráno se probudíme nevyspalí a unavení.