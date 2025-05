„Jeho dech hlídám i v noci.“ Lenka už 11 let pečuje o syna na ventilátoru nonstop

Lenka tímto způsobem žije, nebo spíše přežívá, už jedenáct let. Odráží se to na jejím fyzickém a psychickém zdraví: každodenní intenzivní péče, do toho starosti o domácnost, ale i výchova dětí jako taková si pomalu, ale jistě vybírá svou daň. A to i tu finanční. Rodina se totiž ocitla v pasti.



„Nemohu se vrátit do zaměstnání, protože pečuji o svého syna. Díky mé péči ušetřím státu ročně statisíce korun. Často se cítím neviditelná a vyčerpaná. Potřebovala bych si občas odpočinout,“ říká zlomeně máma. „Neučím se žít jinak – já už jinak žiji. Bez plánů, bez volného času. A i když mě často přepadne beznaděj, připomínám si, že to, co dělám, má smysl. Tomášek je bojovník a já bojuji s ním. Přesto bych ale občas přivítala pomoc v podobě odlehčovací péče. Moci si sama oběhnout kolečko u lékařů, v klidu nakoupit, vyjet na výlet s jeho sourozenci. Tomáška ale nemůžu ani na chvíli opustit, musí mě vždy nahradit profesionál, který mu dá stejnou odbornou péči jako já.“