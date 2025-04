"Na internetu se dočtete, že se dožije dvou let," říká o nemocné dceři Jakub Štáfek

„Nám to volali 14 dní po porodu, na základě krevních testů. Museli pak udělat testy nejen nám, ale i starší dceři, která to má ve formě přenašečství taky. Musela si tím projít celá rodina, v Motole jsme byli jako doma. Teď už tam dojíždíme jednou za čas. Dcera je sice drobnější, ale normálně chodí a všechno funguje tak, jak má,“ říká s vděčností herec, který si na osud nijak nestěžuje. „Nemám rád fráze typu, že život je nespravedlivý, což mi říkali i moji kamarádi. Ale když to člověk vezme do hloubky, tak si říká, proč by by to mělo být nespravedlivé. Trefilo to mě, bylo by lepší, kdyby to trefilo někoho jiného? V čem je to odlišné?“ zamýšlí se Štáfek.