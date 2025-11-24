Láska navzdory nevěře: příběhy slavných párů, které začaly skandálem a přesto stále drží

Podle statistik se 60 procent lidí za svůj život potká s nevěrou. Takovému číslu by odpovídala i míra rozvodovosti, která je v současnosti téměř 50 procent.
Reklama
Nevěra přitom nemusí být jen jednorázový úlet. Někdy je dokonce takové selhání začátkem lásky, která pak trvá po zbytek života. A podobné situace se nevyhýbají ani slavným osobnostem. S nevěrou, která se přerodila ve stabilní manželství, má zkušenosti například Ornella Koktová a její současný manžel Josef Kokta. Vyprávět by mohl i britský král Karel III. Více se o nevěrách slavných, z kterých se vyklubala velká láska, dočtete v naší galerii.
Ornella a Josef Koktovi
Vztah Ornelly (dříve Štikové) s podnikatelem Josefem Koktou se provalil v roce 2012 na filmovém festivalu v Karlových Varech. Kokta v té době žil s moderátorkou Gábinou Partyšovou, s níž měl čtyřletého syna. Nejdřív tvrdil, že chce zůstat s manželkou, a popíral, že by s tehdy devatenáctiletou Ornellou šlo o víc než jednorázový úlet. Pak se ale ukázalo, že je Ornella těhotná. Kokta se do roka rozvedl a v březnu 2013 se mu a Ornelle narodil syn Quentin. Začátkem roku 2015 se vzali. Dohromady spolu mají tři děti.
Ornella a Josef Koktovi
Vztah Ornelly (dříve Štikové) s podnikatelem Josefem Koktou se provalil v roce 2012 na filmovém festivalu v Karlových Varech. Kokta v té době žil s moderátorkou Gábinou Partyšovou, s níž měl čtyřletého syna. Nejdřív tvrdil, že chce zůstat s manželkou, a popíral, že by s tehdy devatenáctiletou Ornellou šlo o víc než jednorázový úlet. Pak se ale ukázalo, že je Ornella těhotná. Kokta se do roka rozvedl a v březnu 2013 se mu a Ornelle narodil syn Quentin. Začátkem roku 2015 se vzali. Dohromady spolu mají tři děti.
Petr Kolečko a Aneta Vignerová
Scenárista Petr Kolečko a modelka Aneta Vignerová se vzali loni v březnu. Sňatkem tak ukončili podivný milostný trojúhelník, v němž Kolečko od Anety odcházel za herečkou Denisou Nesvačilovou, kterou pak zase opouštěl, aby se k Anetě vrátil. Manželé, kteří zanedlouho oslaví rok od svatby, spolu mají čtyřletého syna.
ČTĚTE TAKÉ: „Krize náš vztah posílila,“ říká Aneta Vignerová a přála by si další dítě
Josef Vojtek a Jovanka Vojtková
Na začátku svého vztahu neměli čisté svědomí ani zpěvák Josef Vojtek a jeho současná manželka, tanečnice Jovanka Vojtková (za svobodna Skrčeská). Vojtek byl totiž v té době ženatý s tanečnicí Libuší Vojtkovou. V době, kdy se do sebe zamilovali, měl navíc Vojtek doma tříměsíčního syna. Další pikantností bylo, že Jovanka byla Libušinou nejlepší kamarádkou a svatbu s Vojtkem jí dokonce odsvědčila.
Reklama
David Prachař a Linda Rybová
Když se herec David Prachař zamiloval do kolegyně Lindy Rybové, byl ženatý s herečkou Danou Batulkovou, se kterou vychovávali dvě děti. „Člověk je v jedné vteřině zasažen,“ popsal vznik silného citu Prachař. Dnes mají s Rybovou tři děti a žijí poklidným životem. V začátcích ale Rybová musela snášet obrovskou vlnu nenávisti, která se na její osobu snesla kvůli lásce k zadanému muži.
Král Karel III. a Camilla
Britský král Karel III. se poprvé setkal se svou současnou manželkou Camillou v roce 1970 a byli si velmi blízcí. Ona se však později provdala za důstojníka kavalerie Andrewa Parkera Bowlese, s nímž má dvě děti. A tehdejší korunní princ Charles se v roce 1981 oženil s lady Dianou. Diana později tvrdila, že celou dobu byli v manželství tři, protože její manžel stále udržoval poměr s Camillou. Charles sám to také v roce 1994 potvrdil. Následoval rozvod. V roce 1997 Diana zemřela na následky autonehody. A o dva roky později se Camilla nastěhovala k princi Charlesovi. V roce 2005 se pak se souhlasem královny Alžběty II. vzali.
Gwen Stefani a Blake Shelton
Zpěvačka skupiny No Doubt Gwen Stefani a country zpěvák Blake Shelton se seznámil v roce 2014 během natáčení hudebního pořadu The Voice, kde oba zasedli v porotě. Zajiskřilo to mezi nimi, i když oba byli zadaní. Blake Shelton se s muzikantkou Mirandou Lambertovou rozvedl v roce 2015. A ve stejný rok skončilo i třináctileté manželství Gwen Stefani s kytaristou a zpěvákem Gavinem Rossdalem, se kterým má zpěvačka tři syny. Sheltona si vzala až po sedmi letech, v roce 2021.
Reklama
Blake Lively a Ryan Reynolds
Dnešní herečtí manželé Blake Lively a Ryan Reynolds se seznámili při natáčení filmu Green Lantern. Reynolds byl tehdy ale ženatý se Scarlett Johanssonovou a i herečka měla partnera. „Pamatuji si, že to bylo zábavné, šli jsme na dvojité rande. Ona byla na rande s jiným klukem a já s jinou holkou,“ řekl Reynolds pro Entertainment Weekly. Vzájemná přitažlivost ale byla tak veliká, že svoje tehdejší vztahy ukončili a v roce 2012 se vzali. Dnes spolu mají čtyři děti.
Ani láska mezi Jennifer Lopezovou a Marcem Anthonym nezačala úplně čistě. Když se do sebe v roce 2004 zamilovali, byla ještě zpěvačka zasnoubená s hercem Benem Affleckem. Svatbu ale zrušila a o pouhý měsíc později se provdala za Anthonyho, se kterým má dvě děti. Manželství jim vydrželo sedm let. Kruh se ale nakonec uzavřel a Lopezová s Affleckem k sobě opět našli cestu. Svatba jim na druhý pokus vyšla v roce 2022.
Všechny štítky
- obrazem
- Král Karel III.
- Camilla Parker-Bowlesová
- Alžběta II.
- Blake Lively
- Ryan Reynolds
- Scarlett Johansson
- Alicia Keys
- Gwen Stefani
- Tori Spelling
- Dean McDermott
- Angelina Jolie
- Billy Bob Thornton
- Brad Pitt
- Jennifer Aniston
- Britney Spears
- Justin Theroux
- Antonio Banderas
- Melanie Griffith
- Kim Kardashian
- Kanye West
- Jennifer Lopez
- Ben Affleck
- David Prachař
- Linda Rybová
- Dana Batulková
- Josef Vojtek
- Libuše Vojtková
- celebrity
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama