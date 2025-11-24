25. 11. Kateřina
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Láska navzdory nevěře: příběhy slavných párů, které začaly skandálem a přesto stále drží

Ornella Koktová a Josef Kokta
Ornella Koktová a Josef KoktaFoto: Profimedia
Ornella Koktová a Josef Kokta
Ornella Koktová a Josef KoktaFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Láska se neptá a někdy udeří s obrovskou intenzitou i tam, kde by neměla. Některá manželství tak začínají tím, že alespoň jeden z páru podvede svého předešlého partnera. A týká se to i celebrit.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Podle statistik se 60 procent lidí za svůj život potká s nevěrou. Takovému číslu by odpovídala i míra rozvodovosti, která je v současnosti téměř 50 procent.

Reklama
Jan Nedvěd a Pavlína Nedvědová
Jan Nedvěd a Pavlína Nedvědová

Nebezpečné známosti. Kterým celebritám vztah s teenagerem způsobil totální peklo?

Sex a vztahy

Nevěra přitom nemusí být jen jednorázový úlet. Někdy je dokonce takové selhání začátkem lásky, která pak trvá po zbytek života. A podobné situace se nevyhýbají ani slavným osobnostem. S nevěrou, která se přerodila ve stabilní manželství, má zkušenosti například Ornella Koktová a její současný manžel Josef Kokta. Vyprávět by mohl i britský král Karel III. Více se o nevěrách slavných, z kterých se vyklubala velká láska, dočtete v naší galerii.

Předchozí
123457
Pokračovat

Ornella a Josef Koktovi

Vztah Ornelly (dříve Štikové) s podnikatelem Josefem Koktou se provalil v roce 2012 na filmovém festivalu v Karlových Varech. Kokta v té době žil s moderátorkou Gábinou Partyšovou, s níž měl čtyřletého syna. Nejdřív tvrdil, že chce zůstat s manželkou, a popíral, že by s tehdy devatenáctiletou Ornellou šlo o víc než jednorázový úlet. Pak se ale ukázalo, že je Ornella těhotná. Kokta se do roka rozvedl a v březnu 2013 se mu a Ornelle narodil syn Quentin. Začátkem roku 2015 se vzali. Dohromady spolu mají tři děti.

Josef Kokta a Ornella Koktová
Ornella a Josef KoktoviFoto: Profimedia
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama