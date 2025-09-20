Z dětství bez lásky rovnýma nohama do pornobranže. Karel a jeho cesta za přežitím

Vyrůstal jen s matkou a o 11 let starším bratrem. Otec totiž zemřel, když bylo Karlovi pouhých pět let. Kluci byli samorosti, občas neměli co do pusy, Vánoce ani narozeniny nikdy nezažili v duchu, který je pro mnohé z nás automatický. Navíc byli vystaveni týrání ze strany matky i šikaně ve škole kvůli snědé barvě pleti. Karel se v osmnácti letech z nesnesitelné domácnosti odstěhoval. Bydlí se svým kamarádem, jehož zná už od základní školy. Společného, mimo jiné mají i porno branži.
Karel chodil nejdříve na běžnou základní školu, poté musel, vzhledem ke svému chování přejít na specializované pracoviště. Tam prostor sdílel s handicapovanými dětmi. Ze školy nakonec sám odešel, aby, podle svých slov, uvolnil místo někomu, kdo ho potřebuje víc. Matka ani bratr žádné vzdělání nemají. Bratr pracuje jako profesionální řidič kamionu, a dnes už má svou rodinu. „Děkuju mámě, že mě mlátila, když jsem se učil. Protože jen kvůli tomu dokážu dnes psát psacím písmem,“ vzpomíná v rozhovoru s Lenkou Zajícovou na citlivé období Karel. Svůj první vztah navázal v devíti letech, s mladší dívkou. Trval dva roky. První sex zažil ve svých 14 letech. „Jak je tam ta láska, ta propojenost, souznění a přitažlivost, tak to bylo rychlé,“ popisuje Karel svou první sexuální zkušenost.
Mrazivý start
Na začátku své kariéry absolvoval Karel solo casting s masáží (pozn. red. masturbací). Následovala zkušenost s BDSM, se spankingem (pozn. redakce erotickým výpraskem). Spanking je úmyslné plácání po zadku, které se používá buď jako součást hry, moci (trest, disciplína), nebo jako zdroj fyzického vzrušení a slasti. „Bolelo to, ale ulevilo se mi. Najednou zmizela bolest z minulosti a přebila to tato bolest,“ popisuje Karel zkušenost se spankingem. „Jednoho dne jsem dal na Instagram fotku s tím, že točím porno, aby to všichni věděli a nemusel jsem to v sobě dusit," přiznává Karel.
Umělá erekce jako základ dne
„Zdraví kluci, kteří mají rádi sex, těm stojí penis normálně. Já jsem upnutý na romantiku, takže mě nestojí. Když si dám Viagru, je to pro mě jako bonbon. Když si dám Papaverin nebo Karon, tak je to pro mě zabiják," přiznává Karel. Papaverin a Karon se injekčně aplikují přímo do penisu a působí tím, že uvolní svaly a rozšíří cévy. To následně usnadňuje erekci. Erekci Karlovi komplikuje, dle jeho slov, ubývající testosteron, na vině jsou i poruchy spánku. Zdraví v tomto ohledu Karlovi kompenzuje měsíční výdělek, který činí minimálně sto tisíc korun. Vydělané peníze se mu ale šetřit nedaří. Život si chce užívat a situaci mu ztěžuje i fakt, že neumí vařit. „Neumím vařit a objednávám si jídlo na dovážku, tak to je deset tisíc korun za dva týdny. Finančně jsem zdatný, ale neumím říct – tak dost, teď budu šetřit." Pornu by se chtěl věnovat do svých pětadvaceti let.
All in
„Loni jsem si přál zemřít. Chtěl jsem dostat tu nejhorší nemoc. Do porna jsem šel s tím, že nemám co ztratit. Že buď něco vybuduju nebo zklamu,“ říká Karel, který za sebou má sedm pokusů o sebevraždu. A co by dnes řekl svojí matce? „Že to tam prostě nebylo, že budu muset být já ten, kdo všechno zvládne, a že na to jsem sám. Aby začala dělat něco, co pro ni bude dobré. Aby začala napravovat věci, které dělala, aby si vážila toho, co měla a má kolem sebe. Uvědomila si, co ztratila a proč to ztratila,“ dodává.
