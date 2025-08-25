Po vyčerpávajícím dni se chtěl Zdeněk trochu uvolnit, a tak jako mnoho jiných lidí zašel do restaurace, kde si dopřál „nějaký ten alkoholický drink“. Cestu domů zvládl pěšky, jenže po příchodu k bytu zjistil, že nemá klíče. Venku panovalo chladné počasí, a tak se rozhodl odpočinou si v autě, kde by se i zahřál. Netušil, že se jeho život během jediné noci obrátí naruby. Jeho vozidlo se totiž samovznítilo, zřejmě od elektrické instalace.
Probral se až po měsíci v nemocnici. „Přišel jsem o všechno, co jsem miloval. Měl jsem fantastickou práci, přítelkyni. Do té doby jsem žil sportem, cestováním, zkrátka naplno. Ani jsem si moc neuvědomoval, jaké jsem měl štěstí a co všechno jsem vlastně měl. Když jsem se vzbudil, myslel jsem, že neexistuju a život jen dožiju,“ svěřil se Zdeněk moderátorce Lence Zajícové v Priority Podcastu. Lékaři mu přitom dávali jen desetiprocentní šanci na přežití. „Prošel jsem si hrozným peklem. Věřím, že mě zachránila chuť do života, která byla silnější než smrt,” dodal.
Chybějící zrcadla
V nemocnici strávil celkem 8 měsíců, z toho asi 3 týdny v umělém spánku. Na pokoji jednotky intenzivní péče byl vždy sám a nemohl si nevšimnout, že v místnosti chybí zrcadla. „V té chvíli jsem věděl, že asi něco není úplně v pořádku, ale nic jsem si nepřipouštěl. Slyšel jsem svůj hlas po tracheostomii, ale říkal jsem si, že se to vyléčí, já vypadnu a vrátím se do práce,“ přiznal Zdeněk.
Stoprocentní oporou mu při rekonvalescenci byly tři dcery. Bez jejich podpory a péče by si zotavování uměl jen těžko představit. Nejstarší dcera, které v té době bylo 26 let musela rozhodovat o zdraví svého otce při nutných operacích v nemocnici. „Musím se přiznat, že jsem nebyl velký otec. Do té doby jsem měl toulavou duši i tělo. Až v nemocnici jsem si uvědomil, že jsem dcerám dal málo na to, kolik mě ony toho vrátily,“ přiznal Zdeněk emotivně. Pár týdnů po tom, co se vrátil z nemocnice ho navíc opustila přítelkyně. Ani jeden z nich totiž nezvládl najít cestu zpět k druhému. Ale to, že se i v těžkém období může objevit nečekané štěstí, potvrzuje fakt, že v nemocnici potkal ženu, kterou dnes označuje za osudovou. „Nesnášel jsem sám sebe, odmítal jsem vycházet ven. Postupem času mi hodně pomohla současná přítelkyně. Říkám jí Anděl. Pomohla mi vrátit sebevědomí,” svěřil se.
Přísná omezení
Zdeněk musí s těžkými popáleninami dodržovat přísná omezení – chránit kůži před sluncem a neustále ji promazávat. Nejtěžší období pro něj byly první měsíce, kdy se musel vyrovnávat nejen se změnou vzhledu, ale i s reakcemi okolí. „Pohledy jiných lidí mě dostávají do strašné psychické nepohody a hrozně mi vadí. Setkávám se i s tím, že se mě děti bojí a dospělí si mě chtějí vyfotit. Někteří se dokonce i smějí. Nejraději jsem v přítomnosti svého nejbližšího okolí, kde se cítím komfortně a jsem v pohodě,” popsal svůj pohled. I přesto si ale Zdeněk dokázal najít cestu zpět ke svému oblíbenému koníčku, kterým je jízda na kole.
Organizace Popálky o. p. s.
Organizace Popálky vznikla už v roce 2013. Primárně pomáhá lidem po úraze popálením vrátit se zpět do aktivního života. Komunikuje a pracuje také blízkými popálených lidí. Preventivními programy usiluje o snížení četnosti a závažnosti popáleninových zranění. Symbolem organizace je bájný pták fénix – znovu vstal z popela, unese velká břemena a jeho slzy léčí.
