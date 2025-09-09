Z deníku kartářky: Roky randila s narcisisty. Až jedna věta z tarotu jí převrátila život

Jsem kartářkou už mnoho let, a viděla jsem stovky lidí, kteří přicházeli s otázkami o lásce, penězích nebo osudu. Ale ten den, když vešla ona – říkejme jí Anna – jsem hned věděla, že to bude zajímavý výklad. Anna byla typická moderní žena: úspěšná manažerka v korporaci, krásná s tou dokonalou postavou a úsměvem, který by roztál i ledovec, a navíc příjemná, taková ta osoba, s kterou se hned cítíte v pohodě. Ale v jejích zelených očích byla vidět frustrace, ta únava z nekonečného kolotoče randění.
Sedla si naproti mně za stolem, kde jsem měla rozložený svůj starý tarotový balíček. „Paní Lindo,“ začala, „já už nevím, co dělat. Jsem úspěšná, mám svůj život na pořádku, ale muži? To je katastrofa. Pořád narážím na ty samé typy – narcisty, kteří mě jen využijí, pohladí mé ego a pak zmizí. Chtěla bych konečně potkat někoho normálního. Co mám udělat, aby se to stalo?“
Usmála jsem se a zamíchala karty. „Dobře, Anno, pojďme se podívat hlouběji. Tarot nám ukáže cestu.“ Rozložila jsem karty do klasického keltského kříže, protože ten vždycky odhalí vrstvy pod povrchem. První karta byla Královna mečů – symbolizovala Annu samotnou: inteligentní, nezávislou, ale někdy příliš kritickou a tvrdou. Pak přišla Věž, což naznačovalo ty opakující se destruktivní vztahy, které ji ničí. Ale to, co mě zaujalo nejvíc, byla karta v centru – Blázen. Ten představuje nové začátky, ale také naivitu a nedefinovanost.
„Anno,“ řekla jsem pomalu, „karty ukazují, že Váš problém není v mužích samotných, ale v tom, jak je vnímáte. Říkáte ‚normálního‘ muže, ale co to pro Vás znamená? Je to někdo, kdo má stabilní práci? Kdo je laskavý? Kdo Vás rozesměje? Nebo jen někdo, kdo není narcista? Tarot říká, že Vaše představa je příliš vágní, jako mlha, která se nedá chytit. Proto přitahujete ty samé typy – protože nevíte, co vlastně hledáte.“ Anna se zamračila. „Ale já vím, co nechci! Narcisty, lháře, ty, kteří jen hrají hry.“
„To je dobrý začátek,“ odpověděla jsem, „ale nestačí. Karty radí, abyste se zamyslela nad tím, jakého muže opravdu chcete do svého života. Sedněte si s papírem a napište si seznam – ne negativa, ale pozitiva. Jaký by měl být jeho charakter? Co by měl mít rád? Jak by měl vypadat váš společný život? A pak… možná budete muset v něčem slevit. Vidím tu, že máte přísné podmínky – například bezdětný muž. Ale co kdyby ten ‚normální‘ měl dítě z předchozího vztahu? To by ho automaticky diskvalifikovalo? Tarot ukazuje, že flexibilita otevře dveře, které jste dosud zavírala.“ Anna si povzdechla a přikývla. „Dobře, zkusím to. Děkuji vám.“
O několik měsíců později se Anna vrátila. Tentokrát zářila. „Lindo, měla jste pravdu! Zamyslela jsem se nad tím seznamem – chtěla jsem někoho laskavého, s humorem, kdo má svůj život na pořádku, ale nemusí být dokonalý. A slevila jsem z toho bezdětného. Potkala jsem Filipa na jedné firemní akci – je rozvedený, má malou dcerku, ale je to ten nejnádhernější ‚normální‘ chlap, jakého jsem si mohla přát. Je upřímný, podporuje mě a smějeme se společně. Děkuji za tu radu – bez ní bych ho přehlížela.“
Usmála jsem se a zamíchala karty znovu. „Vidíte? Tarot jen ukáže cestu, ale Vy jste tu, kdo ji projde. Buďte šťastná, Anno.“ A tak to dopadlo – někdy stačí definovat své sny, aby se staly skutečností.
