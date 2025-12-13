Přeskočit na obsah
14. 12. Lýdie
Týrané štěně, které se učilo znovu věřit: Fenka Nora našla lásku u malého chlapce

Foto: Elizabeth Spence
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Krutý začátek života v ní zanechal strach a nedůvěru k lidem. Přesto se fenka Nora dočkala domova, kde dostala druhou šanci – a nakonec i někoho, komu otevřela své psí srdce naplno. Její silný příběh je důkazem, že láska a trpělivost dokážou uzdravit i hluboké rány.

Setkání s lidmi pro ni dlouho znamenalo spíš strach než radost. Už v raném věku si totiž prošla tvrdým zacházením a bolestí, které se na její povaze hluboce podepsaly. Nedůvěra vůči okolí byla přirozenou reakcí. Přesto se v jejím životě objevil někdo, komu dokázala otevřít své psí srdce – a vytvořila s ním pouto, jaké umí jen pes.

Elizabeth si fenku Noru přivedla domů v roce 2010, ještě v době, kdy s manželem neměli děti. Už tehdy bylo zřejmé, že si štěně nese těžkou minulost. „Chtěli jsme jí dát šanci na lepší život. Věděli jsme, že to s ohledem na její minulost nebude jednoduché. Věřili jsme ale, že až přijde ten pravý čas, stane se z Nory skvělý rodinný parťák,“ vzpomíná Elizabeth. První měsíce nebyly lehké – fenka byla bázlivá a ostražitá –, ale trpělivost a klid přinesly své ovoce.

Zlom přišel s narozením nejmladšího syna Archieho. Právě k němu si Nora vytvořila výjimečně silný vztah. „Je opravdu klidné a šťastné dítě a zdá se, že to se Noře líbí. Neudělají bez sebe ani krok,“ popsala Elizabeth jejich blízkost. Z fenky, která se dříve lidí obávala, se stala oddaná ochránkyně a tichý společník.

Foto: Elizabeth Spence
Nora se dožila úctyhodných sedmnácti let, které prožila obklopená láskou, bezpečím a rodinným zázemím. Její příběh dodnes připomínají snímky, jež Elizabeth pravidelně sdílela na sociálních sítích – jako důkaz, že i zraněné zvíře může znovu důvěřovat a najít domov.

VIDEO: Štěně si kvůli agresivní kočce zavolalo většího parťáka. Video je virálním hitem

Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Instagram Elizabeth Spence

