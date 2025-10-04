Zajímavé přitom je, že právě tyto vlastnosti – pokud jsou příliš výrazné – většinu lidí spíše odrazují. Podle průzkumu sexshopu pro zdravou sexualitu YOO.cz považuje 85 % žen sebevědomé vystupování za přitažlivé, ale zároveň 73 % žen i mužů označilo narcismus za odpudivý. Dále 65 % dotázaných uvedlo, že je odrazuje, pokud protějšek mluví hlavně o sobě. Z toho jasně vyplývá, že zdravé sebevědomí působí atraktivně, ale přehnané ego už nikoliv. A právě na této tenké hranici mezi působivostí a arogancí se podle vědců pohybují muži, kteří na Tinderu slaví největší úspěch.
Výzkum ukazuje překvapivé souvislosti
Výzkumníci se ve studii zaměřili na takzvanou „temnou trojici“ osobnostních rysů – narcismus, machiavelismus (nemorální manipulování) a psychopatii. Účastníci – muži i ženy aktivní na Tinderu, vyplňovali dotazníky, které měřily tyto rysy, a zároveň uváděli, kolik rande a sexuálních zkušeností měli skrze Tinder a podobné platformy.
Ukázalo se, že muži s vyššími výsledky na škálách temné trojice uváděli častější sexuální kontakty zprostředkované seznamovacími aplikacemi. U žen byla tato souvislost výrazně slabší nebo žádná. Podle autorů studie se tito muži vyznačují rychlou životní strategií – jsou impulzivní, touží po okamžitém uspokojení, mají slabší zábrany a na vztahy nahlížejí jako na krátkodobý prostředek k dosažení vlastního cíle. Tinder a další aplikace s rychlým a vizuálně přitažlivým rozhraním tak podle vědců těmto uživatelům ideálně vyhovují.
Díky anonymitě a jednoduchému ovládání mohou lidé s těmito rysy snadněji identifikovat protějšky, kteří hledají nezávazný sex. Často také dokážou zaujmout na první pohled – působí výřečně, uvolněně a sebevědomě. To všechno jsou kvality, které při prvním kontaktu fungují, i když za nimi nemusí být skutečný zájem nebo emoční hloubka. Odborníci však varují, že jde často jen o povrchový dojem. Psycholog a expert na sexualitu Justin Lehmiller upozorňuje, že lidé s psychopatickými rysy jsou zruční v tom, jak působit na ostatní – umějí říct přesně to, co chce druhý slyšet. A právě tím mohou být v digitálním seznamování úspěšní.
Ženy? Spíš sebevyjádření a svoboda
Z výzkumu ale nevyplývá, že by ženy byly automaticky obětí. Podle autorů studie až 84 % všech respondentů, kteří šli na rande skrze Tinder, nakonec mělo sex – a to se týká obou pohlaví. Zatímco u mužů ale byla častější sexuální aktivita spojena s vyšší mírou psychopatických rysů, u žen tomu tak nebylo. Ty často uváděly, že měly nižší nároky, nebo že aplikaci využívaly jako prostředek k sebevyjádření a sexuální svobodě. Rozdíl byl právě v motivaci a osobnostním nastavení.
Vědci také podotýkají, že i když většina lidí oceňuje zdravé sebevědomí, snadno může dojít k záměně. Jak vysvětluje Lehmiller, narcistický člověk může zpočátku působit přitažlivě, protože má výrazné vystupování a umí se prezentovat. Ale jakmile začne mluvit výhradně o sobě nebo přehání, původní zájem se rychle mění v odpor – protože intuice radí se takovému protějšku raději vyhnout.
Výsledky studie zároveň otevírají otázku pro vývojáře seznamovacích aplikací. Platformy jako Tinder jsou navrženy tak, aby maximalizovaly interakce – a to často zvýhodňuje právě ty uživatele, kteří jdou rovnou na věc a nemají zábrany. Pokud mají být seznamky bezpečným a příjemným prostorem i pro ty, kteří hledají respektující komunikaci, bude podle výzkumníků potřeba se zamyslet: Jak prostředí a algoritmy ovlivňují samotné chování uživatelů?
