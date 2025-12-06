Sex, nebo chcete-li milování, je v našem životě jedno z nejdůležitějších témat. Jako vše má ale svůj začátek a konec. A právě s tím koncem velmi úzce souvisí orgasmus, naprosto mimořádný zážitek. Náhle jste pohlceni jen sami sebou, čas se zastaví a vy vnímáte pouze nastalou intenzitu daného okamžiku. Sex, právě díky své důležitosti, bývá stále předmětem zkoumání jak vědeckých expertů, tak obyčejných lidí. My jsme se dnes zaměřili na velké finále, ženský i mužský orgasmus, a našli pro vás několik zajímavostí. Víc v naší grafice.
Ženský orgasmus pod lupou: tipnete si rekord v počtu vyvrcholení za jedinou hodinu?
Jde o citlivé téma, které ale zajímá téměř každého. Vždyť sex je součástí našeho života. Co o extatickém prožitku zvaném orgasmus možná ještě nevíte? Našli jsme pro vás pár zajímavostí.
Orgasmus posouvá práh bolesti
Orgasmus je skvělé analgetikum. Tlumí vnímání bolesti, zvyšuje tedy její práh v průměru až o 75 %. Během milování, jste-li mu zcela oddaní, vnímáte především své a partnerovy pocity, všechno ostatní jde stranou. Následně pak s překvapením objevíte třeba škrábance či modřiny – záleží na míře vášně -, o jejichž vzniku nic moc nevíte.
Že orgasmus otupuje vnímání bolesti, je vědecky dokázáno. V roce 1985 americká sexuoložka Beverly Whipple testovala pomocí měřicích přístrojů a v souvislosti s délkou milostného aktu, jak ženy reagují během sexu na bolest. Test probíhal zvyšujícím se tlakem na ženin prst během sexuálního aktu, přičemž práh bolesti se v průběhu významně posouval. Během orgasmu se pak zvýšil na maximum. Jinými slovy, co byste za normálních okolností vnímali jako bolestivé, během sexu, resp. orgasmu, možná ani nezaznamenáte.
Čas je relativní pojem
Říká se, že čas je relativní. Co přesně to znamená, si může každý vyložit po svém, ale to, že minuty někdy letí jako splašené a jindy se zase vlečou jako šnek, jistě zažil úplně každý. Jak je to ale s vnímáním času během orgasmu? Orgasmus, resp. jeho délka, se člověk od člověka lehce liší. Rozdíly jsou ovšem v řádu vteřin. Co se ale potvrdilo, je skutečnost, že tento slastný okamžik trvá ve skutečnosti déle, než bychom následně odhadovali. Pojem o čase se během prožitku totiž lehce zamlží.
Vědci z univerzity v Kodani zjistili, že ženy délku trvání svého orgasmu podhodnocují. Vyvrcholení reálně trvající 26 sekund odhadla jeho „majitelka“ na pouhých 12 sekund. Škoda že nejde v některých chvílích čas aspoň trochu zpomalit, podobně jako naše vnímání toho či onoho prožitku.
Určující je prý vzdálenost
Ne všechny ženy jsou schopné dosáhnout vaginálního orgasmu (údajně až třetina žen ho nikdy během svého života neprožije). Proč? Podle vědců je to způsobeno anatomií ženského těla. Nejde však o nový poznatek, spíš opakovaně potvrzené zjištění. Původně za ně vděčíme pravnučce císaře Napoleona, Marii Bonaparte, francouzské spisovatelce, psychoanalytičce a blízké přítelkyni Sigmunda Freuda. Sama totiž trpěla neschopností dosáhnout vaginálního orgasmu, a tak pátrala po příčině. Ve spolupráci se svými mnoha pacientkami došla k závěru, že ženy, které mají relativně velkou vzdálenost mezi klitorisem a vaginou, dosahují vaginálního orgasmu zřídkakdy, anebo vůbec.
Její výzkumy později potvrdil také americký lékař, profesor Kim Wallen. Ten analyzoval její výzkumy a srovnával je s aktuálními poznatky. Konstatoval, že pokud je zmíněná vzdálenost menší než 2,5 cm, je pravděpodobnost vaginálního orgasmu podstatně vyšší.
Orgasmus leseb je četnější
Ať se nám to líbí, anebo ne, ženy s homosexuální orientací prý zažívají orgasmus během milování v průměru o 13 % častěji než heterosexuální ženy. Nabízí se otázka, čím to může být…
Orgasmus s novým partnerem je spíš zbožné přání
Jen opravdu málo žen (asi 11 %) dokáže prožít orgasmus hned při prvním milování s novým partnerem. Většina si prý nejprve potřebuje zvyknout a trochu se na „nové tělo“ a způsob milování naladit. Za zmínku stojí i skutečnost, že celých 67 % žen zažívá pravidelný orgasmus až zhruba po šesti měsících trvání vztahu. Dlouhodobá partnerství tedy rozhodně mají něco do sebe.
Orgasmus během cvičení či porodu
Zní to trochu divně, možná až bizarně, ale podle statistik až 10 % žen pociťuje intenzivnější rozkoš během fyzického cvičení. To je potom motivace! Mizivé procento žen pak dokonce prožilo orgasmus během porodu. Jak je to možné? Porod totiž těsně souvisí se sexem. Při obojím jde o pohyb cizího tělesa ve vagině provázený hormonální bouří, která vyvolává vlnu přirozené ženské sexuální energie. Rodička tak může vnímat bolest jako slast.
Zraje jako víno
Stárnutí se bojí každý, a ženy obzvlášť. Dobrou zprávou ale je, že orgasmus a celkový prožitek ze sexu se věkem prohlubuje a kvalita stoupá. Důvod není nijak překvapivý. Ve vyšším věku své tělo lépe znáte a partnerovi se nestydíte sdělit, jak „to“ potřebujete. Toto tvrzení potvrzují i mnohé statistiky, z nichž plyne, že ženy ve věkové kategorii 40-50 prožívají během sexuálního aktu častěji orgasmus než ženy mladší.
Orgasmus jako prostředek na usnutí
Určitě už jste taky mnohokrát zažili, že po příjemném milování s orgasmem na konci jste se nejenom skvěle uvolnili, ale také lépe usnuli. Při vyvrcholení se totiž hladina oxytocinu mnohonásobně zvýší, dochází k uvolnění prolaktinu, a vy se cítíte lépe, relaxovaně a také příjemně ospale.
Orgasmus jako lék
Orgasmus má celou řadu zdravotních benefitů a měl by být na lékařský předpis. Tak například:
- pomáhá během menstruace (mírní křeče)
- posiluje svaly pánevního dna (jen si vezměte, na jakém principu jsou založeny tyto cviky)
- pomáhá při migréně (proto je nesmysl vymlouvat se na bolest hlavy)
- působí jako silné antidepresivum (tělo je zaplaveno radostnou explodující energií)
- posiluje srdce (roztahují se cévy a podpoří krevní oběh)
Orgasmus jako droga
Může být. Během orgasmu se totiž aktivují stejné části mozku jako při požití dávky heroinu. Po orgasmu se pak přirozeně cítíte šťastnější, mladší a atraktivnější, protože se uvolnily endorfiny a fenyletylamin.
Klitoridální vs. vaginální orgasmus
Existují dva základní druhy ženského orgasmu: klitoridální a vaginální. Oba jsou neustálým předmětem zkoumání a názory na ně se částečně rozcházejí. Například francouzská gynekoložka Odile Buisson přišla s tvrzením, že bez stimulace poštěváčku není možné dosáhnout vaginálního orgasmu. Jiní vědci zase uvádějí, že vaginální orgasmus nemá s klitoridálním nic společného a celkově je prý i „zdravější“…
Ať tak nebo jinak, důležité je umět si ten svůj - jakýkoli orgasmus - plnohodnotně prožít. Pak asi nezáleží na tom, zda patří do první, či druhé skupiny, protože jistě přináší podobné pocity uspokojení se všemi souvisejícími benefity.
Rekord v dosažených orgasmech
Ač to zní neuvěřitelně, rekord v orgasmech dosažených za jednu hodinu je 163 vyvrcholení na ženské straně a 16 na straně mužské. Zatím nejdelší zaznamenaný orgasmus trval 45 sekund a žena při něm dosáhla 25 kontrakcí. Dokážete si to vůbec představit?