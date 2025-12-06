Ženský orgasmus pod lupou: tipnete si rekord v počtu vyvrcholení za jedinou hodinu?

Přeskočit na obsah
Jde o citlivé téma, které ale zajímá téměř každého. Vždyť sex je součástí našeho života. Co o extatickém prožitku zvaném orgasmus možná ještě nevíte? Našli jsme pro vás pár zajímavostí.

Sex, nebo chcete-li milování, je v našem životě jedno z nejdůležitějších témat. Jako vše má ale svůj začátek a konec. A právě s tím koncem velmi úzce souvisí orgasmus, naprosto mimořádný zážitek. Náhle jste pohlceni jen sami sebou, čas se zastaví a vy vnímáte pouze nastalou intenzitu daného okamžiku. Sex, právě díky své důležitosti, bývá stále předmětem zkoumání jak vědeckých expertů, tak obyčejných lidí. My jsme se dnes zaměřili na velké finále, ženský i mužský orgasmus, a našli pro vás několik zajímavostí. Víc v naší grafice.

Orgasmus posouvá práh bolesti

Orgasmus je skvělé analgetikum. Tlumí vnímání bolesti, zvyšuje tedy její práh v průměru až o 75 %. Během milování, jste-li mu zcela oddaní, vnímáte především své a partnerovy pocity, všechno ostatní jde stranou. Následně pak s překvapením objevíte třeba škrábance či modřiny záleží na míře vášně -, o jejichž vzniku nic moc nevíte. 

Že orgasmus otupuje vnímání bolesti, je vědecky dokázáno. V roce 1985 americká sexuoložka Beverly Whipple testovala pomocí měřicích přístrojů a v souvislosti s délkou milostného aktu, jak ženy reagují během sexu na bolest. Test probíhal zvyšujícím se tlakem na ženin prst během sexuálního aktu, přičemž práh bolesti se v průběhu významně posouval. Během orgasmu se pak zvýšil na maximum. Jinými slovy, co byste za normálních okolností vnímali jako bolestivé, během sexu, resp. orgasmu, možná ani nezaznamenáte. 

