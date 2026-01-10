Rok 2026 přináší do oblasti sexuality a vztahů citelný posun. Intimita se postupně odpoutává od tlaku na výkon, rychlost a dokonalost a nahrazuje ji větší důraz na prožitek, blízkost a autenticitu. Do ložnic i do randění zároveň stále silněji vstupují technologie – především umělá inteligence – ale ne jako náhrada lidského kontaktu. Spíš jako nástroj, který má pomoci lépe porozumět vlastním potřebám, komunikovat je a rozvíjet intimitu bezpečnějším a vědomějším způsobem.
Trendy v sexu šokují a potěší. Lákat budou AI pomůcky, poslechová erotika a důraz na pomalý sex
Jak budou vypadat sex a vztahy v roce 2026? Do intimních životů silněji vstoupí AI, ale také udržitelnost. Zatímco u mladé generace se prosazuje etické porno, mezi mainstreamové aktivity definitivně vkročil anální sex. Žhavý rychlý hot sex v roce 2026 nahradí procítěný, pomalý a vědomý warm sex. V randění je trendy realističnost, stabilní vztahy a otevřená komunikace.
Změny se však netýkají jen sexu samotného, ale i hodnot, které lidé do vztahů vkládají. Vedle otevřenější debaty o dříve tabuizovaných praktikách roste zájem o udržitelnost, etiku a respekt – a to jak v erotickém průmyslu, tak v osobním životě. Mladší generace se stále častěji přiklání k pomalému budování vztahů, otevřené komunikaci a shodě v životních postojích. Sex a láska tak v roce 2026 nejsou o víc podnětech, ale o hlubším smyslu.
Erotické pomůcky využívající umělou inteligenci
Technologický pokrok letí kupředu a po chytrých erotických hračkách přebírají štafetu sexuální pomůcky využívající umělou inteligenci. Není třeba si hned představovat vysoce realistické AI panny (přestože i ty již existují), ale například špičkové vibrátory a masturbátory, které pomocí biometrických senzorů jemně ladí intenzitu.
Některé hračky se dokonce dokážou synchronizovat s vašimi pohyby v reálném čase nebo reagovat na váš hlas. Učení se a přizpůsobení, právě v tom tkví rozdíl erotických pomůcek s AI oproti předchozí generaci smart hraček, které disponovaly jen předprogramovanými funkcemi. Kromě pomůcek se objevují také AI aplikace zaměřené na komunikaci a objevování intimních potřeb, které slouží jako průvodce a edukativní nástroj spíše než náhrada partnera.
Anální hrátky se oficiálně stávají součástí mainstreamu
Sexuální praktika ještě relativně nedávno považovaná za tabu, která se v roce 2025 stala jednou z nejotevřeněji diskutovaných a nejoblíbenějších, zejména mezi zvědavými začátečníky a páry, které chtějí prohloubit svou intimitu? Přesně to je anální sex. Díky rostoucí osvětě, lepšímu designu produktů a destigmatizaci v mainstreamových médiích již „anál“ není okrajovou záležitostí, a naopak si užívá značné pozornosti. Vyplývá to i z údajů o prodeji z časopisu Sexual Health & Society Quarterly, které ukazují 48% nárůst nákupů análních hraček pro začátečníky za posledních 18 měsíců.
Uživatele přitahují elegantní, tělu bezpečné pomůcky s ergonomickými křivkami a velikostmi vhodnými pro začátečníky, které jsou ideální pro seznámení se s touto praktikou. „Ti, koho anální sex zláká, by měli pamatovat na několik důležitých pravidel. Hlavní je postupovat pomalu, používat dostatek lubrikantů na vodní bázi a z pomůcek si vybírat jen ty vyrobené z neporézních materiálů, ideálně z lékařského silikonu,“ radí Lucie Slováčková, odbornice na zdravou sexualitu.
I do ložnic si cestu razí udržitelnost
Udržitelnost již dnes proniká do všech aspektů lidských životů – intimního života nevyjímaje. Trend ekologického sexu dokonce nabírá na obrátkách, protože možností, jak v této oblasti snížit svou uhlíkovou stopu, je poměrně hodně. Existují například alternativní eticky vyráběné prezervativy z veganského latexu, eko-verze erotických hraček zahrnující například skleněné anální kolíky nebo dilda, vibrátory z recyklovaného oceánského plastu nebo sexy prádlo z udržitelného textilu.
Odklon od žhavého „hot sexu“ k pomalému a procítěnému „warm“ sexu
Jeden z nejsilnějších trendů pro nový rok má hned několik označení: pomalý sex, warm sex, mindful sex. A každá z těchto přezdívek napovídá, že jde o vědomý posun k pomalému sexu, u něhož je blízkost, prožitek a přítomnost důležitější než výkon. Prim hraje prodloužená předehra, zapojení co nejvíce smyslů, vytvoření té správné atmosféry nebo třeba synchronizované dýchání. Důležitá je také komunikace přání a tužeb a prozkoumávání i opomíjených erotogenních zón. Cílem je hluboký prožitek, penetrace a orgasmus jsou až vedlejší.
„Páry, které praktikují pomalou, vědomou intimitu, vykazují vyšší úroveň spokojenosti a silnější emocionální pouta. To z warm sexu činí jednu z nejúčinnějších partnerských sexuálních praktik, které stojí za to vyzkoušet. Obohatit může především dlouhodobé partnery, kteří se snaží znovu zažehnout jiskru,“ komentuje odbornice.
Etické porno, AI plnící sexuální fantazie a poslechová erotika
Rok 2026 podle předpovědí slibuje také vzestup etického porna a přizpůsobitelného erotického obsahu generovaného umělou inteligencí. Zejména mladší lidé z generace Z a mileniálů čím dál více požadují pornografii a erotiku, která klade důraz na souhlas a odráží skutečné potěšení, skutečnou rozmanitost a volbu. Zároveň prudce roste popularita erotických platforem využívajících umělou inteligenci, které uživatelům umožňují vytvářet fantazie na míru jejich touhám, ovšem bez vykořisťujícího obsahu. Podle deníku The New York Times zaznamenaly tyto nástroje již v letech 2023–2024 300% nárůst počtu uživatelů. Co se erotického obsahu týče, boom popularity nově zaznamenává trend „audio“ porna, jež nabízí například interaktivní sexuální příběhy ve stylu „vyber si své vlastní erotické dobrodružství“.
V randění je trendy pomalé budování, stabilita, otevřenost a nepřikrášlená realita
V oblasti randění zůstává i pro rok 2026 významným trendem realističtější očekávání a důraz na skutečné partnerství. Jak ukazuje studie seznamovací aplikace Happn provedená mezi 6 500 uživateli, budou svobodní lidé v roce 2026 hledat především stabilní vztahy založené na transparentnosti a otevřené komunikaci a pomalém budování, které jim dovolí se se svým protějškem synchronizovat. „Single lidé by totiž v čím dál větší míře raději randili a posléze partnersky žili s někým, kdo je stabilní a předvídatelný než s někým, kdo je vzrušující, ale nespolehlivý. Tomu odpovídá i další velký trend pro příští rok, a to je hledání partnerů se stejnými morálními hodnotami a životními cíli,“ uvádí Lucie Slováčková.