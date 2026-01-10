Přeskočit na obsah
10. 1. Břetislav
Trendy v sexu šokují a potěší. Lákat budou AI pomůcky, poslechová erotika a důraz na pomalý sex

Intimita se v roce 2026 posouvá od výkonu k prožitku – do ložnic vstupují technologie, udržitelnost i vědomější přístup k sexu a vztahům.
Intimita se v roce 2026 posouvá od výkonu k prožitku – do ložnic vstupují technologie, udržitelnost i vědomější přístup k sexu a vztahům.
Intimita se v roce 2026 posouvá od výkonu k prožitku – do ložnic vstupují technologie, udržitelnost i vědomější přístup k sexu a vztahům.
Foto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Jak budou vypadat sex a vztahy v roce 2026? Do intimních životů silněji vstoupí AI, ale také udržitelnost. Zatímco u mladé generace se prosazuje etické porno, mezi mainstreamové aktivity definitivně vkročil anální sex. Žhavý rychlý hot sex v roce 2026 nahradí procítěný, pomalý a vědomý warm sex. V randění je trendy realističnost, stabilní vztahy a otevřená komunikace.

Rok 2026 přináší do oblasti sexuality a vztahů citelný posun. Intimita se postupně odpoutává od tlaku na výkon, rychlost a dokonalost a nahrazuje ji větší důraz na prožitek, blízkost a autenticitu. Do ložnic i do randění zároveň stále silněji vstupují technologie – především umělá inteligence – ale ne jako náhrada lidského kontaktu. Spíš jako nástroj, který má pomoci lépe porozumět vlastním potřebám, komunikovat je a rozvíjet intimitu bezpečnějším a vědomějším způsobem.

Pornhub Year in Review každoročně nabízí nečekaně otevřený pohled na to, co lidi po celém světě zajímá, přitahuje a fascinuje.
Pornhub Year in Review každoročně nabízí nečekaně otevřený pohled na to, co lidi po celém světě zajímá, přitahuje a fascinuje.

Femboyové, nevěra a nové touhy: Pornhub shrnul největší trendy roku 2025

Sex a intimnosti

Změny se však netýkají jen sexu samotného, ale i hodnot, které lidé do vztahů vkládají. Vedle otevřenější debaty o dříve tabuizovaných praktikách roste zájem o udržitelnost, etiku a respekt – a to jak v erotickém průmyslu, tak v osobním životě. Mladší generace se stále častěji přiklání k pomalému budování vztahů, otevřené komunikaci a shodě v životních postojích. Sex a láska tak v roce 2026 nejsou o víc podnětech, ale o hlubším smyslu.

Erotické pomůcky využívající umělou inteligenci

Technologický pokrok letí kupředu a po chytrých erotických hračkách přebírají štafetu sexuální pomůcky využívající umělou inteligenci. Není třeba si hned představovat vysoce realistické AI panny (přestože i ty již existují), ale například špičkové vibrátory a masturbátory, které pomocí biometrických senzorů jemně ladí intenzitu. 

Některé hračky se dokonce dokážou synchronizovat s vašimi pohyby v reálném čase nebo reagovat na váš hlas. Učení se a přizpůsobení, právě v tom tkví rozdíl erotických pomůcek s AI oproti předchozí generaci smart hraček, které disponovaly jen předprogramovanými funkcemi. Kromě pomůcek se objevují také AI aplikace zaměřené na komunikaci a objevování intimních potřeb, které slouží jako průvodce a edukativní nástroj spíše než náhrada partnera.

Některé hračky se dokonce dokážou synchronizovat s vašimi pohyby v reálném čase nebo reagovat na váš hlas.
Některé hračky se dokonce dokážou synchronizovat s vašimi pohyby v reálném čase nebo reagovat na váš hlas.Foto: Shutterstock
