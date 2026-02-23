Pojem libido si většina lidí spojuje primárně se sexuálním apetitem, ve skutečnosti však odráží mnohem více. U žen je výsledkem složité rovnice, v níž roli hraje hladina estrogenu, psychické rozpoložení, kvalita partnerského vztahu, ale třeba i to, jak dobře se žena vyspala. Nejčastěji libido klesá ve chvílích, kdy se tělo dostává do hormonální nerovnováhy, například v období před menopauzou, během PMS nebo po porodu. V období ovulace naopak vrcholí. „Ztráta chuti na sex bývá jedním z prvních signálů hormonální rozkolísanosti. Včasná reakce může pomoci předejít větším potížím,“ potvrzuje renomovaný sexuolog a gynekolog MUDr. Pavel Turčan.
Nemáte chuť na sex? Sexuolog vysvětluje nejčastější příčiny a radí, jak libido znovu probudit
Ztráta chuti na sex nemusí být vážný problém, často ale bývá tichým signálem, že ženské tělo volá po změně. Ačkoliv se řadí mezi sexuální dysfunkce, někdy je způsobena spíše aktuálními okolnostmi. Ženská touha totiž velmi citlivě reaguje na stres, nedostatek spánku nebo hormonální výkyvy. Dobrou zprávou je, že spící libido lze šetrně probudit k životu
Libido utlumuje únava i špatná strava
Sexuální touha je velmi individuální záležitostí. Zatímco někdo má chuť na sex každý den, jinému stačí styk jednou měsíčně. Navíc to ovlivňuje řada okolností a zejména ženské libido je na jakékoliv výkyvy z běžného normálu velmi citlivé. Platí, že příčiny ztráty libida mohou být jak tělesné, tak psychosociální. Do první skupiny spadají třeba hormonální poruchy, chronická onemocnění, urologické potíže, menopauza či nádorová onemocnění. Mezi možné psychosociální příčiny pak odborníci řadí úzkosti a traumata nebo existenční obavy či nezaměstnanost. Kondici libida samozřejmě ovlivňuje také vztah mezi partnery. Pokud se často hádáte a nejste ve vztahu spokojení, přirozeně se situace promítne i do sexuální sféry. Ideální však není ani nuda a rutina, která může postupně prosakovat do dlouhodobých vztahů.
Jedním z největších nepřátel ženské touhy je pak stres. Zvyšuje totiž hladinu kortizolu, který působí přímo proti pohlavním hormonům. Způsobit, že ženské libido uvadne, mohou rovněž chronická únava, nevyspání, sedavý způsob života nebo jednostranná strava bez dostatku vitaminů a minerálů. „Pokud žena cítí pokles sexuální touhy kvůli aktuálnímu stresu z práce či třeba nemoci, nejedná se o poruchu, ale o přechodnou záležitost. Problém nastává v situaci, kdy se libido po akutním stresu nevrátí a jeho pokles je dlouhodobý nebo trvalý,“ vysvětluje gynekolog a sexuolog.
Touhu zažehnete včelí mateří kašičkou, zinkem nebo šalvějí
Řada lidí se domnívá, že jakmile libido jednou zmizí, už se nevrátí. To není pravda, byť jeho obnovení nenastane přes noc. Vyžaduje jemný, avšak komplexní restart těla a také trpělivost. Řešením může být obrátit se na přírodu. Velmi nápomocná umí být včelí mateří kašička, která je považována za silný přírodní stimulant. Podporuje hormonální rovnováhu a celkovou vitalitu, čímž přirozeně přispívá k podpoře libida. Kašičce zdárně sekunduje zinek, který hraje mimo jiné klíčovu roli v produkci pohlavních hormonů a podporuje zdravý cyklus i sexuální apetit. Oblíbená je také šalvěj lékařská, která napomáhá s hormonální rovnováhou a je tradičně spojována s podporou ženského zdraví. Pokud chcete mít jistotu, že libido těmito látkami podpoříte, vsaďte na přírodní preparáty. Ženské libido potřebuje čas, klid a citlivý přístup. Pokud vnímáte jeho útlum, zkuste se zastavit a zamyslet, co vám tělo říká. Možná si jen žádá více klidu, spánku nebo méně nároků.
Někdy postačí bylinky a odpočinek, jindy je třeba terapie
Pokud pociťujete snížení libida, máte hned několik možností, jak to řešit. Někdy postačí i drobná změna, například šálek bylinkového čaje před spaním nebo doplnění potřebných vitaminů a minerálů. Mnohdy pomůže upravení jídelníčku, kvalitní spánek a zařazení přirozeného pohybu. Pokud se ani poté situace nezlepší, je namístě poradit se se sexuologem, jenž během první konzultace nabere podrobnou anamnézu a posoudí další kroky. „Samotný rozhovor s lékařem bývá pro ženy často úlevný. Ujasní se příčiny problému a nastaví se další postup. Někdy postačí podpora přírodními látkami, jindy je vhodná psychoterapie či párová terapie,“ uzavírá Turčan.