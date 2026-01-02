Přeskočit na obsah
2. 1. Karina
Femboyové, nevěra a nové touhy: Pornhub shrnul největší trendy roku 2025

Pornhub Year in Review každoročně nabízí nečekaně otevřený pohled na to, co lidi po celém světě zajímá, přitahuje a fascinuje.
Pornhub Year in Review každoročně nabízí nečekaně otevřený pohled na to, co lidi po celém světě zajímá, přitahuje a fascinuje.
Pornhub Year in Review každoročně nabízí nečekaně otevřený pohled na to, co lidi po celém světě zajímá, přitahuje a fascinuje.
Pornhub Year in Review každoročně nabízí nečekaně otevřený pohled na to, co lidi po celém světě zajímá, přitahuje a fascinuje.Foto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Výroční přehled Pornhubu nabízí nečekaně otevřený pohled na to, jak se v roce 2025 proměňovaly sexuální fantazie po celém světě. Data ukazují posun k větší rozmanitosti, nárůst zájmu o LGBTQ+ témata, návrat roleplay scénářů i překvapivý boom femboyů a afér.


Server Pornhub letos zveřejnil přehled dat, který mapuje nejsledovanější pornografický obsah světa za rok 2025. Ten každoročně nabízí nečekaně otevřený pohled na to, co lidi po celém světě zajímá, přitahuje a fascinuje. Nejde přitom jen o pouhý přehled nejsledovanějších kategorií nebo nejvyhledávanějších jmen. Letošní souhrn jde mnohem dál – mapuje proměny vkusu, nové trendy i kulturní posuny, které odrážejí náladu společnosti.

Červené lodičky
Červené lodičky

„Vydělala jsem půl milionu za měsíc,“ říká studentka práv živící se prostitucí

Sex a intimnosti

Vedle stálic, které si drží popularitu dlouhodobě, se objevily i zcela nové fenomény. Některé virální momenty dokázaly během krátké doby výrazně ovlivnit vyhledávání, jiné trendy se šířily pomaleji, ale o to vytrvaleji. Výrazně se také ukázalo, že preference se liší nejen mezi muži a ženami, ale i regionálně – každá země má svá specifika a vlastní představy o tom, co je lákavé.

Zajímavým zjištěním jsou také rozdíly mezi jednotlivými částmi světa. Zatímco v některých státech dominují klasické kategorie, jinde prudce vzrostl zájem o specifické žánry nebo netradiční témata. Statistiky zároveň naznačují, že se mění i přístup k potěšení jako takovému – lidé jsou otevřenější, zvědavější a méně se bojí experimentovat, alespoň ve svých online volbách.

Pozornost vzbudily i popkulturní vlivy. Videoherní postavy, seriálové fenomény nebo výrazné mediální události se promítly do fantazií diváků rychleji než kdy dřív. To, co se objeví na obrazovkách nebo sociálních sítích, se často během několika dní odrazí i ve vyhledávacích trendech.

Zdroj: Pornhub

