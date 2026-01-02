Server Pornhub letos zveřejnil přehled dat, který mapuje nejsledovanější pornografický obsah světa za rok 2025. Ten každoročně nabízí nečekaně otevřený pohled na to, co lidi po celém světě zajímá, přitahuje a fascinuje. Nejde přitom jen o pouhý přehled nejsledovanějších kategorií nebo nejvyhledávanějších jmen. Letošní souhrn jde mnohem dál – mapuje proměny vkusu, nové trendy i kulturní posuny, které odrážejí náladu společnosti.
Femboyové, nevěra a nové touhy: Pornhub shrnul největší trendy roku 2025
Výroční přehled Pornhubu nabízí nečekaně otevřený pohled na to, jak se v roce 2025 proměňovaly sexuální fantazie po celém světě. Data ukazují posun k větší rozmanitosti, nárůst zájmu o LGBTQ+ témata, návrat roleplay scénářů i překvapivý boom femboyů a afér.
Vedle stálic, které si drží popularitu dlouhodobě, se objevily i zcela nové fenomény. Některé virální momenty dokázaly během krátké doby výrazně ovlivnit vyhledávání, jiné trendy se šířily pomaleji, ale o to vytrvaleji. Výrazně se také ukázalo, že preference se liší nejen mezi muži a ženami, ale i regionálně – každá země má svá specifika a vlastní představy o tom, co je lákavé.
Zajímavým zjištěním jsou také rozdíly mezi jednotlivými částmi světa. Zatímco v některých státech dominují klasické kategorie, jinde prudce vzrostl zájem o specifické žánry nebo netradiční témata. Statistiky zároveň naznačují, že se mění i přístup k potěšení jako takovému – lidé jsou otevřenější, zvědavější a méně se bojí experimentovat, alespoň ve svých online volbách.
Pozornost vzbudily i popkulturní vlivy. Videoherní postavy, seriálové fenomény nebo výrazné mediální události se promítly do fantazií diváků rychleji než kdy dřív. To, co se objeví na obrazovkách nebo sociálních sítích, se často během několika dní odrazí i ve vyhledávacích trendech.
Obsah není vhodní pro děti a mladistvé
Nejvyhledávanější výrazy v roce 2025
Už pátým rokem v řadě se na čele nejvyhledávanějších výrazů umístil pojem „hentai“. Zájem o tento typ obsahu dlouhodobě roste napříč celým světem a zahrnuje velmi široké spektrum – od anime-inspirovaného cosplay a postav z videoher až po propracované 3D animace a digitálně renderované scénáře.
Stejně stabilní pozici si i letos udržel výraz „milf“, který obsadil druhé místo. Statistiky ukazují, že publikum dlouhodobě přitahují sebevědomé, zkušené a dominantní ženy. Tento pojem se pravidelně objevuje mezi vůbec nejvyhledávanějšími výrazy a často bojuje o přední příčky společně s kategoriemi jako „lesbičky“, „hentai“ nebo „pinay“.
Nejnavštěvovanější kategorie
Nejsledovanější kategorie se v globálním měřítku dlouhodobě příliš nemění. Už několik let se mezi absolutní špičkou stabilně drží kategorie jako Lesby, Transgender, MILF, Anální sex a Zralé ženy, které se opakovaně objevují v první pětce.
Rok 2025 však přinesl viditelný posun odpovídající širšímu trendu LGBTQ+. Kategorie Lesby se stala vůbec nejsledovanější a oproti roku 2024 si polepšila o tři příčky. Výrazný nárůst zaznamenala také kategorie Transgender, která se meziročně posunula o pět míst výš a potvrdila tak rostoucí zájem o LGBTQ+ obsah.
Naopak některé dříve dominantní kategorie mírně oslabily. MILF, která byla v roce 2024 na prvním místě, letos klesla na třetí pozici. Anální sex, jenž loni obsadil druhé místo, se propadl o dvě příčky a v roce 2025 skončil čtvrtý. Jedinou kategorií, která si udržela stejnou pozici jako v předchozím roce, zůstaly Zralé ženy, jež se opět umístily na pátém místě žebříčku.
Muži vs. ženy: kde se chutě protínají a kde se rozcházejí
Zájmy mužů a žen se v dlouhodobém pohledu příliš nemění a i letos je jejich průnik překvapivě velký. U mužských návštěvníků patřily mezi nejoblíbenější kategorie opět japonský obsah, MILF, Zralé ženy a Anální sex. Ženy naopak nejčastěji vyhledávaly lesbickou tematiku, hentai, MILF a rovněž anální sex.
Jedním z nejvýraznějších společných trendů je však rostoucí zájem o transgender obsah, který se u obou pohlaví posílil a zapadá do širšího trendu otevřenosti a rozmanitých tužeb, jež charakterizovaly rok 2025. U žen navíc posílila kategorie Zralé ženy, která se posunula o jednu příčku výš a nově se tak objevuje v první pětce jak u ženského, tak mužského publika.
Ženské publikum letos výrazně více tíhlo také k žánrům „reality“ a „hardcore“. Zajímavé je, že realistický obsah ženy sledují dokonce o 155 % častěji než muži. Podobně markantní rozdíly se ukazují i u konkrétních typů videí – rubrika „oblíbené u žen“ má u žen o 102 % vyšší sledovanost, videa zaměřená na orální sex o 99 % a obsah s bisexuálními či sólovými muži ženy vyhledávají o desítky procent častěji než mužské publikum.
Průměrný věk je 38 let
Demografická data ukazují, že věkový profil návštěvníků se meziročně prakticky nezměnil. Průměrný věk uživatele je 38 let – stejně jako v roce 2024.
Největší skupinu tvoří lidé ve věku 18 až 24 let, kteří představují 29 % všech návštěvníků. Oproti předchozímu roku je to nárůst o 2 procentní body. Hned za nimi následuje kategorie 25–34 let s podílem 23 %, která naopak meziročně klesla o 1 procentní bod. Když se tyto dvě věkové skupiny sečtou, vychází z toho jasný obrázek: mladší dospělí dohromady tvoří více než polovinu celkové návštěvnosti.
Další věkové kategorie už mají menší zastoupení. Skupina 35–44 let tvoří 17 %, lidé ve věku 45–54 let pak 14 %. Návštěvníci ve věku 55–64 let představují 10 % a nejmenší podíl připadá na skupinu 65+, která tvoří 7 % všech uživatelů.
Kolik času strávíme na Pornhubu?
Ve Spojených státech strávil jeden návštěvník na webu v roce 2025 v průměru 10 minut a 14 sekund, což je o devět sekund méně než v předchozím roce. Celkově jde o poměrně stabilní hodnotu, rozdíly se ale výrazně liší stát od státu.
Nejdelší průměrnou dobu sledování vykázala Aljaška s 11 minutami a 48 sekundami, hned za ní následovala Havaj s 11 minutami a 10 sekundami. Podle analytiků může roli hrát i pomalejší internetové připojení v těchto oblastech. Třetí místo obsadila Pensylvánie, kde uživatelé trávili na webu v průměru 10 minut a 47 sekund.
Na opačném konci žebříčku se ocitla Louisiana, kde byla průměrná délka návštěvy jen 8 minut a 52 sekund. Následovala Západní Virginie s 9 minutami a 17 sekundami a District of Columbia s 9 minutami a 18 sekundami.
Z hlediska meziročních změn zaznamenaly největší nárůst právě Aljaška (+44 sekund) a Havaj (+42 sekund), zatímco Rhode Island si polepšil v průměru o 33 sekund. Největší pokles naopak vykázala Louisiana (–86 sekund), dále Západní Virginie (–54 sekund) a Maryland (–49 sekund).
Zařízení a technologie
S tím, jak se mění technologie i způsoby, jak lidé konzumují online obsah, roste i pestrost zařízení, přes která se na web připojují. Přesto dál jasně dominují chytré telefony. V roce 2025 tvořily 87 % veškeré návštěvnosti, což je sice o 3,5 procentního bodu méně než loni, ale mobil zůstává pro naprostou většinu uživatelů hlavní „bránou“ k obsahu.
Zajímavý posun ale nastal u dalších zařízení. Počítače si meziročně polepšily – počet jejich uživatelů vzrostl o 39 % a jejich podíl na celkové návštěvnosti se zvýšil o 11 %. Také tablety zaznamenaly nárůst, konkrétně o 31 % oproti roku 2024, i tak však zůstávají okrajovou volbou a stojí jen za 2 % všech návštěv na webu.
Filmové postavy
Popkultura má na zájem o erotický obsah dlouhodobě silný vliv. Stačí se podívat na filmy nebo videoherní postavy a je zřejmé, jak výrazně dokážou ovlivnit to, co lidé na Pornhubu vyhledávají. V roce 2025 například oslabila popularita postavy Harley Quinn. Počet vyhledávání tohoto jména klesl natolik, že se propadla o tři příčky a skončila až na čtvrtém místě, čímž přišla o pozici, kterou si mezi filmovými a herními postavami držela řadu let.
Naopak na samotný vrchol se letos vyšvihly Hvězdné války, které si polepšily z loňského druhého místa. Ještě výraznější skok zaznamenal Spider-Man – jeho popularita prudce vzrostla, posunul se o devět míst nahoru a stal se druhým nejvyhledávanějším filmovým a herním motivem roku 2025.
20 zemí s nejvyšší návštěvností
Spojené státy si opět udržely pozici hlavního zdroje návštěvnosti Pornhubu. S masivní populací přesahující 300 milionů obyvatel země i nadále představuje významný podíl návštěvníků webu.