Hmat je jedním z nejdůležitějších smyslů. Ovlivňuje emoční pohodu, regulaci nervového systému, ale také intimitu. Role doteku v sexuálním životě je zásadní. Jde o primární způsob budování emocionálního spojení, důležitý je i pro vyvolání vzrušení a vytváření potěšení. Je známo, že některé oblasti těla reagují na dotek silnějším sexuálním vzrušením než jiné. Známy jsou pod pojmem erotogenní zóny a představují oblíbené téma odborných výzkumů. Jeden z nejnovějších, publikovaný v odborném žurnále The Journal of Sexual Medicine, se zaměřil na méně prozkoumanou oblast ženských erotogenních zón a jako první podrobil zkoumání i „zóny averze“, tedy části těla, kde bývá dotek během sexu pro ženy nepříjemný.
Nejen bod G a klitoris. Vědci odhalili další ženské erotogenní zóny i „zóny averze“
Ačkoliv ženským erotogenní zónám kraluje klitoris, tím zdroje sexuálního potěšení v oblasti vulvy nekončí. Podle nového průzkumu je ženám příjemné například i dráždění vnějšího otvoru pochvy či zóny těsně kolem močové trubice. Za hlavní zónu averze pak ženy považují anální otvor, přičemž podstatnou roli v tom hraje vedle bolesti i stud.
Klíč k potěšení většiny žen se skrývá v oblasti vulvy
Studie se zúčastnilo přes 400 žen ve věku od 18 do 83 let. Respondentky s pomocí anatomicky přesných ilustrací ženského těla včetně vnějších i vnitřních genitálních struktur vybíraly konkrétní zóny, kde jim dotek partnera během sexu působil potěšení, ale i ty, kde jim dotek příjemný nebyl. Z příjemných, tedy erotogenních zón, ženy nejčastěji volily zóny v oblasti vulvy: 82 % žen identifikovalo v této oblasti alespoň jednu příjemnou zónu. Mezi tři nejčastěji volené zóny v oblasti vulvy patřily vaginální introitus, tedy vnější otvor pochvy, dále periuretrální oblast (oblast bezprostředně obklopující otvor močové trubice) a žalud klitorisu (viditelná, citlivá špička klitorisu). „Právě žalud klitorisu přitom ženy v průzkumu ohodnotily jako erotogenní zónu, kde cítí vůbec největší potěšení, což potvrzuje již existující důkazy, že klitoris hraje u mnoha žen ústřední roli v sexuálním potěšení,“ okomentovala výsledky průzkumu Lucie Slováčková, odbornice na zdravou sexualitu.
Druhou nejčastěji vybranou erotogenní oblastí byly zóny týkající se prsou. Zhruba 58 % účastnic zvolilo prsní tkáň a 43 % bradavky. Současně však téměř 7 % žen označilo právě bradavky za „zónu averze“, pro zhruba 5 % žen byl nepříjemný rovněž dotek prsní tkáně. Mezi hlavní důvody averze k doteku bradavek patřila přecitlivělost a bolest. „Zajímavé je, že potěšení z doteku v oblasti prsou častěji uváděly mladší ženy, což naznačuje určité věkové rozdíly v citlivosti nebo preferencích,“ podotkla Slováčková.
Kde se nedotýkat? Problémem bývá děložní čípek i anální otvor
V oblasti vagíny respondentky za erotogenní zónu nejčastěji označily přední vaginální stěnu, která je obvykle spojována se známým „bodem G“. Její stimulace byla příjemná pro téměř polovinu žen, které této zóně rovněž udělily vysoké hodnocení potěšení. Naopak oblast děložního čípku a zóny hlouběji ve vagíně byly častěji označeny za zóny averze kvůli bolestivosti a nepohodlí.
Jako nejvýraznější zónu averze zvolily ženy anální otvor. Přestože 12 % žen si stimulaci této zóny užívala, přibližně třetina respondentek uvedla, že doteky této části těla během sexu jsou jim nepříjemné. Neuváděly přitom jen fyzické nepohodlí, ale také stud či rozpaky. „Stigma ohledně stimulace análního otvoru je tak stále patrné, a to i přesto, že anální sex v současné době nabývá na oblibě,“ uzavřela odbornice.