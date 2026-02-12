Sexuální touha se u mužů a žen v průběhu života výrazně liší. Zatímco u mužů roste od mladé dospělosti a vrcholí až kolem čtyřicátého roku, u žen je nejsilnější mezi dvacátým a třicátým rokem. Nová studie estonských vědců navíc ukazuje, že i v období nejvyššího sexuálního apetitu mají ženy nižší úroveň sexuální touhy než muži po většinu jejich dospělého života.
Libido v průběhu života: U žen klesá po třicítce, u mužů vrcholí až o dekádu později, tvrdí studie
Sexuální touha se u mužů a žen během života vyvíjí odlišně – a rozdíly jsou výraznější, než se dosud předpokládalo. Rozsáhlá studie estonských vědců, která analyzovala data více než 67 tisíc lidí ve věku 20 až 84 let, ukazuje, že mužské libido vrcholí až kolem čtyřicítky, zatímco u žen je nejsilnější mezi dvacátým a třicátým rokem.
Výzkumný tým z Univerzity v Tartu analyzoval data více než 67 tisíc dospělých ve věku od 20 do 84 let. Výsledky ukázaly, že mužská sexuální touha kolem dvacátého roku roste, na začátku čtyřicátého roku vrcholí a poté začíná pozvolna klesat. U žen byl ale vývoj odlišný. Ženský sexuální apetit byl nejvyšší v rané dospělosti, přibližně mezi 20. a 30. rokem života, poté postupně klesal a po padesátce zaznamenal výraznější propad.
„Analýza zároveň ukázala, že i nejvyšší úroveň ženské sexuální touhy ve věku 20 až 30 let byla nižší než průměrná úroveň sexuální touhy mužů po většinu jejich dospělého života. Teprve po šedesátém roce věku klesá mužská sexuální touha pod nejvyšší hodnoty, jakých kdy ženy vůbec dosahovaly,“ komentuje výsledky studie Lucie Slováčková, odbornice na zdravou sexualitu.
Podle vědců se sice již dříve vědělo, že muži obecně uvádějí vyšší sexuální touhu než ženy, nová data však ukazují, jak výrazné jsou tyto rozdíly v jednotlivých věkových obdobích. „Zvláště pozoruhodné je, jak výrazně vyšší byla sexuální touha mužů ve srovnání se ženami po většinu dospělého života,“ uvedl Toivo Aavik, profesor na Univerzitě v Tartu a spoluautor studie uveřejněné v odborném časopise Scientific Reports. „Touha není okrajovou záležitostí. Je klíčová pro to, jak lidé prožívají sex, navazují sexuální vztahy a hodnotí svůj intimní život. Prakticky vzato je také nesmírně důležitá pro zdraví vztahů – a samozřejmě pro celkové zdraví,“ dodal Aavik.
Zjištění jsou podle odborníků překvapivá i proto, že odporují předpokladu, podle něhož je sexuální touha úzce spjata s biologickými faktory a plodností. Hladina testosteronu u mužů totiž začíná klesat již od začátku třicátých let. Navzdory tomu studie naznačuje, že libido u mužů ještě zhruba deset let dále roste. Významnou roli podle odborníků hrají i sociální, psychologické a vztahové faktory. „Muži ve čtyřiceti letech jsou častěji ve stabilních dlouhodobých vztazích, které bývají spojeny s vyšší mírou sexuální aktivity a emoční blízkosti,“ popsala Lucie Slováčková.
Rozdílné libido napříč profesemi i vztahovými statusy
Studie také zjistila, že některá povolání byla spojena s vyšší sexuální chutí. Jedná se například o pozice obsluhy strojů, vrcholového managementu, řidičů a armády. Na druhou stranu, kancelářští pracovníci a ti, kteří pracují v zákaznických službách, hlásili nižší sexuální apetit.
Vztahový status měl také rozdílný vliv podle pohlaví. „Muži v partnerských vztazích uváděli vyšší libido než single muži, zatímco u žen byl trend opačný – svobodné ženy hlásily vyšší sexuální touhu než ženy v partnerství,“ popsal Slováčková. „U žen byla navíc vyšší mateřská zátěž spojena s nižší sexuální touhou, zatímco u mužů se tento efekt naopak obracel,“ uzavřela.