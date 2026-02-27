„Koncept ‚přijďte se podívat na porno do kina‘, kde sedíte s dalšími až 300 lidmi, je pro mnoho lidí nový a na první pohled šokující,“ komentovala jedna z organizátorek festivalu alternativní pornografie P*fest Zuzana Černá v rozhovoru pro DVTV. Ten se konal začátkem února v pražském kině Biooko. „Náš festival není pornokino – jsme běžná filmová projekce, ale s explicitním obsahem. Často to přirovnáváme k tomu, když se díváte na nějakou lechtivější scénu v kině.“ Podle organizátorek festival probíhal v atmosféře běžného filmového promítání. „Lidé se nemusí bát, že se kolem nich bude dít něco divného,“ doplnila organizátorka.
Sledovat porno v kině s dalšími 300 lidmi? Alternativní festival boří stereotypy o sledování pornografie
Porno nemusí být jen záležitostí odehrávající se v soukromí ložnice. Může se promítat i v sále plném diváků – třeba na festivalu alternativní pornografie. Právě alternativní a etická tvorba se snaží bořit zažité stereotypy a klást důraz na pestrost těl i identit. „Scénářů, proč se lidi koukají na porno, je mnohem víc. Není to jen pustit si porno, vyhonit se, udělat se,“ říká organizátorka P*festu.
Promítání mělo jasná pravidla. „Jste ve veřejném prostoru, jste v kině, chovejte se jako byste byli na jakémkoliv jiném představení. Samozřejmě člověk moc neovlivní, co se děje s jeho tělem, ale i v jiných situacích, když se mu něco takového děje někde jinde, taky se dokáže ovládnout,“ popisuje Černá. Před projekcí také zaznělo upozornění varující například před nějakou tvrdší praktikou. „Lidé byli často překvapení, že z těch filmů nebyli ani tak vzrušení. Že se báli, že to na ně bude působit hodně tělesně,“ popisuje organizátorka.
Porno, které může obohatit
Myšlenka festivalu vznikla mezi dvěma filmovými vědkyněmi, Zuzanou Černou a Dorotou Vašíčkovou, které se dlouhodobě věnují filmovým přehlídkám a organizaci filmových festivalů. Inspiraci našly v zahraničí – například v Berlíně funguje festival alternativní pornografie už zhruba dvě desetiletí. Organizátorky navštívily také přehlídku ve Vídni. „Vypadalo to úplně stejně jako filmové festivaly, které připravujeme my, akce, na které jsme zvyklé chodit, publikum bylo dost podobné. Ale atmosféra byla strašně uvolněná a pro nás to byl hrozně čerstvý obsah, něco, co jsme nebyly zvyklé v kině sledovat,“ přiblížila Černá.
A co přesně „alternativní porno“ je? „Etické porno se snaží přiblížit větší autentičnosti a snaží se reprezentovat jak různé sexuality, gendery, tak přístupy k reprezentaci různých sexuálních forem a různých typů toho, jak se sex dá provozovat,“ vyjmenovala Černá. To podle ní zahrnuje i různé typy těl a identit. Podle Vašíčkové může mít pornografie víc vrstev a stejně tak i důvodů, proč se na ni lidé dívají. „Není to jen pustit si porno, vyhonit se, udělat se.“
Jiný pohled na sexualitu
Podle statistik serveru Pornhub patří mezi nejsledovanější kategorie lesbické porno. „V mainstreamovém pornu jde často o princip fetišizace. Lesbické porno, se kterým se nejčastěji setkáme na mainstreamových platformách, je točené pro heterosexuální muže, sleduje to jejich zájem, focus na to, co je vzrušuje," řekla Vašíčková.
Alternativní přístup podle ní nabízí jinou perspektivu: odmítá stereotypní scénáře a klade důraz na souhlas všech zúčastněných, jejich prožitek i autenticitu. „Není žádná kuchařka, jak vypadá lesbický film v etické pornografii,„ uvedla Vašíčková, ale navrhuje například zapojit různé sexuální praktiky. “Vymezíme se vůči tomu klasickému scénáři mainstream porna, kdy na začátku máte felaci, dvě polohy a končí to vyvrcholením muže." Další doporučení etické pornografie je, že by si to měli viditelně užít všichni zúčastnění a konsent. „Třeba otázkou: ‚Chceš to?‘ – ‚Ano‘,“ uzavírá.