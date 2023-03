Žena, která změnila filmy pro dospělé: "Na porno se nedívají jen bílí hetero muži"

"Jakým způsobem fungují velká pornografická studia? Byl to důvod, proč jste založila vlastní společnost?" Tak zněl jeden z dotazů, které mohli uživatelé sociální sítě Reddit pokládat oceňované režisérce filmů pro dospělé Erice Lustové.

Lustová začala točit pornografické filmy téměř před 20 lety. "Cílem mého studia je změnit žánr, který by neměl být vnímán výhradně jako záležitost pro bílé muže," odpověděla švédská tvůrkyně na otázku. "V klasických erotických videích chybí autentická reprezentace žen a jiných marginalizovaných skupin," napsala.

Ženy potřebují vidět autentická videa

Studie z roku 2019 například ukazuje, že ženy se při pohledu na erotické podněty vzruší úplně stejně jako muži. Lustová ale už v minulosti pro britský deník The Guardian uvedla, že aby je takový obsah zajímal a k něčemu vedl, potřebují se s někým ztotožnit. "Chtějí vidět nezávislé ženy, které objevují svoji sexualitu. Nebojí se, ale zároveň nejsou sexuální bohyně. Chtějí vidět atraktivní muže, kteří sdílejí jejich životní styly a nápady."

Lustová také vyzdvihla, že jsou to právě pornohererečky a pornoherci, kteří se vždy snažili měnit erotický průmysl k lepšímu. "S pomocí našeho koordinátora s herci společně diskutujeme o souhlasu a jeho hranicích. A to před natáčením i během něj. Bavíme se o tom, co je pro ně v pořádku dělat a co už ne," napsala.

Lesbické porno je fetišizované

Oceňovaná režisérka také uvedla další důvody, kvůli kterým je tradiční porno problematické: "Na nezpoplatněných erotických stránkách najdete lesbické porno vytvořené pro muže. Málokdy se s ním identifikují samotné lesby. V takových videích jsou spíše fetišizované," vysvětluje režisérka, jejíž videa jsou k dispozici na webových stránkách Erikalust.com.

"Řešením je oslovit queer režiséry, producenty a herce. Ti napíšou scénáře, s nimiž se bude identifikovat jejich komunita," dodala. Zásadní pro její studio je také etické zacházení s celým filmařským týmem. "Tvorba porna v sobě zahrnuje různé vrstvy, které nejsou na obrazovce viditelné. Od způsobu natáčení, stříhání až po distribuci," napsala Lustová.

Dále vysvětlila, proč etické porno není běžně dostupné na mainstreamových pornografických platformách. "Jeho výroba je finančně náročnější. To znamená, že se o filmový tým i herce staráme tak, jako by se jednalo o natáčení jakéhokoliv jiného filmu. Chceme zajistit, aby se všichni cítili bezpečně a pohodlně," uvedla.

