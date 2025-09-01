"První noc, kdy jsem si nic nevydělala, jsem o sobě pochybovala," říká prostitutka

S Celeste, což není její pravé jméno, jsme dělaly rozhovor začátkem léta. Protože se v jejím profesním životě ale událo pár zásadních změn, rozhodly jsme se v našem povídání pokračovat. Jednou z velkých věcí, které ovlivnily její pohled na věc bylo to, že poprvé za svou kariéru zažila noc, kdy odcházela domů s prázdnou. Jak sama říká, mělo to velký dopad na její psychiku. Kromě toho své podnikání částečně zlegalizovala, když si zařídila živnostenský list. Na to a mnoho dalšího jsem se zeptala.
Má někdo z klientů tendence tě „zachraňovat“ – něco ve stylu Pretty woman?
„Dost často slýchám něco jako: „Proč holka jako ty je na místě, jako je tohle? Vždyť to přece nemáš zapotřebí! Proč tuhle práci děláš?“ Někdy to zůstane jen u takových otázek, ale občas k tomu připojí i nabídku, že by mi třeba měsíčně dávali deset, dvacet, třicet tisíc a scházeli bychom se jenom my dva. Na to jim vždycky říkám, že se klidně můžeme vídat, budu ráda, ale že ode mě nemůžou očekávat exkluzivitu za třicet tisíc měsíčně. Zaprvé: třicet tisíc je opravdu málo na to, abych si našetřila na to, co chci. V tomhle byznysu nejsem proto, abych si vydělala pár desítek tisíc za měsíc. Jasně, pro někoho to jsou skvělé peníze, ale já chci svůj čas v téhle práci maximálně využít. Samozřejmě ne na úkor školy, mých koníčků nebo zdravýho rozumu a vztahu k sexu. Zadruhé: abych dosáhla svého měsíčního cíle, musela bych mít takových zákazníků víc. A tím pádem bych na každém z nich byla svým způsobem závislá. Musela bych si na ně vždycky udělat čas, nemohla bych je ani jejich požadavky odmítnout. Navíc klienti přicházejí a odcházejí – i kdybych udělala všechno správně, může se stát, že se v jejich životě něco změní a přestaneme se vídat. A kdybych přestala chodit pravidelně do Showparku, neměla bych kde získávat nové klienty. Takhle si při práci v klidu sbírám kontakty a vždycky se někdo v té mojí síti potenciálních stálých zákazníků „zachytí“. Kdybych tu možnost neměla, nové klienty bych sháněla dost těžko."
Jaké to bylo, když jsi si v Showparku poprvé nevydělala na nájem?
„No, bylo to těžké. Věděla jsem, že to někdy musí přijít – nemůže se dařit pořád. Ale když to přišlo, cítila jsem se jako fakt největší loser a dost to zamávalo s mým sebevědomím – protože to byla zrovna noc, kdy hodně holek kolem mě pracovalo, a já si říkala: „Tak co je se mnou špatně?“ Jela jsem pak taxíkem na byt a normálně se mi chtělo brečet. Nebylo to kvůli těm penězům, protože finančně to pro mě nebyla skoro žádná ztráta a za celou dobu v Showparku jsem si vydělala mnohonásobně víc. Ale spíš jsem dost pochybovala sama o sobě. Říkala jsem si, že možná doteď to bylo jen štěstí a že teď už se mi nikdy nebude dařit, že bych na sobě měla něco změnit, že asi nejsem dost dobrá… Po té noci jsem zalezla do postele a usnula u Netflixu. Ráno jsem si to ale racionálně rozebrala a došla jsem k tomu, že jeden špatný den přece nepřeváží všechny ty skvělý dny – a to, že jsem schopná si v téhle práci vydělat super peníze, mít stálé zákazníky a vidět, že lidé ode mě odcházejí spokojení. Uzavřela jsem to s tím, že to byla holt smůla, že to k tomu prostě patří a neznamená to, že je něco špatného se mnou. A taky – lidi zažívají mnohem horší věci než to, že se mi jedna noc v práci nepovedla. Není to konec světa.
Změnilo to nějak tvůj pohled na věc?
„Myslím, že jsem to potřebovala zažít – doteď se mi v Showparku fakt dařilo a bylo to super. Člověku to strašně zvedne sebevědomí, když vidí, jaké částky jsou lidi ochotní mu zaplatit. A najednou, i přes veškerou snahu, se ten večer prostě nepovedl. Uvědomila jsem si, jak důležité je nenechat se tím rozhodit – ani jedním směrem. To, že vydělávám hodně, neznamená, že jsem lepší než ostatní, a to, že se mi jednou nezadařilo, neznamená, že jsem horší. Rozhodně ale neuvažuju, že bych šla do klubu, kde bych se musela dělit o padesát procent výdělku. Jasně, má to výhodu v tom, že dopředu nic neplatím, takže finančně „nemám co ztratit“. Kdyžto v Showparku začínám s tím, že jsem hned v minusu sedm tisíc za pokoj. Ale to je můj jediný výdaj vůči klubu. Radši risknu, že přijdu o sedm tisíc, než abych někomu odevzdávala půlku svého výdělku.
Říkáš, že s touhle prací chceš strávit jen dva roky. Nebo plánuješ nějakou konkrétní částku a neskončíš dřív než ji vyděláš?
„Mám to omezené časově – chtěla bych být v byznyse ještě dva roky. Můj cíl je vydělat si na byt v Praze. Původně jsem si říkala, že bych ho chtěla koupit pro sebe a až začnu pracovat v normální práci, nebudu se muset stresovat s nájmem. Jenže byty, které se mi líbí, začínají tak na patnácti milionech a víc. Což se podle mě dá za ty moje dva roky stihnout. Teď ale začínám trochu přehodnocovat strategii – spíš si koupím dva menší byty, které bych pronajímala, abych si zajistila pasivní příjem a měla něco, co se dá případně prodat. Zatím to ale neřeším nijak extra, na to je ještě čas."
Nedávno jsi prozradila, že jsi si zařídila živnostenský list. Změnilo to něco?
„Jsem rozhodně víc v klidu! Nemusím mít všechny peníze „pod polštářem“ na bytě. Moje účetní mi poradila, co a jak, abych se v tom vyznala. Není to překvapivě tak složitý a nechápu, proč se tohle neučí už na gymplech. Bála jsem se, že budu muset vystavovat faktury zákazníkům nebo rozdávat účtenky, někde mít EET, ale kromě toho, že příští rok začnu platit zdravotní a sociální, mě v podstatě nic jiného nečeká.“
Jak bys reagovala, kdyby tvůj budoucí partner přiznal sex s prostitutkami?
„Byla bych ráda, že mi to řekl. Přišlo by mi pokrytecké ho za to odsuzovat, když sama pracuju jako prostitutka. A vlastně nevidím důvod, proč bych měla. Je to služba, kterou si někteří chlapi/kluci prostě zaplatí – a není na tom nic špatného. Daleko horší mi přijde, když někdo podvádí svoji holku třeba s její kamarádkou. To by byl pro mě deal breaker. Ale že si můj kluk někdy v minulosti zaplatil služby prostitutky? To by mi bylo úplně jedno. Jediné, co bych chtěla vědět, je, jestli je zdravý (a tím neříkám, že holky v téhle práci jsou nemocné). Ale než jsem začala pracovat, nepřipouštěla jsem si, kolik nemocí člověk může chytit. Jasně, kondom byl vždy základ, ale věci jako orální sex bez ochrany, neumyté prsty, sliny a podobně jsem neřešila, dokud nezačala pracovat v téhle práci a nezačala si pořádně chránit zdraví. Chápu, že „normální“ lidi tohle neřeší – často mají partnerský vztah, kde jsou zvyklí mít sex bez ochrany, a pak přijdou ke mně s očekáváním, že to bude vypadat víceméně stejně. Jako třeba že používání slin místo lubrikantu je v pohodě, nebo že strkání prstů kamkoliv je taky v pohodě… Takže až jednou budu mít kluka a budeme chtít spolu spát bez ochrany, nestane se to, dokud si oba předtím nezajdeme na testy."
Neprovalilo se na to na tebe po prvním rozhovoru, který jsme spolu vedli. Netuší něco tvoje nejbližší okolí?
„Musela jsem udělat pár preventivních opatření ohledně soukromí. Když jsem si před půl rokem zakládala IG účet, nikdy by mě nenapadlo, že to nabere takovou fame. Postupně jsem musela omezit, co sdílím. Některé věci nesdílím vůbec nebo jen s velkým časovým odstupem. Nedávno jsem se vrátila ze skvělýho eskortu, ale byl tak specifický a veřejný, že o něm nikde psát nemůžu. Co se týče mých kamarádů – myslím, že dva z nich něco tuší, ale zatím se mě na to nezeptali. Moje rodina (a to je pro mě nejdůležitější) zatím nic neví – ani sourozenci, ani rodiče. Naštěstí jsou dost daleko, takže nemají takový přehled. Ale kdyby se to provalilo, jsem na to připravená a myslím, že by to po nějaké době pochopili."
