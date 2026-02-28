Na přelomu 19. a 20. století byl Žižkov čtvrtí dělníků, hospod, levných nájmů – a také nevěstinců. Úzké ulice plné pavlačových domů nabízely anonymitu i stálý přísun zákazníků. Blízkost nádraží a továren znamenala jediné: muži přicházeli a odcházeli, peníze proudily a morálka byla ohýbána podle potřeby.
Tenkrát v hříšné Praze. Svět nevěstinců a prostitutek za první republiky
Na přelomu století byla Praha městem kontrastů. Zatímco na Starém Městě se za zdmi elegantních salonů odehrávaly diskrétní schůzky movitých hostů, na Žižkově pulzoval drsnější svět pavlačových domů, hospod a „tolerovaných“ nevěstinců pod dohledem policie. Prostituce byla regulovaná, organizovaná – a překvapivě všudypřítomná. Jak fungoval obchod s iluzí v srdci české metropole?
Žižkov
Prostituce tu nebyla výjimkou, ale součástí každodennosti. Fungovala tiše za zavřenými dveřmi bytů, ale i oficiálně v tzv. „tolerovaných domech“, které podléhaly policejní kontrole. Rakousko-uherské úřady totiž zvolily pragmatický přístup: místo zákazu regulace. Ženy musely být registrované, pravidelně docházely na zdravotní prohlídky a měly přidělené místo, kde směly pracovat.
Žižkov si vysloužil pověst drsné, ale živé čtvrti. Hranice mezi hospodou, tanečním sálem a nevěstincem byla často tenká. Stačilo projít zadním traktem domu a ocitli jste se v jiném světě – v místnostech s těžkými závěsy, tlumeným světlem a vůní levného parfému.
Staré Město
Zatímco Žižkov byl doménou dělníků a vojáků, Staré Město nabízelo luxusnější verzi hříchu. Blízkost hotelů, kaváren a kulturního života přitahovala movitější klientelu – obchodníky, umělce i cizince. Nevěstince zde měly často noblesnější podobu. Elegantní salony, klavíry, vybraná společnost. Nešlo jen o sex, ale o zážitek – o iluzi vztahu, konverzaci, společenskou hru. Některé podniky fungovaly téměř jako soukromé kluby.
Pražská prostituce měla svou hierarchii. Od pouličních žen postávajících pod podloubím až po vyhlášené „madam“, které řídily podniky s pevnými pravidly. Město tolerovalo, dokud byl zachován pořádek. Jakmile přišly stížnosti nebo zdravotní problémy, zasáhla policie.
Regulace, morálka a realita
V období první republiky se přístup začal měnit. Společnost byla rozpolcená: část veřejnosti požadovala přísnější postihy, jiní upozorňovali, že zákaz by znamenal jen přesun do ilegality. Nakonec po roce 1922 došlo k oficiálnímu zrušení regulované prostituce, ale praxe z ulic nezmizela.
Za okupace i v poválečných letech se situace opět proměňovala. Totalitní režim prostituci oficiálně popíral, realita však byla jiná. Noční podniky fungovaly dál – jen pod jinými názvy a s jinými pravidly.
Město dvou tváří
Praha byla vždy městem kontrastů. Na jedné straně katedrály, univerzity a kulturní elita. Na druhé straně temné průchody, kde se obchodovalo s tělem i iluzemi.
Žižkov i Staré Město dnes působí jinak. Kavárny nahradily pochybná doupata, turisté zaplnili ulice, historické domy prošly rekonstrukcí. Přesto když se večer setmí a světla lamp kreslí dlouhé stíny, lze si představit, jak to tu kdysi vypadalo.
Hříšné domy města pražského nezmizely beze stopy. Zůstaly ve vzpomínkách kronikářů, policejních spisech i starých fotografiích. A také v tiché paměti ulic, které toho viděly víc, než by jejich fasády napovídaly.