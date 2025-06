Pikantérie: „Nebyla to jen masáž. Byl to malý restart mého vesmíru,“ říká Erika

První večer jsem se jen rozvalila do postele, vypnula mobil a usnula. Ale ráno… to už bylo jiné. Měla jsem dva dny jen pro sebe a odmítala jsem proválet. Po snídani mi na recepci nabídli masáž. „U maséra Tomáše se zrovna uvolnil termín. Je skvělý. Chcete se objednat?“ zeptala se recepční s takovým tím podtónem, který mě donutil kývnout dřív, než jsem si stihla uvědomit, že jsem měla v plánu celodenní túru. V duchu jsem nad tím mávla rukou, asi se nic nestane, když to o hodinu odložím.

Vešla jsem do tlumeně osvětlené místnosti, kde to vonělo levandulí a eukalyptem. Stál tam vysoký, tmavovlasý muž, evidentně sportovec, s klidnýma očima a jemným úsměvem. Byl minimálně o 15 let mladší než já. „Erika?“ zeptal se, a já jen přikývla. „Tak se uvolněte. Všechny starosti nechte venku. Dneska to bude jen o vás.“