Pikantérie: Cizinec, moře a já. Léto, které probudilo moje tělo

I třetí ráno jsem znovu seděla u svého stolku v bistru, hlavu zabořenou do šálku kávy a myšlenky kdesi mezi minulostí a tím, co bude. Nikos přede mě postavil croissant, ale místo obvyklého vtipu zůstal stát. Chvíli mlčel, a pak řekl: „Lidi sem jezdí zapomenout. Ale vy nevypadáte, že byste chtěla zapomenout. Spíš jako byste se snažila na něco vzpomenout.“ Překvapilo mě to. Bylo mi do breku. A on si přisedl. Nezeptal se, co se stalo. „Já si vždycky říkám, že moře není jen voda. Je to zrcadlo. Ukáže vám, co v sobě nosíte.“ A tehdy jsem mu začala vyprávět. O manželství, o tichu, které se změnilo v prázdnotu. O tom, jak jsem zapomněla, kdo vlastně jsem. A on jen naslouchal. Mlčky.