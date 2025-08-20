Když se Charlotte poprvé podívala na svého novorozeného syna Elijaha, nemohla si nevšimnout, jak moc se podobá jeho otci. Jenže Sam u porodu chyběl. Zemřel totiž na vzácnou formu rakoviny už dva roky před narozením svého dítěte.
Láska na první pohled
Charlotte a Sam se potkali v roce 2015 na večírku. On, charismatický Australan s nezaměnitelným přízvukem, právě cestoval Evropou a rozhodl se zůstat ve Švédsku. „Byl úplně jiný než kdokoliv, koho jsem do té doby poznala. Okamžitě jsme si padli do oka,“ vzpomíná Charlotte. Sam pracoval jako fyzioterapeut a dokonce se stal součástí švédského reprezentačního týmu alpských lyžařů. Byl dobrodružný, miloval cestování, sport a společnost. „Byl to člověk, který dokázal navázat přátelství s kýmkoliv. Nikdo neměl tolik přátel jako on,“ říká Charlotte.
V roce 2020 se zasnoubili, ale jen pár měsíců poté si Sam objevil bulku na krku. Diagnóza byla zdrcující – rakovina, která už se rozšířila do dalších orgánů. Chemoterapie nezabrala a manželé věděli, že je čeká těžká cesta. Rozhodli se ale nepřijímat prognózy a věřili v zázrak.
Sen o rodině navzdory smrti
Ještě během Samovy léčby se pár rozhodl uložit jeho sperma. „Sam věděl, jak moc toužím po rodině,“ říká Charlotte. V lednu 2021 se vzali na švédském pobřeží. O patnáct měsíců později Sam ve věku 31 let zemřel doma obklopený rodinou. „Bylo to úplně neskutečné, že tu najednou není. Ale brzy jsem věděla, že náš sen o rodině musím uskutečnit,“ popisuje Charlotte. Umělé oplodnění podstoupila v Austrálii, kde byl zmražený materiál uložený. První dva pokusy o embryotransfer nevyšly, třetí se ale podařil. „Když mi sestřička po telefonu oznámila: ‚Gratulujeme, jste těhotná,‘ byl to první okamžik od Samovy smrti, kdy jsem zase pocítila radost,“ říká.
Zázrak jménem Elijah
V lednu 2024 se Charlotte narodilo vytoužené dítě – syn Elijah. „Rozplakala jsem se, jakmile mi ho položili do náručí. Myslela jsem, že budu mít holčičku, ale pak jsem si řekla, že mi Sam poslal dalšího malého muže, do kterého se zamiluju stejně jako do něj,“ říká s úsměvem. Aby si Elijah mohl vytvořit pouto se svým tátou, pouští mu Charlotte nahrávky Samova hlasu. Malý chlapec už poznává otce na fotografiích a říká „táta“. Rodina a přátelé její rozhodnutí maximálně podporují. „Bylo krásné, že u porodu byla moje maminka, která je mi od začátku největší oporou,“ dodává.
Charlotte si užívá mateřství, přesto bolest ze ztráty nezmizela. „Nejvíc mě trápí, že Sam nemůže být tátou. Miloval děti a vím, že by byl skvělým, vtipným a láskyplným rodičem. Elijah by byl jeho parťákem na surfu i na lyžích. O to víc mě bolí, že u toho nemůže být,“ říká dojatě. Přesto věří, že Sam zůstává nablízku. „Jsem přesvědčená, že tu s námi pořád je. Elijah mi vrátil světlo do života – a díky němu mám pocit, že Sam nikdy úplně neodešel.“
