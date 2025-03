Změny v péči o dítě po rozvodu: Co říká návrh nové legislativy?

Rodičovská odpovědnost, tedy právo a povinnost péče o dítě, je základním pilířem ve vztahu rodiče a dítěte. Rozvod přitom podle platné právní úpravy nemá vliv na omezení rodičovské odpovědnosti žádného z rodičů. V praxi však často dochází k nerovnováze mezi rozvedenými rodiči, a to zejména v případech, kdy soud rozhodne o svěření dítěte do péče jednoho z nich. Tento stav navíc podporuje i problematické terminologické rozlišování na „pečujícího“ rodiče a rodiče „s právem styku“.

Svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, někdy nesprávně označované jako „výlučná péče“, často vede k tendencím pečujícího rodiče stavět se do dominantní role v péči o dítě. Naopak rodič s „pouhým“ právem styku bývá neprávem stavěn do méně důležité pozice. Nová úprava si klade za cíl snížit množství těchto konfliktů.