V domě po babičce cítila neklid. Pátrání ji dovedlo k překvapivému rodinnému objevu
Když se Zuzka nastěhovala do domu po babičce, začaly ji pronásledovat zvláštní pocity, sny a tiché náznaky, že minulost ještě neskončila. Strach a nejistota ji přivedly k ženě, která se zabývá znameními a intuicí – a právě tehdy se rozběhl příběh, jenž vyústil v odhalení dlouho ukrývaného rodinného tajemství.
Seděla jsem u svého starého věšteckého stolu, obklopená vůní bylin a plamínky svíček, když do mé malé místnosti vešla mladá žena. Jmenovala se Zuzka, a její oči byly plné strachu a zmatku. „Paní kartářko,“ zašeptala, „zdědila jsem dům po babičce. Zemřela přímo tam loni v zimě, klidně, ve spánku. Ale teď, když tam žiju, mám pocit, že není pryč. Jako by její duch byl všude kolem mě. Slyším šelesty, cítím její vůni, a v noci se mi zdá, že mi něco šeptá. Nevím, co dělat, je to docela strašidelné. Mám odejít nebo je to jen moje fantazie?“
Usmála jsem se na ni laskavě a zamíchala balíček tarotových karet. „Nebojte se, karty nám ukážou cestu. Položíme jim otázku jasně: Co se děje v tom domě a co máte udělat?“ Zuzka přikývla a já rozložila karty v kříži. První karta, která se objevila, byla Smrt – ne strašidelná, jak si mnozí myslí, ale jako symbol transformace a konce jednoho cyklu. „Babička opravdu odešla,“ řekla jsem, „ale její energie zůstává. Není to zlý duch, ale ochránce. Chce vám něco sdělit.“
Další karta byla Měsíc, temná a tajemná, plná iluzí a skrytých pravd, toulající se do minulosti. „V domě se ukrývá tajemství,“ pokračovala jsem, „něco, co babička skrývala před světem. Není to zlé, ale důležité. Její duch dává znamení – ty šelesty, sny, to všechno je volání, abyste to odhalila. Pokud to budete ignorovat, pocity nezmizí.“
Zuzka se ke mě naklonila blíž, její dech se zrychlil. Pak jsem otočila klíčovou kartu, a to byly Tři disky. Na kartě tři postavy spolupracují na stavbě klenby v kostele – mistr kameník, architekt a učedník. Všechno je o pečlivé práci, o skrývání hodnoty do struktury domu, o tom, že se buduje vrstva po vrstvě a zůstává to skryté před zraky ostatních. „Vidíte ty tři disky?“ řekla jsem. „To je znamení stavby, řemesla a ukrytého pokladu v samotné stavbě. Babička něco schovala přímo v domě, něco, co vyžaduje pečlivost a pohled nahoru, do vyšších pater, napadlo mě intuitivně. Půda, nebo možná prostor kolem komína, kde se kdysi pracovalo rukama a skrývalo se to, co má velkou cenu. Tam vede cesta. Její duch vám ukazuje cestu skrz tuhle kartu. Jděte nahoru, hledejte pečlivě, jako byste stavěla nebo obnovovala.“
Zuzka odešla s mírnějším výrazem, ale já cítila, že karty mluví pravdu a sama jsem byla zvědavá, jak to dopadne. O několik dní později se vrátila, tentokrát s úsměvem. „Měla jste pravdu,“ řekla. „Šla jsem na půdu, ale byl to chaos – staré krabice, prach a hnusné pavučiny. Pak jsem si všimla volného prkna u komína, jako by mě něco táhlo právě tam, kde se kdysi topilo a kde se schovávaly věci. Pod ním bylo zastrčeno staré kožené album. Plné známek! Staré, raritní známky z celého světa, které babička sbírala celý život. Ukázala jsem to odborníkovi a prý mají hodnotu desítek tisíc eur! Babička to skrývala, aby to zůstalo v rodině, a teď mi to dala skrz ty znamení.“
Objala jsem ji. „Vidíte? Duch babičky teď může odejít v klidu. Tajemství je odhaleno, a vy máte poklad, který vám změní život.“ Zuzka přikývla, a já věděla, že karty opět splnily svůj účel. V tom starém domě teď vládne mír.
Zdroj: Autorský článek