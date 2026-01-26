Přeskočit na obsah
26. 1.
V domě po babičce cítila neklid. Pátrání ji dovedlo k překvapivému rodinnému objevu

Starý rodinný dům, ticho po babiččině odchodu a běžný úklid, který se změnil v nečekaný nález. Příběh ukazuje, že i zdánlivě obyčejná místa mohou skrývat pozůstatky minulosti, o nichž rodina neměla tušení.
Starý rodinný dům, ticho po babiččině odchodu a běžný úklid, který se změnil v nečekaný nález. Příběh ukazuje, že i zdánlivě obyčejná místa mohou skrývat pozůstatky minulosti, o nichž rodina neměla tušení.Foto: Shutterstock
Starý rodinný dům, ticho po babiččině odchodu a běžný úklid, který se změnil v nečekaný nález. Příběh ukazuje, že i zdánlivě obyčejná místa mohou skrývat pozůstatky minulosti, o nichž rodina neměla tušení.
Starý rodinný dům, ticho po babiččině odchodu a běžný úklid, který se změnil v nečekaný nález. Příběh ukazuje, že i zdánlivě obyčejná místa mohou skrývat pozůstatky minulosti, o nichž rodina neměla tušení.Foto: Shutterstock
Kartářka Linda Převrátilová
Linda Převrátilová

Když se Zuzka nastěhovala do domu po babičce, začaly ji pronásledovat zvláštní pocity, sny a tiché náznaky, že minulost ještě neskončila. Strach a nejistota ji přivedly k ženě, která se zabývá znameními a intuicí – a právě tehdy se rozběhl příběh, jenž vyústil v odhalení dlouho ukrývaného rodinného tajemství.

Seděla jsem u svého starého věšteckého stolu, obklopená vůní bylin a plamínky svíček, když do mé malé místnosti vešla mladá žena. Jmenovala se Zuzka, a její oči byly plné strachu a zmatku. „Paní kartářko,“ zašeptala, „zdědila jsem dům po babičce. Zemřela přímo tam loni v zimě, klidně, ve spánku. Ale teď, když tam žiju, mám pocit, že není pryč. Jako by její duch byl všude kolem mě. Slyším šelesty, cítím její vůni, a v noci se mi zdá, že mi něco šeptá. Nevím, co dělat, je to docela strašidelné. Mám odejít nebo je to jen moje fantazie?“

Love,Of,Couple,Young,Man,And,Woman,Multiple,Exposure,Silhouettes
Love,Of,Couple,Young,Man,And,Woman,Multiple,Exposure,Silhouettes

Usmála jsem se na ni laskavě a zamíchala balíček tarotových karet. „Nebojte se, karty nám ukážou cestu. Položíme jim otázku jasně: Co se děje v tom domě a co máte udělat?“ Zuzka přikývla a já rozložila karty v kříži. První karta, která se objevila, byla Smrt ne strašidelná, jak si mnozí myslí, ale jako symbol transformace a konce jednoho cyklu. „Babička opravdu odešla,“ řekla jsem, „ale její energie zůstává. Není to zlý duch, ale ochránce. Chce vám něco sdělit.“

Fortune,Teller,With,Tarot,Cards,Reading,Future,At,Table
Foto: Shutterstock
Další karta byla Měsíc, temná a tajemná, plná iluzí a skrytých pravd, toulající se do minulosti. „V domě se ukrývá tajemství,“ pokračovala jsem, „něco, co babička skrývala před světem. Není to zlé, ale důležité. Její duch dává znamení ty šelesty, sny, to všechno je volání, abyste to odhalila. Pokud to budete ignorovat, pocity nezmizí.“

Zuzka se ke mě naklonila blíž, její dech se zrychlil. Pak jsem otočila klíčovou kartu, a to byly Tři disky. Na kartě tři postavy spolupracují na stavbě klenby v kostele mistr kameník, architekt a učedník. Všechno je o pečlivé práci, o skrývání hodnoty do struktury domu, o tom, že se buduje vrstva po vrstvě a zůstává to skryté před zraky ostatních. „Vidíte ty tři disky?“ řekla jsem. „To je znamení stavby, řemesla a ukrytého pokladu v samotné stavbě. Babička něco schovala přímo v domě, něco, co vyžaduje pečlivost a pohled nahoru, do vyšších pater, napadlo mě intuitivně. Půda, nebo možná prostor kolem komína, kde se kdysi pracovalo rukama a skrývalo se to, co má velkou cenu. Tam vede cesta. Její duch vám ukazuje cestu skrz tuhle kartu. Jděte nahoru, hledejte pečlivě, jako byste stavěla nebo obnovovala.“

Zuzka odešla s mírnějším výrazem, ale já cítila, že karty mluví pravdu a sama jsem byla zvědavá, jak to dopadne. O několik dní později se vrátila, tentokrát s úsměvem. „Měla jste pravdu,“ řekla. „Šla jsem na půdu, ale byl to chaos staré krabice, prach a hnusné pavučiny. Pak jsem si všimla volného prkna u komína, jako by mě něco táhlo právě tam, kde se kdysi topilo a kde se schovávaly věci. Pod ním bylo zastrčeno staré kožené album. Plné známek! Staré, raritní známky z celého světa, které babička sbírala celý život. Ukázala jsem to odborníkovi a prý mají hodnotu desítek tisíc eur! Babička to skrývala, aby to zůstalo v rodině, a teď mi to dala skrz ty znamení.“

Objala jsem ji. „Vidíte? Duch babičky teď může odejít v klidu. Tajemství je odhaleno, a vy máte poklad, který vám změní život.“ Zuzka přikývla, a já věděla, že karty opět splnily svůj účel. V tom starém domě teď vládne mír.

Kartářka Linda Převrátilová

Linda pro vás připravila autentické příběhy ze své praxe pod názvem „Z deníku kartářky. Nahlédněte do světa výkladů karet, osudových rozhodnutí a nečekaných zvratů, které mění životy. Každý zápis je inspirovaný skutečnými klienty a jejich otázkami o lásce, práci, zdraví i životní cestě.

Do deníku kartářky

Zdroj: Autorský článek

Všechny štítky

