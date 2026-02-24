Pavlína Saudková dojala přáním synovi Matějovi: „Přeju ti budoucnost v míru a bezpečí“

Světoznámý fotograf Jan Saudek má podle všeho přes deset dětí s různými ženami. Se svou manželkou Pavlínou vychovává tři potomky a nejstarší syn Matěj už je nějaký čas dospělý – nedávno oslavil devatenácté narozeniny. Na první pohled působí jako pravý opak slavného otce: je vysoký, sportovně stavěný a díky veslování i pořádně svalnatý. Jednu věc ale přece jen sdílejí – lásku k fotografování.
Jan Saudek je otcem více než desítky dětí, s manželkou Pavlínou má tři. Nejstarší syn Matěj právě oslavil 19. narozeniny – je vysoký, svalnatý díky veslování a na první pohled úplný opak slavného táty. Společnou vášeň ale přece jen mají: fotografování. Pavlína k synovým narozeninám napsala osobní přání, ve kterém nechyběl humor ani silné poselství o hodnotách, lásce a bezpečné budoucnosti.
Pavlína Saudková se na sociálních sítích svěřila, že rodinné „listování albem“ je u nich takový každoroční rituál, který se s přibývajícím věkem dětí plánuje čím dál hůř. „Už tady doma u Matěje cítím lehkou nervozitu. Má pár dní po 19. narozeninách. A naše každoroční listování rodinným albem stále nikde… Nuže: Je to tady! Nejdřív několik poznatků: čím je ,dítě‘ starší, tím míň příležitostí fotit ho máte, protože tráví mnohem víc času po všech čertech a obvykle má jiný plán i na prázdniny nebo prodloužené víkendy,“ napsala ve svém přání.
V dalším odstavci už přešla k tomu nejdůležitějšímu – co synovi do života přeje. „A co ti přeju? Dalo by se říct, že pokud člověk má tak skvělou matku, jako jsem já (ha!), tak už potřebuje pramálo. Ale: Přála bych ti (a ano, bude to teď jemně zatěžkané aktuálními tématy) budoucnost v míru a bezpečí, v životě správné hodnoty nejen tobě, ale i všem těm, které na své cestě potkáš. A samozřejmě lásku, spoustu lásky, štěstí a zdraví,“ dodala.
Kromě Matěje, který studuje sportovní reportáž a vesluje za pražský klub, je Pavlína také maminkou dcer Anny Marie a Josefíny. Dlouhodobě přitom platí, že pro ni byly děti vždy prioritou – a soukromé eskapády slavného fotografa proto podle všeho neřešila tolik, jak by se možná čekalo.