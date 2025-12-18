Přeskočit na obsah
18. 12. Miloslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Hudba, sláva, tragédie a obrovská nenávist: Skutečné příběhy dětí Karla Svobody

Karel Svoboda
Karel SvobodaFoto: ČTK
Karel Svoboda
Karel SvobodaFoto: ČTK
Petra Holakovská

Karel Svoboda – toto jméno je synonymem velkých melodií, legendárních muzikálů a hitů, které zlidověly. Jenže život slavného skladatele nebyl jen o potlesku a vyprodaných sálech. Po jeho tragické smrti v lednu 2007 se do popředí dostal i jiný příběh – složitá rodinná mozaika, plná lásky a vášně, ale také bolesti a rodinných vleklých konfliktů.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Svoboda se stal otcem čtyř dětí, které se narodily ve dvou manželstvích. Každé z nich nese jiný osud, jinou zkušenost i jiný vztah k otcovu odkazu. Z prvního manželství s Hanou Svobodovou, přezdívanou Šiška, vzešly dvě děti – Jana a Petr. Právě toto období bývá popisováno jako stabilní a rodinně ukotvené. Hana stála po Svobodově boku až do své smrti v roce 1993 a společně vychovávali děti v domě v Jevanech, který se později stal symbolem jak velkého úspěchu, tak obrovské životní tragédie.

Karel Svoboda s první manželkou Hanou a svým dlouholetým přítelem a pracovním kolegou Karlem Gottem. Cca začátek 90. let.
Karel Svoboda s první manželkou Hanou a svým dlouholetým přítelem a pracovním kolegou Karlem Gottem. Cca začátek 90. let.

Od filmových hitů k osobní tragédii. Život Karla Svobody v tónech slávy i bolesti

Životní styl

Dcera utekla za fotografií do USA

Dcera Jana Wallace-Svobodová si zvolila život daleko od českého mediálního prostoru. Usadila se v Los Angeles, kde založila rodinu a dala Karlu Svobodovi dvě vnoučata – Michelle a Christophera. I když hudbu miluje, věnuje se fotografování a do veřejných sporů se nikdy výrazně nezapojovala. „Hezkých vzpomínek mám spoustu, ale asi nejhezčí bylo, když jsme spolu chodili plavat,“ zavzpomínala Jana na svého zesnulého tátu a dodala: „Povídali jsme si a plavali jsme kolikrát kilometry. V Chorvatsku, v rybníku, kdekoliv. To bylo asi nejsilnější.“

Jana Wallace-Svobodová
Jana Wallace-Svobodová, 2018
Foto: Profimedia
Reklama

Syn svého otce

Její mladší bratr Petr Svoboda se naopak stal nejviditelnějším nositelem otcova jména. Vystudoval DAMU, věnoval se režii i produkci a po otcově smrti se vrátil do Jevan. Právě on na sebe vzal roli „strážce otcova odkazu. Natočil dokument Karel Svoboda – Šťastná léta a později napsal knihu Karel Svoboda – Žít, v níž se pokusil vykreslit otce nejen jako geniálního skladatele, ale i jako citlivého a unaveného muže, který už neměl sílu čelit dalším osobním krizím.

Petr Svoboda, 2023
Petr Svoboda, 2023
Foto: Zezulka Tomáš

Nepřítel Vendula

Po otcově smrti se také mnohokrát postavil proti jeho druhé manželce Vendule Svobodové, a dokonce naznačil, že ona byla spouštěčem událostí, které vyvrcholily rodinným neštěstím. „Kořeny našeho sporu sahají do doby před otcovou smrtí,“ nemohl Petr Vendule přijít na jméno a dodal: „Domnívám se, že otec zjistil, co si dnes myslím i já. Že paní Svobodová není dobrý člověk. V žádosti o rozvod uvedl, že se ve vztahu k ní cítí spíše jako ekonomický činitel.“ Petr také uvedl, že knihu psal i pro své děti – Ferdinanda a Gretu – aby se mohly svého dědečka alespoň symbolicky dotknout. Ty má se slovenskou režisérkou Lucií Klein Svobodovou, jejíž jméno si přidal k tomu svému:
„Tím, že nejsme jen manželé, ale také tvůrčí dvojice, tak jsme spojili svá jména. Já ke svému jménu přidal Klein a ona zase Svoboda. Chceme tak ukázat světu, že k sobě patříme,“ vysvětlil tehdy Petr. A právě společný syn Ferdinand, přezdívaný Sonny, už dnes naznačuje, že hudební geny v rodině nespí a možná půjde ve šlépějích svého slavného dědečka, kterého neměl možnost poznat. Ostatně sám tvrdí, že kdyby dostal nabídku účinkovat ve Svobodově legendárním Draculovi, přijal by ji: „Asi by to byla zajímavá zkušenost a zážitek,“ věří si Ferdinand.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Tragickou událost jsem musela vzít jako dar. Jinak bych nemohla žít dál

Druhá rodina a největší ztráta

Druhé manželství Karla Svobody s Vendulou Pizingerovou přineslo do jeho života nejen novou energii, ale i jednu z nejbolestivějších ran. V roce 1996 Vendula přivedla na svět dceru Klárku, holčička však bojovala s těžkou leukémií a zemřela ve čtyřech letech. Její smrt manžele hluboce poznamenala a stala se bodem zlomu, ze kterého se vztah už nikdy plně nevzpamatoval.

Vendula krátce po Klářině smrti založila nadační fond Kapka naděje, který dodnes pomáhá dětem s onkologickým onemocněním. Pro Karla Svobodu však tragédie znamenala propad do hlubokého vyčerpání. Přesto se v roce 2005 narodil syn Jakub, kterého skladatel vnímal jako nový smysl života. Jakubovi bylo v době smrti Karla Svobody pouhých osmnáct měsíců. A ač po tátovi zdědil absolutní hudební sluch, rozhodl se jít jinou cestou – studuje na veterinárního asistenta a médiím se snaží vyhýbat, seč může.

Vendula Svobodová s Jakubem

Když soukromí přestalo být soukromím

Po smrti Karla Svobody se jeho rodina ocitla pod drobnohledem médií. Dědictví, odhadované na stovky milionů korun, se stalo palivem pro spekulace i otevřené konflikty. Nejviditelnější spor se odehrával mezi Petrem Kleinem Svobodou a Vendulou Pizingerovou, jejichž vztah je dodnes na bodu mrazu.

Petr se netajil tím, že cítí křivdu a že některé věci Vendule nikdy neodpustí. Vendula naopak prošla dalším životním vývojem – potřetí se vdala, založila další rodinu a Jakub tak získal nevlastního bratra Josefa.

Zdroje: databazeknih.cz, super.cz, iDnes.cz, blesk.cz

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama