Svoboda se stal otcem čtyř dětí, které se narodily ve dvou manželstvích. Každé z nich nese jiný osud, jinou zkušenost i jiný vztah k otcovu odkazu. Z prvního manželství s Hanou Svobodovou, přezdívanou Šiška, vzešly dvě děti – Jana a Petr. Právě toto období bývá popisováno jako stabilní a rodinně ukotvené. Hana stála po Svobodově boku až do své smrti v roce 1993 a společně vychovávali děti v domě v Jevanech, který se později stal symbolem jak velkého úspěchu, tak obrovské životní tragédie.
Hudba, sláva, tragédie a obrovská nenávist: Skutečné příběhy dětí Karla Svobody
Karel Svoboda – toto jméno je synonymem velkých melodií, legendárních muzikálů a hitů, které zlidověly. Jenže život slavného skladatele nebyl jen o potlesku a vyprodaných sálech. Po jeho tragické smrti v lednu 2007 se do popředí dostal i jiný příběh – složitá rodinná mozaika, plná lásky a vášně, ale také bolesti a rodinných vleklých konfliktů.
Dcera utekla za fotografií do USA
Dcera Jana Wallace-Svobodová si zvolila život daleko od českého mediálního prostoru. Usadila se v Los Angeles, kde založila rodinu a dala Karlu Svobodovi dvě vnoučata – Michelle a Christophera. I když hudbu miluje, věnuje se fotografování a do veřejných sporů se nikdy výrazně nezapojovala. „Hezkých vzpomínek mám spoustu, ale asi nejhezčí bylo, když jsme spolu chodili plavat,“ zavzpomínala Jana na svého zesnulého tátu a dodala: „Povídali jsme si a plavali jsme kolikrát kilometry. V Chorvatsku, v rybníku, kdekoliv. To bylo asi nejsilnější.“
Syn svého otce
Její mladší bratr Petr Svoboda se naopak stal nejviditelnějším nositelem otcova jména. Vystudoval DAMU, věnoval se režii i produkci a po otcově smrti se vrátil do Jevan. Právě on na sebe vzal roli „strážce otcova odkazu“. Natočil dokument Karel Svoboda – Šťastná léta a později napsal knihu Karel Svoboda – Žít, v níž se pokusil vykreslit otce nejen jako geniálního skladatele, ale i jako citlivého a unaveného muže, který už neměl sílu čelit dalším osobním krizím.
Nepřítel Vendula
Po otcově smrti se také mnohokrát postavil proti jeho druhé manželce Vendule Svobodové, a dokonce naznačil, že ona byla spouštěčem událostí, které vyvrcholily rodinným neštěstím. „Kořeny našeho sporu sahají do doby před otcovou smrtí,“ nemohl Petr Vendule přijít na jméno a dodal: „Domnívám se, že otec zjistil, co si dnes myslím i já. Že paní Svobodová není dobrý člověk. V žádosti o rozvod uvedl, že se ve vztahu k ní cítí spíše jako ekonomický činitel.“ Petr také uvedl, že knihu psal i pro své děti – Ferdinanda a Gretu – aby se mohly svého dědečka alespoň symbolicky dotknout. Ty má se slovenskou režisérkou Lucií Klein Svobodovou, jejíž jméno si přidal k tomu svému:
„Tím, že nejsme jen manželé, ale také tvůrčí dvojice, tak jsme spojili svá jména. Já ke svému jménu přidal Klein a ona zase Svoboda. Chceme tak ukázat světu, že k sobě patříme,“ vysvětlil tehdy Petr. A právě společný syn Ferdinand, přezdívaný Sonny, už dnes naznačuje, že hudební geny v rodině nespí a možná půjde ve šlépějích svého slavného dědečka, kterého neměl možnost poznat. Ostatně sám tvrdí, že kdyby dostal nabídku účinkovat ve Svobodově legendárním Draculovi, přijal by ji: „Asi by to byla zajímavá zkušenost a zážitek,“ věří si Ferdinand.
Druhá rodina a největší ztráta
Druhé manželství Karla Svobody s Vendulou Pizingerovou přineslo do jeho života nejen novou energii, ale i jednu z nejbolestivějších ran. V roce 1996 Vendula přivedla na svět dceru Klárku, holčička však bojovala s těžkou leukémií a zemřela ve čtyřech letech. Její smrt manžele hluboce poznamenala a stala se bodem zlomu, ze kterého se vztah už nikdy plně nevzpamatoval.
Vendula krátce po Klářině smrti založila nadační fond Kapka naděje, který dodnes pomáhá dětem s onkologickým onemocněním. Pro Karla Svobodu však tragédie znamenala propad do hlubokého vyčerpání. Přesto se v roce 2005 narodil syn Jakub, kterého skladatel vnímal jako nový smysl života. Jakubovi bylo v době smrti Karla Svobody pouhých osmnáct měsíců. A ač po tátovi zdědil absolutní hudební sluch, rozhodl se jít jinou cestou – studuje na veterinárního asistenta a médiím se snaží vyhýbat, seč může.
Když soukromí přestalo být soukromím
Po smrti Karla Svobody se jeho rodina ocitla pod drobnohledem médií. Dědictví, odhadované na stovky milionů korun, se stalo palivem pro spekulace i otevřené konflikty. Nejviditelnější spor se odehrával mezi Petrem Kleinem Svobodou a Vendulou Pizingerovou, jejichž vztah je dodnes na bodu mrazu.
Petr se netajil tím, že cítí křivdu a že některé věci Vendule nikdy neodpustí. Vendula naopak prošla dalším životním vývojem – potřetí se vdala, založila další rodinu a Jakub tak získal nevlastního bratra Josefa.