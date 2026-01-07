Držitelka Ceny Anděl, muzikálová Máří Magdaléna nebo Johanka z Arku – a hlavně silný hlas a nezaměnitelná hudební energie. To jsou role, které Báru Basikovou definují v očích veřejnosti. Sama zpěvačka má ale jasno: nic z toho se nevyrovná roli matky. „Všechny tři moje děti jsou moje nejvíc. Nejvíc, co jsem v životě dokázala,“ netají se tím, že za svou největší životní výhru považuje svoje potomky. Mateřství pro ni přitom nikdy nebylo samozřejmostí ani jen jednou z mnoha životních kapitol. Naopak, je hluboce propojené s její minulostí, která ji naučila, jak důležité je dát dětem to, co sama ve svém dětství nepoznala.
Je to rebel! Syn Báry Basikové odjel s mámou do Londýna a byt nechal kámošům. Holky z něj šílí
Sama patří k nejúspěšnějším zpěvačkám české hudební scény, za svůj skutečný životní triumf ale považuje něco úplně jiného. Největší životní úspěch vidí Bára Basiková ve svých dětech: dvojčatech Anně a Marii a benjamínkovi Theodorovi. Možná právě proto, že její vlastní dětství nebylo šťastné, se snaží svým potomkům dát vše, co sama tolik postrádala – lásku, blízkost a pocit bezpečí.
Dětství bez jistoty a lásky
Když se Bára narodila, bylo její mámě teprve osmnáct let, tátovi o deset víc a ani jeden z rodičů nebyl na novou životní roli připraven. Malou Báru po porodu odložila k sestře a babičce a dál si žila svůj život plný milenců a zábavy. „Když byla v náladě a měla nějaké splíny, tak mně vždycky říkala, jak jsem jí zkazila život a jak skákala ze skříně, aby potratila,“ vzpomínala Bára později. Od maminky se jí nedostávalo ani pohlazení nebo jiného mateřského citu, což ji pochopitelně celý život provází. Ale právě tyhle velmi bolestné zkušenosti se jí později staly silnou motivací být úplně jinou mámou.
Babičkou díky synovi?
Bára má celkem tři děti: dospělá dvojčata Annu a Marii z prvního manželství s hudebníkem a truhlářem Petrem Jíchou. Dnes už mají obě dcery svůj vlastní život. „Jedna žije s manželem v Česku, druhá s partnerem na Zanzibaru a já to jen zpovzdálí pozoruji. Samozřejmě se navštěvujeme a voláme si. Bohužel ještě babička nejsem, a tak bych chtěla být. Bojím se toho, že se jí poprvé stanu díky synovi,“ svěřila se Bára, která má na starosti už jen nejmladšího Teodora, který se narodil z Bářina třetího manželství s o patnáct let mladším hercem Petrem Polákem. A jak to mají její potomci s hudebním nadáním? „Jedna dcera zpívá, amatérsky, ale fantasticky. A druhá píše, a ta zas nezazpívá ani ‚Hoří‘. Ta to odnesla. A u syna se to mění každou chvíli,“ uvedla Bára.
Poprask kvůli věku
Theodor se narodil, když bylo Báře šestačtyřicet let, což v té době způsobilo pořádný poprask. Bára si ale celoživotně razí vlastní cestu a z nevhodných narážek a komentářů si nic nedělala. Do poslední chvíle s manželem netušili, zda miminko, které nosí pod srdcem, bude kluk nebo holka. „Porod byl hrozně fajn. Díky tomu, že jsem měla epidurální anestezii, jsem byla při vědomí, ale v tu chvíli jsem necítila bolest a byla jsem v příjemném rozpoložení. Petr mě držel za ruku, bylo to hrozně dojemné. Navíc byl ten okamžik umocněný tím, že jsme nevěděli, jestli to bude holčička nebo chlapeček.
Když pan doktor řekl, že je to kluk, vystříkly mi slzy jako klaunovi v cirkuse,“ vzpomínala později na porod jediného syna, kterého se kromě pyšného otce účastnily i obě dcery. A i když ani manželství s Petrem Báře nevyšlo, druhé mateřství si dokázala pořádně vychutnat, možná právě díky tolik omílanému věku. Neuznává autoritativní výchovu a k dětem vždy přistupovala kamarádsky. Nebojí se ale přiznat, že dospívající syn jí občas připraví i perné chvilky, které musí rozdýchat.
Nechal byt kámošům
Když bylo Theodorovi patnáct, dostal k narozeninám výlet do Londýna, přidává Bára k dobru teď už vtipnou historku: „Společně jsme si vyrazili na prodloužený víkend, jenomže to jsem netušila, že dal klíčky partě dětí s tím, že je kvartýr volný. Kolik těch spolužáků bylo, to nevíme, ale podle rýh na parketách, špinavých oken, podle žvýkaček přilepených na stropě, vypitého chlastu a vykouřených cigaret bych řekla, že to byla větší parta. Všichni to přežili, to je důležité,“ prozradila zpěvačka s tím, že se ale snaží nechávat ho v klidu, protože moc dobře ví, jak křehké děti v období dospívání jsou.
„Pochopila jsem, že fakt je lepší dítě v tomhle věku v klidu pozorovat, jistit to, aby nedošlo k maléru, ale moc ho neprudit. On má sám co dělat se sebou. Abych mu přidávala tím, že ho budu otravovat kvůli tomu, že si neuklidil v pokoji, to ne,“ vysvětlila. Theodor vyrostl do pořádného fešáka, a tak nemá nouzi o nápadnice. „Je to komediant, strhává na sebe pozornost. Hezounek, holky u nás často zvoní. Je to ale parťák,“ směje se pyšná máma, která svého syna vzhledem přirovnává k hereckému idolu Alainu Delonovi.