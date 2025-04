Pokud nezvládáte rozvod vy, nechtějte to po dětech. Jak jim pomoct v náročném období?

Jana H. Hoffstädter je nakladatelka, překladatelka z němčiny a autorka knih pro děti. V roce 2018 založila malé knižní nakladatelství E.J. V minulosti pracovala jako zahraniční redaktorka deníku SME a jako lektorka němčiny. Dnes žije v Bratislavě.



Ida Želinská je sociální poradkyně a analytička. Působí pod vlastní značkou „Jiné než černobílé řešení“ a v expertním sdružení Kolektiv neon. V minulosti vedla Dětský domov Pohoda i Úřad práce, sociálních věcí a rodiny v Bratislavě. Společně s Máriou Rojko a Milošem Koptákem vede projekt TOTO! je galéria – unikátní výstavní prostor pro knižní ilustrace. Žije v Bratislavě.

Pro děti je klíčové, aby věděly, že i když se jejich rodiče rozejdou, city k nim zůstávají beze změn. Jak dodává Hoffstädter, „je důležité je ubezpečovat, že i když skončil partnerský vztah rodičů, láska k dětem nadále trvá a nekončí“.

Želinská zase upozorňuje na nedostatky v komunikaci rodičů vůči jejich potomkům během tohoto kritického období. „Nazvala jsem to jednoduše: ‚děti nežijí v kině‘. My dospělí máme totiž často pocit, že malí lidé jsou v tom citovém zmatku jen pozorovateli, že vezmou všechno, co jim předložíme v dobrém úmyslu, že některé věci, které se dějí mezi námi – nebo kolem nás, stačí ‚přemalovat‘ – nazvat jinými slovy, zjemnit, říct: ‚tebe se to netýká, netrap se tím‘ nebo ‚to nic není, to je jen mezi dospělými‘. Ale děti potřebují ve vypjatých situacích vědět, co se děje, nejistota a malé lži rodičů je zraňují mnohem víc.“

V knize je popsáno pět příběhů dětí, které odrážejí různé modely rozvodů a rozchodů, žádný příběh ale není doslovně převyprávěn podle skutečnosti. Příběhy byly konstruovány tak, aby pokryly co největší časovou osu – od chvíle, kdy se dítě o rozvodu dozví, až po období, kdy žije například ve střídavé péči. Autorky také chtěly zahrnout různé věkové skupiny dětí (od pěti do 14 let). Spolupracovali také s odborníky z oblasti práva, psychologie a sociální práce. Odbornost na všech úrovních byla klíčová pro kvalitu knihy, stejně jako přístupný a lidský jazyk, jakým je napsaná.



Kniha se zabývá i právními a psychologickými aspekty rozvodu. Jakou roli hraje právní poradenství v tomto procesu a jaké kroky by rodiče měli zvážit při řešení právních záležitostí? „Když jsme bezradní a naše emoce ‘lítají’, často se obracíme na autority, k něčemu uchopitelnému, k pravidlům, která nám pomůže v nejistotě,“ vykládá Želinská. „Proto jsme do knihy zkusili zahrnout jakýsi návod na ‚poskládání‘ rozvodu, podobný návodu na sestavení nábytku – co, kdy a kde je třeba udělat, aby později ‚konstrukce’ držela. To je vlastně úloha právního, ale i sociálního a psychologického poradenství.“