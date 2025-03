„Řekli nám, že vypadá divně.“ Lékař Marek Dvořák otevřeně o příběhu své dcery Laury

Dvořák se na sociálních sítích otevřeně svěřil s příběhem své dcery a těžkými začátky, které s ní po porodu zažil. Ačkoli všechna vyšetření v těhotenství probíhala bez problémů, po narození malé Laury bylo jasné, že něco není v pořádku. „Vypadá divně, ale nevíme proč, řekli nám tehdy doktoři. Tohle slyšet prostě nechceš,“ napsal upřímně.

Následovalo období nejistoty a hledání odpovědí. „Celých pět let jsme tápali, než konečně přišla diagnóza. Diagnóza, kterou má pár lidí na světě. Pět let jsme si kladli otázky, na které nikdo neznal odpovědi,“ popsal náročnou cestu. V závěru svého sdílení apeloval na prevenci a včasnou diagnostiku: „Kdybychom tehdy měli možnost to vědět dřív, dost věcí by bylo asi jinak.“