Záchranář Marek Dvořák o tragickém zásahu. Neštěstí mu připomněla rohožka

Marek Dvořák zavzpomínal na resuscitaci miminka: „Šli jsme na návštěvu do domu, kde měli personalizovanou rohožku. Znáte to? Takový to: Tady bydlí Karel, Jana, Pepík a Kvido… A já na tu rohožku minutu koukal se slzou v oku,“ začal své vyprávění o tom, co mu tehdy prolétlo hlavou. „Vybíháme z vrtulníku do krásného domu. Všude čisto, odevšud na vás dýchá luxus… To je brzy přerušeno zoufalým pohledem na maminku, která v pláči resuscituje svoje dítě. Sotva se mi daří uvolnit její křečovité sevření a říct, že už je to na nás,“ vzpomínal na případ, který mu zůstal v paměti.