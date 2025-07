Pravdivé příběhy: „Teta z Ameriky“ zmizela po týdnu. I s našimi úsporami a doklady

Teta působila velmi otevřeně a sdílně. Každý večer si s námi sedla do obýváku a pečlivě nám vyprávěla, co ten den na úřadech zažila. Mluvila o tom co všechno kde musí doložit, kde všude byla žádat o potvrzení, a dokonce nám ukazovala formuláře, které prý musela vyplnit. Všechno působilo důvěryhodně. Vysvětlovala nám, proč potřebuje kopie dokladů, proč si zapisuje různé adresy a kontakty. Věděla přesně, co říct, aby v nás vyvolala soucit i důvěru.